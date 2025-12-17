Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Cặp đôi cựu thần tượng K-pop và diễn viên phim BL khiến cộng đồng 'hủ nữ' điên đảo

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Người hâm mộ tin rằng, ca sĩ kiêm diễn viên 'Natthew' Nat Thewphaingam và diễn viên 'Jeff' Nathadej Pititranun đã công khai mối quan hệ của họ.

Vào ngày 14/12, Jeff đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram, gồm nhiều bức ảnh của chính mình. Hình ảnh cuối cùng cho thấy một tay đặt lên tay kia, với một chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái.

screenshot-2025-12-16-at-52012-pm-1-925x595.jpg

Bức ảnh cuối cùng này thu hút sự chú ý, không chỉ vì bản thân bức ảnh mà còn vì những bình luận liên quan đến nó. Nat Thew đã bình luận một loạt biểu tượng cảm xúc, dường như thể hiện hai người họ với một chiếc nhẫn ở giữa, và Jeff đã trả lời bằng hai biểu tượng cảm xúc tương tự, cùng với một cây thông Noel và những trái tim. Phản hồi này được chú ý khoảng một ngày sau đó, khi nhiều người hâm mộ cho rằng, cặp đôi đang "công khai" mối quan hệ của họ. Nhiều người đã chỉ ra những bằng chứng khác ủng hộ ý tưởng này, bao gồm cả việc Nat Thew làm bánh sinh nhật cho Jeff hồi tháng Năm năm nay. Sau những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Jeff và Nat Thiwphaingam, những bức ảnh, chú thích và sự ăn ý không thể phủ nhận của họ đã gây xôn xao trên mạng. Người hâm mộ đang chúc mừng họ, bất chấp chênh lệch tuổi tác là con số 10 và háo hức chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ cả hai: Liệu họ là "bạn thân" hay "một cặp đôi"?

g8oyimqwga0jf-b-640x770.jpg
Natthew bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Thái Lan năm 2008, nhưng sau khi chiến thắng một cuộc thi, anh đã được đào tạo và ra mắt tại Hàn Quốc, với bài hát "She's Bad". Hiện tại, anh cũng hoạt động tích cực với vai trò diễn viên và huấn luyện viên thể hình, và được biết đến qua vai diễn trong bộ phim "The Wicked Game".
296477122-356358510029611-765653291019246693-n-512x640.jpg
Jeff tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin và Sáng tạo, ĐH Bangkok. Trước khi bước chân vào ngành giải trí, anh từng làm người mẫu. Cá tính riêng biệt và sức hút độc đáo của anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau đó, anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp dưới sự quản lý của công ty Rookie Thailand, với phim "Love Mechanics" năm 2022. Vào ngày 4/4/2023, Jeff thông báo chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý của mình, nhưng con đường sự nghiệp của anh lại càng trở nên rõ ràng và nổi bật hơn với các vai diễn trong "Night Dream" và "Future The Serise".
Tuệ Nghi
#Mối quan hệ cặp đôi nổi tiếng #Chứng cứ công khai mối quan hệ #Hủ nữ và cộng đồng LGBTQ+ #Ảnh hưởng của sao trong giới giải trí Thái Lan #Chênh lệch tuổi tác trong tình yêu #Hoạt động nghệ thuật của Natthew và Jeff #Chuyện tình trong giới giải trí Thái Lan #Bằng chứng tình cảm qua mạng xã hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục