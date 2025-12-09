Cuộc chiến giành Warner Bros đã biến thành 'bom tấn truyền thông' như thế nào?

SVO - Paramount đáp trả Netflix bằng lời đề nghị trị giá 108 tỷ đô la Mỹ cho Warner Bros. Lời đề nghị được đưa ra vài ngày, sau khi Netflix giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu giá kéo dài nhiều tuần để mua lại 'gã khổng lồ Hollywood', Warner Bros Discovery.

Ai sẽ là người nắm giữ tài sản của Warner Bros Discovery, chủ sở hữu của một trong những hãng phim lớn nhất và danh giá nhất Hollywood có thể sẽ tác động đến ngành công nghiệp giải trí trong nhiều thập kỷ tới.

Netflix chỉ tìm kiếm các hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến, trong khi Paramount đấu thầu toàn bộ tập đoàn

Vào ngày 5/12, Netflix đã giành chiến thắng sau cuộc chiến đấu thầu kéo dài nhiều tuần với Paramount và Comcast, đạt được thỏa thuận sở hữu trị giá 72 tỷ đô la Mỹ cho các hãng phim truyền hình, phim ảnh và tài sản phát trực tuyến của Warner Bros Discovery. Ba ngày sau, ngày 8/12, Paramount Skydance đã đưa ra một đề nghị thâu tóm toàn bộ Warner Bros. Đề nghị này định giá công ty ở mức 108,4 tỷ đô la Mỹ. Động thái này của Paramount là trong nỗ lực cuối cùng nhằm vượt mặt Netflix và tạo ra một thế lực truyền thông hùng mạnh, thách thức sự thống trị của gã khổng lồ phát trực tuyến. Cả hai thỏa thuận đều cần được cơ quan quản lý chấp thuận, điều này cũng đồng nghĩa với việc, cuộc đua giành Warner Bros và các tài sản quý giá của HBO và DC Comics sẽ không thể kết thúc nhanh chóng.

Ngay chiều ngày 8/12, Hội đồng Quản trị của Warner Bros Discovery cho biết, họ sẽ xem xét lời đề nghị của Paramount, nhưng không sửa đổi khuyến nghị liên quan đến Netflix. Hội đồng khuyến nghị công ty "không hành động gì vào lúc này" liên quan đến đề xuất của Paramount Skydance.

Tại sao Warner Bros lại bị thâu tóm?

Phát trực tuyến đã thay đổi cách phân phối phim và chương trình truyền hình, gây áp lực lên các công ty truyền thông truyền thống bằng cách cắt giảm doanh thu từ đăng ký cáp và quảng cáo, cũng như doanh thu bán vé xem phim.

Đang chật vật tìm kiếm các dịch vụ trực tuyến riêng, Warner Bros, dưới sự điều hành của Giám đốc điều hành David Zaslav, đã lên kế hoạch sáp nhập vào năm 2022 với Discovery, một nhà cung cấp các chương trình truyền hình không có kịch bản và nội dung phong cách sống, với chi phí tương đối thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu đã giảm mạnh. Vào tháng Sáu năm nay, Warner Bros đã công bố kế hoạch tách thành hai mảng kinh doanh, một tập trung vào truyền hình cáp, một tập trung vào phát trực tuyến và hãng phim. Zaslav tính toán rằng, ông có thể nhận được khoản lợi nhuận khổng lồ cho mảng kinh doanh phát trực tuyến và hãng phim sau khi tách khỏi các mạng lưới cáp đang gánh nặng nợ nần.

Sau đó, vào mùa Thu, Paramount đã đưa ra ba lời đề nghị mua lại toàn bộ công ty. Việc sáp nhập này sẽ mang lại cho Paramount nguồn lực kết hợp của hai hãng phim lớn – Paramount và Warner Bros và hai dịch vụ phát trực tuyến lớn là Paramount+ và HBO Max của Warner. Warner Bros chính thức rao bán vào tháng 10/2025.

So sánh giá chào bán của Netflix và Paramount

Netflix sẽ chỉ mua lại các hãng phim Hollywood và mảng kinh doanh phát trực tuyến của Warner Bros, các kênh truyền hình cáp của hãng, bao gồm CNN, TNT và Discovery Channel, sẽ được tách ra trước khi sáp nhập. Netflix chào bán 27,75 đô la Mỹ một cổ phiếu. Paramount chào bán 30 đô la Mỹ một cổ phiếu cho toàn bộ Warner Bros. Theo thỏa thuận, nếu Warner Bros chấp nhận một lời đề nghị khác ngoài Netflix, hãng sẽ phải trả cho Netflix 2,8 tỷ đô la Mỹ. Khoản phí chia tách cao này sẽ là một chi phí bổ sung mà Paramount phải cân nhắc khi tiếp tục theo đuổi cuộc chiến này.

