Diện trang phục tôn vinh nghề thủ công truyền thống, Bùi Quỳnh Hoa khoe lưng trần 'hút mắt' trên thảm đỏ

SVO - Mỗi lần xuất hiện của Bùi Quỳnh Hoa tại các sự kiện đều mang đến bất ngờ. Cô biến hoá liên tục trong phong cách, tạo sự mới mẻ. Và mới đây, với chủ đề trang phục mang tinh thần tôn vinh những giá trị truyền thống dân tộc, Bùi Quỳnh Hoa đã khoe sắc trong một thiết kế độc đáo của Đỗ Long.

Bộ váy ngắn có phần thân trên làm từ chất liệu mô phỏng lối đan lát mây tre lá truyền thống phối vải tuyn cùng dáng yếm thời xưa, phần chân váy là lông vũ trông như rơm rạ khi nhìn từ xa.

Trang phục như tượng trưng cho sự giao thoa thời đại, nét đẹp của thời trang và làng nghề thủ công, đồng thời cũng cho thấy lựa chọn tinh tế của Bùi Quỳnh Hoa. Thời gian vừa qua, 'nàng Hậu' liên tục nhận được những lời khen về gu thẩm mỹ giúp thăng hạng nhan sắc, tôn vóc dáng và phù hợp với từng nơi cô đến.

Không chỉ toả sáng tại thảm đỏ, góp mặt tại sự kiện này, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa còn "chiếm spotlight" khi được mời lên sân khấu mở màn đại diện trao liên tiếp ba giải thưởng cho các cá nhân tạo dấu ấn mạnh mẽ trong năm qua.

Bùi Quỳnh Hoa cho biết: “Hoa rất vinh dự khi được ban tổ chức mời đại diện trao giải cho ba cá nhân có những hoạt động nổi bật, tích cực và tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong năm qua. Mọi người đã truyền cảm hứng cũng như giúp mình học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực du lịch, sáng tạo nội dung, influencer”.

Thời gian này, Bùi Quỳnh Hoa hoạt động sôi nổi, khi liên tục tham gia các sự kiện giải trí, diễn thời trang trong vai trò vedette, first face, làm giám khảo, mentor cho các cuộc thi. Cô cũng được các thương hiệu, nhãn hàng tin tưởng mời làm đại sứ, quảng cáo.

Những lúc rảnh rỗi, người đẹp sẽ tranh thủ tập gym, chơi thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball. Hình ảnh Bùi Quỳnh Hoa năng động, khoẻ khoắn trên sân cũng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ.