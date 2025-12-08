Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bản tin J-biz: Nhóm nhạc hàng đầu J-Rock khiến cộng đồng mạng ’bấn loạn’, Neru Nagahama gây 'ám ảnh' với visual mới

San San

SVO - Những tin tức J-biz nổi bật trong ngày khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên'.

escape.jpg
Tập cuối của bộ phim truyền hình rất được yêu thích vào 22h tối thứ Tư hằng tuần (giờ địa phương) của đài NTV, Escape với sự tham gia của Hiyori Sakurada và Hayato Sano (thành viên nhóm nhạc M!LK) sẽ lên sóng vào ngày 10/12. Đây là bộ phim truyền hình hồi hộp, gay cấn, khắc họa cuộc đào tẩu kỳ lạ của Yagami Yui (hay còn gọi là Hachi/Sakurada), con gái của một gia đình giàu có bị bắt làm con tin, và kẻ bắt cóc cô, Hayashida Daisuke (hay còn gọi là Linda/Sano), một người đàn ông giản dị, lương thiện và không bao giờ nói dối. Yui, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Dược phẩm Yagami, bị bắt cóc đòi tiền chuộc vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại thảm hại, khiến Hayashida, một trong những 'kẻ thủ ác' choáng váng. Tuy nhiên, Yui, người được cho là con tin, đột nhiên nói: "Chạy trốn cùng tôi!" và cuộc đào tẩu kỳ lạ cùng Hayashida bắt đầu. Trong khi đó, Kato và Takatsuka vào vai Onishi Masaki (Kato) và Onishi Misaki (Takatsuka) trong vai những người có sức ảnh hưởng trên kênh Maami.
chicken.jpg
BUMP OF CHICKEN sẽ tổ chức chuyến lưu diễn toàn quốc vào mùa Thu năm sau, với tổng cộng 16 buổi biểu diễn tại tám địa điểm trên khắp cả nước. Chuyến lưu diễn "BUMP OF CHICKEN TOUR 2026" sẽ khởi động tại Xebio Arena Sendai ở Miyagi vào ngày 3/10 và 4/10/2026, kết thúc vào ngày 20/12/2026 tại IG Arena ở Aichi. Chuyến lưu diễn sẽ ghé thăm Hokkaido, Tokyo, Hyogo, Kagawa, Hiroshima, Fukuoka... và sẽ có một sân khấu mới kế thừa di sản của buổi hòa nhạc Tokyo Dome năm ngoái. BUMP OF CHICKEN là ban nhạc rock Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng, được thành lập năm 1994, nổi bật với các ca khúc sâu sắc, ca từ ý nghĩa, và âm nhạc gắn liền với nhiều anime, game như "Spy x Family", "Conan", "Final Fantasy", với những bài 'hit' đình đám như "Tentai Kansoku", "Aurora", "Ray", "SOUVENIR", luôn nằm trong top Oricon từ đĩa đơn thứ ba, thu hút lượng fan khổng lồ tại Nhật và quốc tế. BUMP OF CHICKEN được coi là hiện tượng văn hóa với âm nhạc chạm đến trái tim nhiều thế hệ và luôn giữ vững vị trí hàng đầu trong làng nhạc J-Rock.
Neru Nagahama vẫn quyến rũ ngay cả khi mặc đồng phục. Nữ diễn viên Neru Nagahama (27 tuổi) đã xuất hiện trên trang X chính thức của tạp chí "ar" vào ngày 8/12. Tài khoản này đưa tin: "Bìa tạp chí #ar số tháng Một, phát hành ngày 12/12" sau đó là hình ảnh gắn hastag #Neru Nagahama! Một phiên bản đặc biệt của thiên hà xinh đẹp và dễ thương. Neru Nagahama, một thành viên lâu năm của tạp chí ar, cuối cùng cũng xuất hiện lần đầu tiên sau bao ngày mong đợi với tư cách là người mẫu trang bìa. Trước đó, Neru Nagahama đã xác nhận sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình thứ Năm của đài TV Asahi, "Okome no Onna - Kokuzeikyoku Shiryo Chosaka Zatsukokushitsu -" bắt đầu phát sóng từ ngày 8/1/2026. Bối cảnh câu chuyện là văn phòng chuyên xử lý những vụ án về thuế quốc gia phức tạp (thường được gọi là Zakkoku), một bộ phận mới thành lập thuộc Cục Thuế Khu vực Tokyo và chỉ có trong bộ phim này. Yoneda Seiko (Matsushima) là người thành lập Zakkoku để xử lý các vụ án hóc búa. Cô tập hợp một đội ngũ gồm những cá nhân đặc biệt để trừng phạt những kẻ trốn thuế bất lương. Đây sẽ là vai chính đầu tiên của Matsushima trong một bộ phim truyền hình của đài TV Asahi.
abema.jpg
Kawaguchi Haruna hiện đang gây chú ý với vai diễn Hirata Kanade, một phóng viên tài năng chuyên vạch trần những mặt tối của ngành công nghiệp giải trí trong bộ phim truyền hình gốc mới của ABEMA, "Scandal Eve" (6 tập), hiện đang được phát sóng trực tuyến, khắc họa cuộc chiến khốc liệt giữa các công ty quản lý tài năng và các tạp chí hàng tuần về một vụ bê bối. Những vụ bê bối liên quan đến người nổi tiếng, chính trị gia, giám đốc điều hành doanh nghiệp, và các nhân vật có địa vị cao và uy tín khác liên tục xuất hiện và thu hút sự chú ý trong thời gian gần đây. Chính xác thì điều gì diễn ra đằng sau những vụ bê bối làm thay đổi cuộc sống của mọi người một cách chóng mặt? Bộ phim truyền hình hồi hộp này đào sâu vào mặt tối của những vụ bê bối chưa từng được đề cập trước đây. Trước đó, Kawaguchi Haruna (21 công ty) cũng dẫn đầu "Bảng xếp hạng số lượng quảng cáo thương mại của người nổi tiếng năm 2025" do công ty nghiên cứu truyền thông Nihon Monitor công bố, bao gồm các quảng cáo truyền hình được phát sóng từ tháng 1 đến tháng 11/2025, cho thấy ảnh hưởng cũng như tài năng lẫn giá trị thương hiệu của nữ diễn viên.
San San
