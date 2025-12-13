Kihyun của MONSTA X bị chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày ruột

Thành viên Kihyun của nhóm MONSTA X đã được chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính và sẽ không tham gia buổi biểu diễn theo lịch trình của nhóm tại 2025 iHeart Radio Jingle Ball ở New York. Starship Entertainment đã thông báo thông qua tài khoản Berriz chính thức của MONSTA X: "Sau khi cảm thấy khó chịu đột ngột, Kihyun đã đến một bệnh viện địa phương và được chẩn đoán mắc bệnh viêm dạ dày ruột cấp tính. Dựa trên khuyến nghị của đội ngũ y tế rằng, anh ấy cần được nghỉ ngơi và hồi phục đầy đủ, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, anh ấy không thể tham gia buổi biểu diễn hôm nay. Chúng tôi thành thật xin lỗi tất cả người hâm mộ đã mong chờ buổi biểu diễn và mong nhận được sự thông cảm và ủng hộ của các bạn. Starship Entertainment sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ Kihyun hồi phục hoàn toàn để anh ấy có thể sớm gặp lại người hâm mộ trong tình trạng sức khỏe tốt. Cảm ơn các bạn".

Do đó, MONSTA X buộc phải biểu diễn trên sân khấu 2025 iHeartRadio Jingle Ball tại Madison Square Garden, New York với đội hình 4 thành viên, vì I.M cũng không thể đi nước ngoài do sắp nhập ngũ. MONSTA X sẽ tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ tại Mỹ thông qua 2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour với các điểm dừng chân tại Philadelphia vào ngày 15/12, Washington D.C. vào ngày 16/12 và Miami vào ngày 20/12.

"Jingle Ball Tour" là một lễ hội lớn do iHeartRadio, công ty truyền thông lớn nhất Hoa Kỳ, tổ chức hằng năm, vào cuối năm, tại các thành phố lớn trên khắp Hoa Kỳ. Trong những năm qua, lễ hội đã quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Dàn nghệ sĩ tham gia tour diễn tại New York năm nay bao gồm: Ed Sheeran, Renée Rapp, Conan Gray và Alex Warren. Monsta X, nhóm nhạc K-pop đầu tiên tham gia "Jingle Ball Tour" năm 2018, đã thu hút sự chú ý với lần xuất hiện thứ tư của họ, sau các năm 2019, 2021. Buổi biểu diễn năm nay được mong đợi đặc biệt, vì nó đánh dấu kỷ niệm 10 năm ra mắt của nhóm và là màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của đĩa đơn kỹ thuật số "Baby Blue" tại Mỹ, được phát hành tháng trước.