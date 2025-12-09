Phản ứng của Lee Jong Suk khi chứng kiến tương tác lan truyền giữa Park Bo Gum và IU

IU và Park Bo Gum đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ với màn kết hợp ăn ý trong When Life Gives You Tangerines, và cả hai đã là bạn bè từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, màn tương tác gần đây đã khiến bạn trai của IU là Lee Jong Suk được nhắc đến. Mặc dù không công khai mối quan hệ, họ đã hé lộ cho người hâm mộ những hình ảnh thân thiết theo nhiều cách khác nhau. Gần đây, lễ trao giải AAA đã được tổ chức và đoạn clip ghi lại cảnh Park Bo Gum tương tác với IU đang được lan truyền rộng rãi.

Trong đoạn clip, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của nam diễn viên khi chiếc xe chở anh đang ngồi bắt đầu lùi lại. Sau đó, cảnh quay cho thấy IU đi qua đám đông, Bo Gum đứng dậy khi nữ thần tượng ngồi xuống và anh di chuyển xung quanh để giúp cô cảm thấy thoải mái trong chiếc váy. Sau đó, cả hai đều nở nụ cười rạng rỡ khi vẫy tay chào người hâm mộ.

Tuy nhiên, bên cạnh việc video lan truyền chóng mặt, người hâm mộ cũng vô cùng thích thú khi thấy phần bình luận tràn ngập những lời nhắc đến bạn trai của IU, Lee Jong Suk. Một số người thừa nhận IU và Bo Gum là bạn bè, nhưng họ nghĩ rằng cặp đôi này quá là dễ thương, và những người khác thì chia sẻ những meme hài hước về phản ứng của Lee Jong Suk trước đoạn clip.

Trong khi đó, khán giả đang nóng lòng được chiêm ngưỡng câu chuyện tình của Lee Jong Suk và Shin Min Ah trong “The Remarried Empress” phát sóng vào năm 2026.

IU giành giải thưởng 'AAA Grand Prize - Nữ diễn viên của năm', và cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý trong bộ phim mới sẽ lên sóng trong năm 2026, '21st Century Grand Prince's Wife' đóng cặp cùng Byeon Woo Seok.