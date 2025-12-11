Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kai Đinh cùng Min, Hoàng Dũng, Dangrangto, Juky San hát nhạc Giáng sinh đậm chất chữa lành

SVO - Đến hẹn lại lên, cận kề mùa Giáng sinh năm nay, nhạc sĩ Kai Đinh vừa cho ra mắt EP mới mang tên ‘Mùa ôm ôm’. Dự án còn quy tụ nhiều màn kết hợp của 'hit maker' này cùng nhiều nghệ sĩ đình đám.

EP Mùa ôm ôm gồm intro mang tên Into the wonderland và 5 ca khúc: Noella u (VINAHUY), Thích em tâm huyết (Juky San), Xmas suy (SIVAN, Hngle), Xmas day, 9em dau (PiaLinh, Dangrangto), Điều vô tri nhất - Xmas ver (MIN, Hoàng Dũng).

acc8ed21-7f2f-47c9-ab80-6a252f8df0c3.jpg

Có thể thấy, dàn nghệ sĩ kết hợp cùng Kai Đinh đều là những cái tên thân thuộc với khán giả, ghi dấu với chất giọng riêng biệt và phong cách trẻ trung, hiện đại. Đặc biệt, bộ ba nhạc sĩ Kai Đinh, ca sĩ MIN và rapper Dangrangto vừa khuấy động V-pop với "bản hit" Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế, nay đã cùng xuất hiện trong EP này.

2d16c180-3f5e-42fb-a9cb-576d8e6b384e.jpg

Âm nhạc của EP Mùa ôm ôm mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả, từ nhạc vui đến nhạc “suy” đủ cả. Bằng ca từ đẹp đẽ, đậm chất tự sự xoay quanh những câu chuyện rất gần gũi, thông qua từng sáng tác, Kai Đinh mong muốn được đồng hành cùng mọi người, vừa nghe nhạc, vừa nhìn lại cuộc sống thường nhật sau một năm.

8917b4a5-c23a-4c20-bd61-a97740d98860.jpg

Đây cũng là những trải nghiệm của chính Kai Đinh và Đức Hạnh - vợ của nhạc sĩ trong tình yêu. Đồng thời, các ca khúc đều ngập tràn không khí Giáng sinh nhờ cách Kai Đinh kết hợp những âm thanh, nhạc cụ để làm nên giai điệu rộn ràng đặc trưng của mùa lễ hội.

4b8336a2-f893-49fc-a7a9-bb6ab36eb87d.jpg

Cùng với EP này, Kai Đinh còn phát hành MV Xmas day, em dau kết hợp cùng PiaLinh và Dangrangto. Đây đúng chuẩn một bản tình ca ngọt ngào pha chút lém lỉnh, kể câu chuyện yêu nhau với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhưng sau tất cả, tình yêu đích thực sẽ luôn đưa hai người quay về bên nhau.

515435914-10229605801239269-4043911417454317033-n.jpg

Năm 2025 là một năm năng suất đối với Kai Đinh cả về sự nghiệp âm nhạc và cuộc sống riêng. Tháng Bảy vừa qua, Kai Đinh đã tổ chức đám cưới với Đức Hạnh, tại một resort ở Cam Ranh, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt. Sau đó, đám cưới tiếp tục diễn ra ở quê nhà của cô dâu và chú rể cùng gia đình.

517968962-10229718365533306-393954219990565249-n.jpg

Kai Đinh cũng dành tặng Đức Hạnh một EP gồm các ca khúc về đám cưới. Kai Đinh và Đức Hạnh đã hẹn hò được một thời gian dài, thoải mái công khai cùng nhau tham dự các sự kiện giải trí, trước khi thông báo kết hôn vào đầu năm 2025.

Bình Nguyễn
#nhạc sĩ Kai Đinh #Kai Đinh #Min #Hoàng Dũng #Dangrangto #Juky San #Giáng sinh

