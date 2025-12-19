Vì sao người Hàn Quốc đang dần mất hứng thú với K-pop?

SVO - Những người nghe lâu năm cho rằng, thể loại này đã đánh mất bản sắc, với lời bài hát tiếng Anh và các bài hát ngắn hơn đang làm mất lòng người hâm mộ địa phương.

K-pop đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có trên sân khấu toàn cầu, với những chuyến lưu diễn sân vận động cháy vé khắp thế giới, cũng như những đề cử Grammy lịch sử. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, nhiều người tin rằng, dòng nhạc mà họ từng yêu thích giờ đây dường như nhắm đến một đối tượng khán giả khác.

Người Hàn Quốc cho biết họ nhớ "công thức K-pop" khi các công ty giải trí đang chạy theo lợi nhuận ở nước ngoài.

Đối với những người hâm mộ như Lee Ye Jin, sinh viên 21 tuổi, sự thay đổi này thể hiện rõ mỗi khi cô ấy bật đài hoặc lướt xem các bản phát hành mới trên điện thoại. Lee là thành viên của “Light” – câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của nhóm nhạc nam nổi tiếng Highlight từ năm 2016. Trước đây được biết đến với tên gọi Beast, nhóm nhạc đứng đầu bảng xếp hạng này là một phần của cái gọi là thế hệ thứ hai của K-pop, cùng tỏa sáng với những biểu tượng như Big Bang, Girls’ Generation và Wonder Girls,những sản phẩm của thời kỳ vàng son những năm 2000. Mặc dù vô số nhóm nhạc mới đã ra mắt kể từ đó, Lee cho biết cô vẫn chưa tìm thấy nhóm nào xứng đáng với sự ngưỡng mộ của mình: “Thật khó để vẫn gọi những nhóm nhạc này là K-pop. Nếu bạn nghe lời bài hát của họ hoặc nhìn vào tên của họ, tất cả đều bằng tiếng Anh rồi”. Giống như nhiều người hâm mộ lâu năm khác, Lee nhớ “công thức K-pop”: Những bài hát có đoạn chuyển tiếp đặc sắc tạo nên sự căng thẳng trước khi bùng nổ thành điệp khúc bắt tai.

Nỗi nhớ của cô ấy được chia sẻ bởi nhiều người hâm mộ K-pop từ các nước khác, những người cảm thấy ngày càng bị gạt ra ngoài lề khi các công ty quản lý theo đuổi lợi nhuận lớn hơn ở nước ngoài. Các chuyên gia trong ngành cho rằng, sự tập trung toàn cầu này không chỉ làm thay đổi 'âm thanh' của K-pop, mà còn cả cách thức tiếp thị các thần tượng của họ.

Stray Kids nhận giải sau khi giành chiến thắng hạng mục "Album của năm" tại lễ trao giải '10th Anniversary Asia Artist Awards 2025 (10th Anniversary AAA 2025)' do Star News tổ chức.

Hybe, tập đoàn giải trí đứng sau BTS, hiện có giá trị thị trường khoảng 8,45 tỷ đôla. Các công ty giải trí khác đã chứng kiến ​​thành công của BTS và áp dụng hệ thống của Hybe. Kết quả là K-pop đã có được một vị trí vững chắc trong văn hóa nhạc pop toàn cầu. BTS có 6 bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100, Rose của BLACKPINK được đề cử Grammy với bài hát APT và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới gần đây nhất của Stray Kids thu về ước tính 260 triệu đôla. Nhưng ở trong nước, danh tiếng toàn cầu không tỏa sáng rực rỡ như vậy. Mặc dù được quốc tế ca ngợi, Stray Kids vẫn bị chỉ trích vì thiếu một bản hit trong nước, trong khi các bài hát K-pop xuất hiện ít thường xuyên hơn ở vị trí đầu bảng xếp hạng địa phương.Trong bảng xếp hạng kỹ thuật số Circle Chart mới nhất, chỉ có bốn bài hát K-pop lọt vào top 10. Cách đây không lâu, các nhóm nhạc thuộc các công ty hàng đầu như NMIXX của JYP Entertainment hầu như được đảm bảo vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với mỗi lần phát hành. Ngày nay, ngay cả những đĩa đơn được mong đợi nhất cũng chỉ có thể trụ lại trên bảng xếp hạng trong vài tuần hoặc vài ngày nếu chúng lọt vào bảng xếp hạng.

Khi các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu như Spotify và YouTube ngày càng có ảnh hưởng lớn, các bảng xếp hạng trong nước đã mất đi phần nào tầm quan trọng như một thước đo thành công. Cái gọi là "nhóm nhạc quốc dân", những nghệ sĩ thực sự có sức hút rộng rãi đối với nhiều thế hệ người Hàn Quốc phần lớn đã biến mất.