'No Other Choice' và 'KPop Demon Hunters' được đề cử giải 'Quả cầu Vàng lần thứ 83'

SVO - Danh sách đề cử giải 'Quả Cầu Vàng lần thứ 83' đã được công bố. Trong số các đề cử, cả 'No Other Choice' và 'KPop Demon Hunters' đều được đề cử ở ba hạng mục.

Ở hạng mục 'Phim ca nhạc hoặc hài xuất sắc nhất', bộ phim No Other Choice của Park Chan Wook đã được đề cử cùng với Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, Nouvelle Vague và One Battle After Another.

Hơn nữa, Lee Byung Hun của No Other Choice đã được đề cử cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" trong phim điện ảnh (ca nhạc hoặc hài) cùng với Timothée Chalamet (Marty Supreme), George Clooney (Jay Kelly), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) và Ethan Hawke (Blue Moon). Bộ phim cũng được đề cử cho "Phim hay nhất" ở hạng mục Phim không nói tiếng Anh cùng với It Was Just an Accident (Pháp), The Secret Agent (Brazil), Sentimental Value (Na Uy), Sirāt (Tây Ban Nha) và The Voice of Hind Rajab (Tunisia).

Ở hạng mục "Phim hoạt hình hay nhất", KPop Demon Hunters được đề cử cùng với Arco, Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle,Elio, Little Amélie or the Character of Rain và Zootopia 2.

KPop Demon Hunters cũng được đề cử cho hạng mục "Thành tựu điện ảnh và phòng vé" cùng với Avatar: Fire and Ash, F1, Mission: Impossible – The Final Reckoning, Sinners, Weapons,Wicked: For Good và Zootopia 2.

Golden từ nhạc phim KPop Demon Hunters được đề cử giải "Ca khúc gốc hay nhất trong Phim điện ảnh". Các đề cử khác bao gồm Dream as One (Avatar: Fire and Ash), I Lied to You (Sinners), No Place Like Home (Wicked: For Good), The Girl in the Bubble (Wicked: For Good) và Train Dreams (Train Dreams).

Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 83 sẽ được truyền hình trực tiếp vào Chủ Nhật, ngày 11/1/2026, lúc 5h chiều (giờ địa phương).