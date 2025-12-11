Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sau khi có con, ca sĩ Thái Trinh tiết lộ cuộc sống hiện bước sang giai đoạn mới, với nhiều thay đổi

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thái Trinh chào đón con con gái đầu lòng nặng 3,2 kg, có tên ở nhà là Cheri. Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn mẹ chồng đã đồng hành và chăm sóc cô lúc sinh nở.

Sau sinh, vợ chồng Thái Trinh bắt đầu làm quen với nhịp sinh hoạt bị đảo lộn bởi trẻ sơ sinh. Cô cho biết, giai đoạn hậu sản vẫn còn nhiều bỡ ngỡ nhưng may mắn nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình chồng. Người thân thay phiên phụ chăm bé để cô có thời gian hồi phục sau sinh. Bà nội bé Cheri thường xuyên thức đêm trông cháu và chuẩn bị các bữa ăn phù hợp cho sản phụ.

594927692-1422778375877517-6296045951812987672-n.jpg

Dù không còn mẹ ruột bên cạnh, Thái Trinh nói mình may mắn có mẹ chồng yêu thương, bù đắp. Hồi tháng Bảy, cô từng tiết lộ việc lưu số bà trong danh bạ là “Mẹ chồng cute”.

785b3b10-1bce-41b5-b092-5080ca58d443.jpg

Qua những đoạn tin nhắn được công khai, mẹ chồng liên tục bày tỏ sự quan tâm tới Thái Trinh, dặn dò phải ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khoẻ. "15 năm rồi mới gọi tiếng mẹ thêm lần nữa, thấy lạ lạ mắc cỡ ngại ngùng ghê. Cảm ơn anh cho em có thêm một người mẹ siêu dễ thương", Thái Trinh chia sẻ.

bde6d671-b46e-4654-a586-35bca31e33ea.jpg

Cô cũng cho biết, ông xã Thái Minh là người chồng, người cha đầy yêu thương và trách nhiệm. Khoảnh khắc biết mình làm cha, anh ôm vợ và xúc động nói: “Giờ anh có hai "em bé”, vì trước đó luôn coi vợ là “em bé” mà nâng niu".

acc7aba0-d09c-4a4b-a2e5-0c8c22a2405a.jpg

Suốt thai kỳ, chồng Thái Trinh đồng hành với mọi cảm xúc và chăm cô từ những điều nhỏ nhất như cột dây giày, massage bụng, luôn chuẩn bị nước ấm ở đầu giường… Anh cũng làm việc nhà, nấu ăn, đọc sách dạy chăm con để Thái Trinh có thời gian nghỉ ngơi.

568981173-1383776323111056-8231459876469204699-n.jpg

Thái Trinh chia sẻ rằng, dù thử thách không ít, cô cảm thấy biết ơn vì con gái chào đời khỏe mạnh và gia đình luôn ở bên trong thời điểm quan trọng này. Cuộc sống của nữ ca sĩ hiện bước sang giai đoạn mới với nhiều thay đổi, nhưng cũng tràn đầy ý nghĩa với sự xuất hiện của bé Cheri.

476337904-1191755662313124-1956609329337787461-n.jpg

Ca sĩ Thái Trinh được biết đến từ năm 2010 qua những bản cover ngọt ngào trên YouTube. Năm 2012, cô gây chú ý khi tham gia chương trình The voice. Khán giả yêu thích Thái Trinh nhờ giọng hát trong trẻo và hình ảnh cô gái vừa hát, vừa chơi đàn guitar mộc mạc, dễ thương.

476332309-1191750122313678-3184767021340273753-n.jpg

Năm 2020, cô ra mắt digital album đầu tiên, mang tên Trinh acoustic, với nhiều ca khúc như Khi giấc mơ về, Một ngày mùa Đông, Phố xa… Năm 2023, nữ ca sĩ có màn comeback ấn tượng tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng với phong cách mới mẻ và nguồn năng lượng bùng nổ. Năm 2024, Thái Trinh công bố kết hôn cùng doanh nhân Thái Minh, sau gần 2 năm hẹn hò và đón con đầu lòng năm 2025.

Thuận Tùng
#ca sĩ Thái Trinh #Thái Trinh #Thái Trinh sinh con #Thái Trinh và chồng doanh nhân #sinh con #mẹ chồng

