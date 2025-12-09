Hiện tượng kinh dị 'gây sốt' phòng vé châu Á sắp cập bến Việt Nam, 'Zootopia 2' chính thức gia nhập 'câu lạc bộ trăm tỷ'

SVO - Rạp chiếu Việt liên tiếp 'cập bến' hàng loạt dự án mới, làm 'sức nóng' cạnh tranh giữa phim ngoại và phim Việt ngày tăng.

Phim điện ảnh đậm màu sắc quỷ dị Á Đông

Phim kinh dị Đài Loan từ lâu đã nổi tiếng với việc hòa trộn giữa văn hoá bản địa, yếu tố tâm linh và lối kể chuyện hiện đại. Chính sự kết hợp này đã giúp dòng phim kinh dị Đài Loan trở thành một “độc bản” nổi bật trong bản đồ phim kinh dị châu Á.

Oán thai đòi mẹ tiếp tục khẳng định vị thế dòng phim kinh dị, tâm linh đặc trưng Đài Loan, tạo dấu ấn mạnh mẽ tại phòng vé trong nước lẫn quốc tế. Ra mắt tại Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 10/2025, bộ phim nhanh chóng lọt vào top 3 phim có doanh thu cao nhất năm, đồng thời đạt kỷ lục top 1 phim kinh dị có doanh thu cao nhất 2025, với hơn 100 triệu Đài tệ (tương đương 87 tỷ đồng).

Phim kể câu chuyện tâm linh bí ẩn xoay quanh gia đình Trương Húc Xuyên (Dương Hữu Ninh thủ vai), vốn là nhà thiết kế trò chơi thực tế ảo. Trong lúc khảo sát một ngôi nhà hoang để thực hiện dự án trò chơi kinh dị mới, anh vô tình nhặt được một tượng búp bê đất sét bị hỏng và mang về nhà.

Từ khi món đồ xuất hiện, vợ anh là Hứa Mộ Hoa (Thái Tư Vận thủ vai) hiện mang thai, làm nghề phục chế cổ vật tại nhà và bắt đầu cảm thấy bị thôi thúc phải sửa chữa lại con búp bê bị hỏng này.

Nhưng càng chạm vào nó, Hứa Mộ Hoa càng rơi vào những ảo giác đáng sợ, liên tục trải qua các hiện tượng kỳ bí không lời giải trong chính căn nhà của mình. Việc phục chế tưởng chừng vô hại dần kéo cô vào một lời nguyền kinh hoàng gắn với oan hồn của một thai nhi, khiến thể trạng và tinh thần suy sụp nghiêm trọng.

Bất lực trước tình trạng ngày càng tệ đi của vợ, Trương Húc Xuyên buộc phải tìm đến một nhà trừ tà ngoại cảm. Từ đây, sự thật kinh hoàng đằng sau tượng búp bê đất sét và bi kịch chôn giấu suốt nhiều năm dưới bùn lầy bắt đầu được phơi bày.

Đoạn trailer nhá hàng cũng góp phần mang đến cảm giác hồi hộp, ghê rợn và nhuốm đẫm màu sắc bùa chú Á Đông. Mở đầu bằng cảnh nhào máu bùn đầy ám ảnh, trailer nhanh chóng chuyển sang loạt cảnh cắt dồn dập, u tối, báo hiệu một thế lực vô hình đang đe dọa đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Xuyên suốt trailer là giai điệu bài đồng dao Mudborn với ca từ đáng sợ, vốn được xem là một trong những bài đồng dao trẻ em rùng rợn bậc nhất xứ Đài. Chính bài đồng dao này là nguồn cảm hứng để tạo nên bộ phim cùng tên Mudborn - mang hàm ý “sinh ra từ bùn”. Khi phát hành tại Việt Nam, tựa phim được Việt hoá theo hướng gai góc và ám ảnh hơn Oán thai đòi mẹ.

Zootopia 2 "san bằng" phòng vé Việt

Chỉ sau 1 tuần sau chính thức công chiếu toàn cầu, Zootopia 2 đã khiến cả thế giới "phát cuồng" khi mở màn với 556 triệu đô la toàn cầu - cao nhất năm 2025. Đồng thời, phim lập kỷ lục cho mảng hoạt hình hoạt hình và đứng thứ tư mọi thời đại.

Bước sang tuần chiếu thứ hai, siêu phẩm của bộ đôi đạo diễn Jared Bush và Byron Howard hứa hẹn tiếp tục “xô đổ” nhiều thành tích khác, thậm chí nhanh chóng chạm mốc 1 tỷ đô la trước thềm Avatar: Fire and Ash ra mắt.

Tại thị trường Việt Nam, Zootopia 2 giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng phòng vé trong tuần chiếu thứ hai. Doanh thu của phim tính đến cuối tuần vừa qua theo Box office Việt Nam ghi nhận đạt 134 tỷ đồng.

Zootopia 2 tiếp tục áp đảo mọi đối thủ và giúp phim chính thức gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ chỉ trong chưa đầy 10 ngày. Đây cũng là phim đầu tiên của Disney thiết lập thành tích đáng nể này trong năm 2025, sau một thời gian dài các dự án phim nội địa “chiếm thế thượng phong”.

Hiện tại, phim đang nắm giữ kỷ lục mở màn của dòng phim hoạt hình và đang trên hành trình chinh phục những thứ hạng cao trên bảng xếp hạng doanh thu 2025. Phim thu về 915,8 triệu đô la toàn cầu sau cuối tuần thứ hai, chính thức lọt vào top 3 phim Hollywood toàn cầu năm 2025 và là phim hoạt hình có doanh số cao thứ nhì của năm 2025.

Trở lại sau 9 năm kể từ phần 1, Zootopia 2 đánh dấu màn tái xuất của bộ đôi Ginnifer Goodwin và Jason Bateman trong vai cặp Thỏ và Cáo, cũng như "dàn sao" lồng tiếng đình đám như Idris Elba, Quan Kế Huy, Macaulay Culkin, Brenda Song, Adam Sandberg, The Rock, Ed Sheeran, Shakira…