Việc bán Warner Bros sẽ gây ra những vấn đề pháp lý nào?

Bất kỳ thương vụ mua bán nào cũng sẽ phải chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý tại nhiều khu vực pháp lý, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu, trong một năm hoặc hơn, trước khi có thể hoàn tất. Thỏa thuận Netflix - Warner Bros đã vấp phải sự chỉ trích từ cả các chính trị gia Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Hoa Kỳ với lý do rằng, nó sẽ tạo ra một gã khổng lồ nắm quyền kiểm soát đáng kể thị trường phát trực tuyến. Giao dịch này sẽ sáp nhập hai trong số những dịch vụ phát trực tuyến lớn nhất thế giới và hai trong số những nhà sản xuất phim lẫn chương trình truyền hình lớn nhất.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng, "thị phần lớn" của các thực thể sau sáp nhập "có thể là một vấn đề". Trump cho biết, ông sẽ đích thân tham gia quá trình xem xét giao dịch. Tổng thống có mối quan hệ lâu dài với nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison, người con trai David Ellison hiện là CEO của Paramount. Trong số những người ủng hộ đề xuất phản biện của Paramount có Affinity Partners, tập đoàn đầu tư tư nhân của Jared Kushner, con rể của Trump.

Paramount lập luận rằng, đề xuất sáp nhập của họ có nhiều khả năng được chấp thuận hơn, bởi vì họ không có nhiều khách hàng phát trực tuyến như Netflix. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý chống độc quyền, những người lo ngại về việc hợp nhất thị trường.

Netflix đã đồng ý trả cho Warner Bros khoản phí 'chia tay' 5,8 tỷ đô la Mỹ nếu thỏa thuận của họ không được chấp thuận. Thỏa thuận này cũng vấp phải sự phản đối từ các chủ rạp chiếu phim và người hâm mộ.

Điều gì sẽ xảy ra với HBO Max nếu thỏa thuận với Netflix hoàn tất?

Mặc dù không nói rõ, nhưng các giám đốc điều hành của Netflix cho biết, họ sẽ tiếp tục vận hành HBO Max như một dịch vụ riêng biệt, tương tự như cách Walt Disney cung cấp cả Disney+ và Hulu. Các dịch vụ thường được đóng gói với mức giá ưu đãi.

Đồng Giám đốc điều hành Netflix, Greg Peters nói với các nhà phân tích rằng, có sự chồng lấn cao giữa người dùng Netflix và HBO Max, những người mà ông cho biết, tạo ra một lượng doanh thu đáng kể. Ông nói thêm rằng, Netflix có thể cung cấp các gói và mức giá khác nhau, đồng thời bán nội dung của HBO một cách mạnh mẽ hơn trên toàn cầu.

Liệu CEO Zaslav của Warner Bros có tiếp tục tại vị?

Vị giám đốc truyền thông kỳ cựu này đã không có mặt tại buổi công bố thỏa thuận của Netflix. Zaslav chưa đưa ra bình luận công khai nào ngoài thông cáo báo chí và bản ghi nhớ gửi nhân viên. Theo những người nắm rõ các cuộc thảo luận, chưa có vai trò cụ thể nào được xác định cho ông trong các công ty sau sáp nhập.

Kế hoạch của Warner Bros cho các kênh truyền hình cáp là gì?

Warner Bros đang tiếp tục kế hoạch tách các kênh truyền hình cáp của mình, gồm CNN, TNT và HGTV thành một công ty mới, Discovery Global, do Giám đốc Tài chính của Warner, Gunnar Wiedenfels, lãnh đạo. Việc này dự kiến ​​diễn ra vào quý III năm 2026.

Thỏa thuận Netflix sẽ tác động đến việc làm như thế nào?

Netflix đặt mục tiêu tiết kiệm chi phí từ 2 đến 3 tỷ đô la Mỹ cũng như các khoản cộng hưởng khác trong vài năm đầu sau giao dịch. "Phần lớn khoản tiết kiệm này đến từ việc cắt giảm chi phí chung và chi phí hành chính, đặc biệt là các chức năng hỗ trợ của các doanh nghiệp có sự chồng chéo", Peters cho biết.