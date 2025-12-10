Stray Kids làm mưa làm gió trên toàn thế giới và khẳng định vị thế 'nhà làm đĩa nhạc Billboard'

SVO - Billboard đã công bố bảng xếp hạng cuối năm thường niên, trong đó có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ K-pop, đặc biệt là Stray Kids, Rosé của BLACKPINK và sự thể hiện mạnh mẽ của nhạc phim bộ phim hoạt hình ăn khách 'KPop Demon Hunters', cũng như các nhóm nhạc hư cấu HUNTR/X và Saja Boys.

Stray Kids đã chứng minh được sức ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ của mình, vượt qua cả BTS thông qua bảng xếp hạng cuối năm thường niên của Billboard. Ca khúc chủ đề DO IT trong album SKZ IT TAPE của Stray Kids đã xếp hạng tư trên bảng xếp hạng album chính của Billboard, Billboard 200, tính đến ngày 13/11, giữ vững vị trí dẫn đầu trong tuần thứ hai liên tiếp.

Ngoài ra, album mới và hai ca khúc chủ đề DO IT và 신선노름, đã lọt vào tám hạng mục, bao gồm Billboard Global 200, Doanh số Album hàng đầu, Doanh số Album hiện tại hàng đầu và Album Thế giới.

Với thành tích này, Stray Kids hiện nắm giữ vị trí thứ ba trong số các nhóm nhạc toàn cầu có nhiều bản hit quán quân Billboard 200 nhất, sau The Beatles và The Rolling Stones. Họ cũng phá vỡ kỷ lục của chính mình về số bản hit quán quân nhiều nhất trên bảng xếp hạng này trong những năm 2000, chứng minh tiềm năng của họ như những nhà làm đĩa nhạc Billboard. Hơn nữa, album phòng thu thứ tư của họ, KARMA, phát hành vào tháng Tám, đã xếp hạng 50 trên bảng xếp hạng Billboard 200, trụ vững trên bảng xếp hạng này trong 15 tuần liên tiếp, tiếp tục thành tích ấn tượng của họ.

Ngoài Billboard, nhóm cũng đang gặt hái thành công trên nhiều bảng xếp hạng toàn cầu khác nhau. Ca khúc mới Do It của họ đã đứng thứ ba trên Bảng xếp hạng Đĩa đơn Hàng đầu của Hiệp hội Ghi âm Quốc gia Pháp (SNEP) trong tuần 28/3, đạt thứ hạng cao nhất từ ​​trước đến nay của họ và là thứ hạng cao nhất đối với một nhóm nhạc K-pop.

Vào ngày 9/12, nền tảng video ngắn toàn cầu TikTok đã công bố bảng xếp hạng Year in Music 2025 thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức, thể hiện sự hiện diện của họ bằng cách xếp hạng 5 trong số 10 Nghệ sĩ Toàn cầu Hàng đầu.

Năm nay, Stray Kids đã thể hiện màn trình diễn toàn diện, trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong lịch sử Billboard 200 đạt vị trí số lần lượt 7 và 8 lần liên tiếp, đồng thời hoàn thành thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Stray Kids World Tour <Dominate>, với 56 buổi diễn tại 35 khu vực trên toàn thế giới. Trong hành trình nâng tầm vị thế của K-pop trên thị trường âm nhạc toàn cầu, âm nhạc và những màn trình diễn trong tương lai của nhóm đang được chú ý.