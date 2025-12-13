Giọng ca 'Thu cuối' Hằng BingBoong trở lại sau thời gian tạm rời showbiz để chăm lo gia đình

SVO - Hằng BingBoong đánh dấu sự trở lại showbiz Việt bằng EP và MV cùng tên 'Kèo thơm'. Nữ ca sĩ vẫn trung thành với phong cách âm nhạc cá tính, mạnh mẽ, vốn đã làm nên tên tuổi của cô trong lòng khán giả.

Với bề dày xấp xỉ 20 năm hoạt động nghệ thuật, Hằng BingBoong vẫn luôn là một cái tên được nhiều khán giả biết đến và yêu mến qua những "bản hit" cá tính trong sự nghiệp của mình như: Thu cuối, Nói em nghe về cô ấy, Rời...

Tạm rời lại showbiz vài năm để chăm lo gia đình nhỏ của mình, nữ ca sĩ chính thức tái xuất với EP Kèo thơm. Dự án gồm các ca khúc: Kèo thơm, Mở bát, Buondaqua, Thích hay là yêu còn chưa biết. Với sự trở lại lần này bằng một EP hoàn chỉnh, Hằng BingBoong đã “chiêu mộ” được vào team sản xuất của mình nhiều cộng sự.

Họ là những người bạn thân rất lâu năm như Justatee, Hoàng Tôn, đến những cộng sự hiện tại là Đạt G, bên cạnh những chàng trai tài năng khác như 2pillz, rapper KayC, Nhật Nguyễn và đặc biệt tài năng mới Zoshy. Anh cũng là tác giả sáng tác ca khúc chủ đề của EP lần này của Hằng BingBoong.

Với chất giọng đặc trưng riêng biệt, dòng chảy âm nhạc của Hằng BingBoong đã và luôn gắn bó với âm nhạc R&B qua những "bản hit" trước đây. Ở EP Kèo thơm lần này, khán giả sẽ thấy màu sắc đó của Hằng BingBoong được "khoác" lên một "tấm áo mới", với sự kết hợp cùng những nam nghệ sĩ tài năng.

Cô đã thử nghiệm rất nhiều màu sắc và cách biến tấu trong âm nhạc và cả giọng hát với EP lần này. Đặc biệt là MV Kèo thơm là một nỗ lực trẻ hoá cả âm nhạc, hình ảnh và cả chính Hằng BingBoong, nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Justatee và Hằng BingBoong đã "nhào nặn" sáng tác của Zoshy trở nên cuốn hút và đầy sức trẻ. Những âm thanh piano réo rắt, những tiếng trầm bẩm saxophone mở đầu dần được lấp đầy không gian bằng những nhạc cụ điện tử hiện đại.

Tất cả được “gom góp lại” và trình làng một điệp khúc với độ dày hết sức ấn tượng của âm thanh. Ca khúc thể hiện sự độc lập, mạnh mẽ nhưng cũng đầy niềm tin vào tình yêu và luôn sẵn sàng tận hưởng sự hạnh phúc, đón chào tình yêu đến.

Riêng ca khúc Buondaqua, Hằng BingBoong cũng sẽ cho ra mắt một phiên bản khác đậm chất gen Z cùng rapper KayC.

So với bản chính thức, phiên bản kết hợp cùng rapper KayC của Hằng BingBoong, chất melodic rap của ca khúc được “nâng tầm” lên bằng năng lượng trẻ trung, bắt tai và nhiều xúc cảm hơn. Ca khúc này hứa hẹn sẽ là một "món ăn" giao thoa độc đáo giữa chất underground và mainstream.