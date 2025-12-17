Cặp đôi cựu thần tượng K-pop và diễn viên phim BL khiến cộng đồng 'hủ nữ' điên đảo

Vào ngày 14/12, Jeff đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram, gồm nhiều bức ảnh của chính mình. Hình ảnh cuối cùng cho thấy một tay đặt lên tay kia, với một chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay trái.

Bức ảnh cuối cùng này thu hút sự chú ý, không chỉ vì bản thân bức ảnh mà còn vì những bình luận liên quan đến nó. Nat Thew đã bình luận một loạt biểu tượng cảm xúc, dường như thể hiện hai người họ với một chiếc nhẫn ở giữa, và Jeff đã trả lời bằng hai biểu tượng cảm xúc tương tự, cùng với một cây thông Noel và những trái tim. Phản hồi này được chú ý khoảng một ngày sau đó, khi nhiều người hâm mộ cho rằng, cặp đôi đang "công khai" mối quan hệ của họ. Nhiều người đã chỉ ra những bằng chứng khác ủng hộ ý tưởng này, bao gồm cả việc Nat Thew làm bánh sinh nhật cho Jeff hồi tháng Năm năm nay. Sau những khoảnh khắc ngọt ngào giữa Jeff và Nat Thiwphaingam, những bức ảnh, chú thích và sự ăn ý không thể phủ nhận của họ đã gây xôn xao trên mạng. Người hâm mộ đang chúc mừng họ, bất chấp chênh lệch tuổi tác là con số 10 và háo hức chờ đợi câu trả lời rõ ràng từ cả hai: Liệu họ là "bạn thân" hay "một cặp đôi"?

Natthew bắt đầu sự nghiệp âm nhạc tại Thái Lan năm 2008, nhưng sau khi chiến thắng một cuộc thi, anh đã được đào tạo và ra mắt tại Hàn Quốc, với bài hát "She's Bad". Hiện tại, anh cũng hoạt động tích cực với vai trò diễn viên và huấn luyện viên thể hình, và được biết đến qua vai diễn trong bộ phim "The Wicked Game".