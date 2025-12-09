Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phản ứng của Lee Jong Suk khi chứng kiến tương tác lan truyền giữa Park Bo Gum và IU

Tuệ Nghi
SVO - Sự tương tác giữa Park Bo Gum và IU đang 'gây sốt', khiến bạn trai của nữ thần tượng phải chú ý.

IU và Park Bo Gum đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ với màn kết hợp ăn ý trong When Life Gives You Tangerines, và cả hai đã là bạn bè từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, màn tương tác gần đây đã khiến bạn trai của IU là Lee Jong Suk được nhắc đến. Mặc dù không công khai mối quan hệ, họ đã hé lộ cho người hâm mộ những hình ảnh thân thiết theo nhiều cách khác nhau. Gần đây, lễ trao giải AAA đã được tổ chức và đoạn clip ghi lại cảnh Park Bo Gum tương tác với IU đang được lan truyền rộng rãi.

Trong đoạn clip, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của nam diễn viên khi chiếc xe chở anh đang ngồi bắt đầu lùi lại. Sau đó, cảnh quay cho thấy IU đi qua đám đông, Bo Gum đứng dậy khi nữ thần tượng ngồi xuống và anh di chuyển xung quanh để giúp cô cảm thấy thoải mái trong chiếc váy. Sau đó, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ khi vẫy tay chào người hâm mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh việc video lan truyền chóng mặt, người hâm mộ cũng vô cùng thích thú khi thấy phần bình luận tràn ngập những lời nhắc đến bạn trai của IU, Lee Jong Suk. Một số người thừa nhận IU và Bo Gum là bạn bè, nhưng họ nghĩ rằng cặp đôi này quá là dễ thương, và những người khác thì chia sẻ những meme hài hước về phản ứng của Lee Jong Suk trước đoạn clip.

iu2.jpg
iu3.jpg
lee-shin.jpg
Trong khi đó, khán giả đang nóng lòng được chiêm ngưỡng câu chuyện tình của Lee Jong Suk và Shin Min Ah trong “The Remarried Empress” phát sóng vào năm 2026.
iu-bae.jpg
IU giành giải thưởng 'AAA Grand Prize - Nữ diễn viên của năm', và cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý trong bộ phim mới sẽ lên sóng trong năm 2026, '21st Century Grand Prince's Wife' đóng cặp cùng Byeon Woo Seok.
9833c9cc699b6a.jpg
Park Bo Gum vừa có màn tái hợp với Hyeri sau 10 năm ở Đài Loan kể từ sau khi xuất hiện trong bộ phim "Reply 1988" của đài tvN: "Mỗi khoảnh khắc chúng ta cùng nhau cười đùa và đáp lại trong đêm trăng sáng ở Cao Hùng ấy thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn vì đã cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời như vậy. Năm nay tôi đã hoàn toàn bị lừa!". Trong khi đó, Park Bo Gum sẽ xuất hiện trong bộ phim "Dream Journey to the Peach Blossom Land" trong vai hoàng tử Anpyeong, người đã dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật, và giao phó việc nước cho hai người anh trai, vua Munjong và hoàng tử Suyang (Kim Nam Gil). Sau khi mơ về một thế giới lý tưởng trong vườn đào và đặt vẽ một bức tranh về nó với tựa 'Dream Journey to the Peach Blossom Land', Anpyeong bắt đầu dấn thân vào chính trường, với khát vọng biến giấc mơ thành hiện thực cho đất nước. Khi Suyang bước vào cuộc để hiện thực hóa giấc mơ của riêng mình cho Joseon, vận mệnh của vương quốc và mạng sống của họ đang bị đe dọa, thử thách tình anh em đến bờ vực thẳm.
Tuệ Nghi
#Phản ứng của Lee Jong Suk #Tương tác IU và Park Bo Gum #Mối quan hệ giữa sao Hàn #Lan truyền clip tại lễ trao giải AAA #Chuyện tình ẩn sau sao Hàn #Phản ứng bạn trai IU #Mối quan hệ bạn bè nổi bật #Sự nghiệp và giải thưởng của IU #Những dự án phim sắp tới của IU #Mối quan hệ trong giới giải trí Hàn

