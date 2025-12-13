Bức ảnh nhóm của BTS 'phá bom thành công' tin đồn hẹn hò của Jungkook

SVO - Nhóm nhạc huyền thoại này lần đầu tiên thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi đăng tải một bức ảnh hiếm hoi chụp cả nhóm trong một buổi tập nhảy, chuẩn bị cho màn comeback của họ.

Nhưng những bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Suga, người hiếm khi đăng bài trên mạng xã hội, đã đăng tải thêm một bức ảnh selfie hiếm hoi trên Instagram cá nhân của mình, sau khi chia sẻ ảnh nhóm. Sau đó, RM lại đăng tải thêm một bức ảnh thú vị khác lên Instagram cá nhân của mình.

Với làn sóng hình ảnh BTS bất ngờ được đăng tải hôm nay, người hâm mộ càng thêm háo hức chờ đợi sự trở lại sắp tới của nhóm. Dự kiến, ​​vào mùa Xuân năm 2026, BTS sẽ phát hành một album đầy đủ, tiếp theo là một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.