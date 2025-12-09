'Đôi tình nhân thời thơ ấu' Park Ki Woong và Jin Se Yeon kết nối với nhau bởi định mệnh

SVO - Park Ki Woong và Jin Se Yeon chuẩn bị bắt đầu một chuyện tình lãng mạn theo phong cách Romeo và Juliet thời hiện đại, trong bộ phim truyền hình cuối tuần mới của KBS2 'I Will Prescribe You Love' (tên tạm thời).

I Will Prescribe You Love là bộ phim về sự hòa giải gia đình, xoay quanh hai gia đình vốn đã vướng vào hiềm khích suốt 30 năm. Khi những hiểu lầm được giải quyết và những vết thương cũ bắt đầu lành lại, hai gia đình dần xích lại gần nhau và tái sinh thành một gia đình. Bộ phim được đặc biệt chú ý bởi đánh dấu sự tái hợp của Jin Se Yeon và Park Ki Woong sau 14 năm, kể từ bộ phim Bridal Mask của đài KBS2, năm 2012.

Park Ki Woong và Jin Se Yeon vào vai giám đốc điều hành mảng thời trang Yang Hyun Bin và nhà thiết kế thời trang Gong Joo Ah, mối tình đầu thuở nhỏ bị chia cắt bởi mâu thuẫn gia đình, rồi gặp lại nhau nhiều năm sau trong một sự trớ trêu của số phận. Poster mới ra mắt cho thấy hai người sánh bước bên nhau vào một ngày Thu, trao nhau những ánh mắt ấm áp, trìu mến. Ánh mắt dịu dàng của họ vừa gợi lên sự rung động, vừa gợi lên sự ấm áp dịu dàng.

Đạo diễn Han Jun Seo, người chỉ đạo bộ phim, đã thể hiện sự tinh tế của mình qua các tác phẩm trước đó như The Real Thing Appears và Beautiful Love, Wonderful Life. Biên kịch Park Ji Sook, người phụ trách kịch bản đã được công nhận nhờ kỹ năng viết lách vững chắc với các tác phẩm như The Story of Madame Ok, Uncle và My Spring Days. Sự mong đợi dành cho bộ phim đang rất cao, được thúc đẩy bởi sự kết hợp ăn ý của bộ đôi này.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: "Phản ứng hóa học hoàn hảo giữa Park Ki Woong và Jin Se Yeon sẽ mang đến chiều sâu hơn nữa cho câu chuyện của các nhân vật. Chúng tôi dự định khắc họa quá trình sống động và quyến rũ của hai con người sinh ra trong những gia đình bị ràng buộc bởi số phận cùng nhau khám phá ra tình yêu. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ đón chờ bộ phim ấm áp này, mang đến hơi ấm cho mùa Đông".