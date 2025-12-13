Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kihyun của MONSTA X bị chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày ruột

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Kihyun bị chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày ruột, MONSTA X biểu diễn với đội hình 4 thành viên tại 'Jingle Ball' ở New York.

Thành viên Kihyun của nhóm MONSTA X đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính và sẽ không tham gia buổi biểu diễn theo lịch trình của nhóm tại 2025 iHeart Radio Jingle Ball ở New York. Starship Entertainment đã thông báo thông qua tài khoản Berriz chính thức của MONSTA X: "Sau khi cảm thấy khó chịu đột ngột, Kihyun đã đến một bệnh viện địa phương và được chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính. Dựa trên khuyến nghị của đội ngũ y tế rằng, anh ấy cần được nghỉ ngơi và hồi phục đầy đủ, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, anh ấy không thể tham gia buổi biểu diễn hôm nay. Chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả người hâm mộ đã mong chờ buổi biểu diễn và mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của các bạn. Starship Entertainment sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ Kihyun hồi phục hoàn toàn để anh ấy có thể sớm gặp lại người hâm mộ trong tình trạng sức khỏe tốt. Cảm ơn các bạn".

1329586591.jpg

Do đó, MONSTA X buộc phải biểu diễn trên sân khấu 2025 iHeartRadio Jingle Ball tại Madison Square Garden, New York với đội hình 4 thành viên, vì I.M cũng không thể đi nước ngoài do sắp nhập ngũ. MONSTA X sẽ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại Mỹ thông qua 2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour với các điểm dừng chân tại Philadelphia vào ngày 15/12, Washington D.C. vào ngày 16/12 và Miami vào ngày 20/12.

98328-119470-4821.jpg
"Jingle Ball Tour" là một lễ hội lớn do iHeartRadio, công ty truyền thông lớn nhất Hoa Kỳ, tổ chức hằng năm, vào cuối năm, tại các thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Trong những năm qua, lễ hội đã quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Dàn nghệ sĩ tham gia tour diễn tại New York năm nay bao gồm: Ed Sheeran, Renée Rapp, Conan Gray và Alex Warren. Monsta X, nhóm nhạc K-pop đầu tiên tham gia "Jingle Ball Tour" năm 2018, đã thu hút sự chú ý với lần xuất hiện thứ tư của họ, sau các năm 2019, 2021. Buổi biểu diễn năm nay được mong đợi đặc biệt, vì nó đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm và là màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của đĩa đơn kỹ thuật số "Baby Blue" tại Mỹ, được phát hành tháng trước.
98328-119469-4817.jpg
Monsta X đã công bố khởi động chuyến lưu diễn thế giới "THE X: NEXUS" tại KSPO DOME, ở Seoul, từ ngày 30/1 đến ngày 1/2 năm sau, quyết tâm sử dụng chuyến lưu diễn tại Mỹ này như một cơ hội để tạo sự hào hứng và mong chờ cho chuyến lưu diễn thế giới của họ. Vào tháng 9/2025, Monsta X đã làm nên lịch sử trên bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc khi đạt vị trí thứ 31 trên 'Billboard 200', với mini-album "THE X". Họ cũng xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng 'Billboard' khác nhau, chứng minh tầm ảnh hưởng chiến lược liên tục của mình.
Tuệ Nghi
#Sức khỏe thành viên nhóm nhạc #Chương trình biểu diễn tại New York #Tình hình nhóm MONSTA X #Chương trình tour Mỹ 2025 #Ảnh hưởng của bệnh tật đến lịch trình biểu diễn #Thông báo từ Starship Entertainment #Hồi phục và chăm sóc sức khỏe nghệ sĩ #Các điểm dừng của tour quốc tế #Chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp tính #Tình hình nhóm MONSTA X trong tour

