'Visual không góc chết' của Anh Tú Atus và Lương Thế Thành khi lên đồ thời thượng trong bộ ảnh mới

SVO - Phim điện ảnh 'Hoàng tử quỷ' vừa tung bộ ảnh thời trang mới của dàn diễn viên. Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Hoàng Linh Chi, Thanh Trực, Rima Thanh Vy, Phương Hà Lê, Duy Luân và nghệ sĩ Bình Tinh xuất hiện với trang phục sang trọng, khoe trọn vóc dáng cân đối và thần thái cuốn hút.

Thiết kế bối cảnh của bộ ảnh được lấy cảm hứng từ hình tượng cây chiên đàn trong phim Hoàng tử quỷ. Các diễn viên đã tạo dáng đầy nghệ thuật và tương tác tinh tế cùng những nhánh cây màu đen giữa không gian siêu thực, gợi cảm giác huyền bí, ma mị đúng tinh thần điện ảnh.

Bên cạnh các hình ảnh nhóm và cá nhân, từng bộ đôi diễn viên bước ra từ phim cũng có những màn tạo dáng ấn tượng như Anh Tú Atus (nhân vật Thân Đức) và Hoàng Linh Chi (nhân vật Đào Trúc Anh), Rima Thanh Vy (nhân vật Đào Mộng Yên) và Phương Hà Lê (nhân vật Bùi Minh) hay cặp chị em làng Hủi - Hoàng Linh Chi và Rima Thanh Vy, cùng cặp đối đầu Lương Thế Thành (nhân vật Lỗ Đạt) và Anh Tú Atus.

Không chỉ tung bộ ảnh mới, ê kíp phim còn đem đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc hơn về chất liệu Việt - văn hoá Lê Trung hưng trong phim. Cố vấn lịch sử Phan Thanh Nam lý giải về tạo hình để tóc dài của các nhân vật nam như trưởng làng Lỗ Đạt, hoàng tử Thân Đức được tìm hiểu kỹ từ tư liệu lịch sử: “Thời Lê Trung hưng, trên các tượng sẽ thể hiện nam giới xoã tóc dài hoặc tóc dài mà thắt nhỏ ở đuôi. Đây là những chi tiết nhỏ nhưng tạo ra sự khác biệt”.

Ngay cả hoạt động của dân làng Hủi ở trong phim cũng được đoàn làm phim tham khảo dựa trên các tập tục tiêu biểu của người Việt thời xưa như cuộc thi đấu vật, biểu diễn trừ tà, cúng lễ.

Ở bối cảnh hoàng cung, phim có hình ảnh đức vua ngồi võng, thay vì ngồi trên ngai. Đây là một chi tiết đưa vào phim dựa trên ghi chép của các nhà ngoại giao nước ngoài và các vị giáo sĩ.

Theo nhà sản xuất Hoàng Quân, chất Việt trong bộ phim trước hết sẽ nằm ở con người, rồi từ đó mới mở rộng ra bối cảnh làng xã, gia đình, xã hội: “Trong Hoàng tử quỷ, các nhân vật có lối suy nghĩ rất Việt Nam. Họ sống với cộng đồng, gia đình, và sẵn sàng hy sinh bản thân vì những giá trị to đẹp, cao cả".

Đạo diễn Trần Hữu Tấn bày tỏ: “Khi xem phim, mọi người sẽ thấy chất Việt không chỉ nằm ở phục trang, kiến trúc, thiết kế mỹ thuật, mà còn nằm ở tinh thần. Qua câu chuyện, khung hình, góc máy, tôi mong khán giả thấy được đây là một bộ phim kinh dị nhưng rất thuần Việt”.