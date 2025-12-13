48 giờ trước sự kiện ký tặng người hâm mộ tại Thượng Hải, LE SSERAFIM buộc phải hủy bỏ lịch trình

Việc hủy bỏ buổi gặp gỡ người hâm mộ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Nhật Bản, khi các quan chức Trung Quốc gần đây đã hủy bỏ hàng chục sự kiện văn hóa Nhật Bản kể từ cuối tháng 11/2025. Đặc biệt, các buổi hòa nhạc, phát hành phim và sự kiện anime bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ hủy bỏ này.

Việc hủy bỏ buổi ký tặng người hâm mộ của LE SSERAFIM có thể liên quan đến một đề xuất được cho là do phía Trung Quốc đưa ra: Loại trừ các thành viên người Nhật Sakura và Kazuha khỏi buổi ký tặng, thay vào đó chỉ có Yunjin, Chaewon và Eunchae tham gia. Có suy đoán rằng, HYBE đã từ chối đề xuất đó và thay vào đó chọn cách hủy bỏ hoàn toàn sự kiện ký tặng người hâm mộ.

Về mặt chính thức, đơn vị tổ chức sự kiện của LE SSERAFIM, MAKESTAR, chỉ viện dẫn "hoàn cảnh bất khả kháng" là lý do hủy bỏ sự kiện. MAKESTAR giải thích rằng, sau khi "thảo luận kỹ lưỡng với nhiều bộ phận liên quan", sự kiện đã "bị hủy bỏ không thể tránh khỏi". Toàn bộ tiền vé sẽ được hoàn trả cho những người hâm mộ đã trả tiền để tham dự sự kiện. Cùng ngày, nhóm Close Your Eyes đã tổ chức một buổi gặp gỡ người hâm mộ tại Hàng Châu, Trung Quốc. Tuy nhiên, thành viên người Nhật Kenshin đã vắng mặt.

Trong khi các buổi hòa nhạc K-pop quy mô lớn ở Trung Quốc bị hủy bỏ do "Hallyu Restrictions", hay các hạn chế đối với làn sóng văn hóa Hàn Quốc, thì các buổi gặp gỡ, ký tặng người hâm mộ quy mô nhỏ không có biểu diễn vẫn được tổ chức. Tuy nhiên, sự lo lắng trong ngành đang gia tăng, khi ngay cả các sự kiện quy mô nhỏ của các nhóm nhạc có thành viên người Nhật cũng đang phải đối mặt với sự gián đoạn.

LE SSERAFIM thể hiện sự ngạc nhiên và thân thiện khi flycam tiếp cận khu vực diễu hành xe buggy trên thảm đỏ AAA2025.