Bức ảnh nhóm của BTS 'phá bom thành công' tin đồn hẹn hò của Jungkook

Tuệ Nghi
SVO - Nhóm nhạc huyền thoại này lần đầu tiên thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải một bức ảnh hiếm hoi chụp cả nhóm trong một buổi tập nhảy, chuẩn bị cho màn comeback của họ.

Nhưng những bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Suga, người hiếm khi đăng bài trên mạng xã hội, đã đăng tải thêm một bức ảnh selfie hiếm hoi trên Instagram cá nhân của mình, sau khi chia sẻ ảnh nhóm. Sau đó, RM lại đăng tải thêm một bức ảnh thú vị khác lên Instagram cá nhân của mình.

Với làn sóng hình ảnh BTS bất ngờ được đăng tải hôm nay, người hâm mộ càng thêm háo hức chờ đợi sự trở lại sắp tới của nhóm. Dự kiến, ​​vào mùa Xuân năm 2026, BTS sẽ phát hành một album đầy đủ, tiếp theo là một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.
Không chỉ là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên nhận được Bằng khen của Tổng thống trong "Giải thưởng đóng góp thiện nguyện cho Hàn Quốc", BTS còn đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nam tháng 12/2025. Trong danh sách Top 10 còn có Stray Kids, Seventeen, EXO, Tours, The Boyz, Enhypen, NCT, Big Bang và Zerobase One. Trong khi đó, Jungkook, thành viên tâm điểm chú ý của tuần vừa qua, lại lần nữa chứng minh sức ảnh hưởng của mình trên thị trường nhạc trực tuyến toàn cầu, khi "Too Sad To Dance", một ca khúc trong album solo đầu tay "GOLDEN" của Jungkook (BTS), phát hành vào tháng 11/2024, đã vượt qua 150 triệu lượt stream tích lũy trên Spotify, nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới. Sự hưởng ứng vẫn tiếp tục trên YouTube. Đoạn âm thanh bài hát "Too Sad To Dance", được phát hành trên kênh Topic chính thức của Jungkook, đã vượt qua 35,2 triệu lượt xem. Sự hiện diện của Jungkook cũng được thể hiện rõ trong báo cáo cuối năm "2025 Wrapped" của Spotify. Nam thần tượng xếp thứ tám trong hạng mục "Nghệ sĩ K-pop được stream nhiều nhất toàn cầu" và trở thành nghệ sĩ solo nam K-pop được stream nhiều nhất trên toàn thế giới. Bài hát "Seven" cũng xếp thứ 8 trong danh sách "Bài hát K-pop được stream nhiều nhất toàn cầu", càng khẳng định vị thế của anh với tư cách là một nghệ sĩ solo. Trong khi đó, Jungkook đã đạt được 10,08 tỷ lượt stream tích lũy trên tài khoản Spotify cá nhân, bao gồm tất cả các lượt stream được ghi nhận. Đây là kỷ lục nhanh nhất đối với một nghệ sĩ châu Á và là kỷ lục đầu tiên đối với một nghệ sĩ solo K-pop. Cái tên ngay lập tức được nhắc đến là Jungkook của BTS.
Tuệ Nghi
