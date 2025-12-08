Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

RM của BTS tiết lộ bí mật về số phận của nhóm khiến cộng đồng mạng 'hoảng hốt'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - RM, trưởng nhóm nhạc K-pop đình đám BTS cho biết, nhóm đang phải vật lộn để quyết định có nên tan rã hay không?

RM, trưởng nhóm nhạc K-pop đình đám BTS cho biết, nhóm đã có lúc phải cân nhắc giữa việc nên giải tán hay tạm dừng hoạt động để chuẩn bị cho sự trở lại đầy đủ của cả nhóm vào mùa Xuân năm sau.

BTS dự kiến ​​sẽ tái hợp với tư cách là một nhóm đầy đủ vào năm tới, sau khi cả bảy thành viên đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Mặc dù RM cho biết, quá trình chuẩn bị cho album mới của BTS đang diễn ra tốt đẹp, anh cũng thừa nhận rằng, nhóm đã có lúc phải cân nhắc giữa việc nên giải tán hay tạm dừng hoạt động. RM chia sẻ hôm thứ Bảy, trong buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ K-pop Weverse: "Điều giúp nhóm tiếp tục hoạt động chính là tình yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau, cũng như tình yêu thương và sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho những người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này".

RM cho biết, công việc thực hiện album mới đang tiến triển đều đặn. Vào tháng 7/2025, BTS đã thông báo sẽ trở lại với một album mới gồm cả bảy thành viên và khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào mùa Xuân năm sau: "Việc chuẩn bị cho album gần như đã hoàn tất. Chúng tôi đã cùng nhau luyện tập vào hôm qua. Chúng tôi đang quay phim (nội dung) và luyện tập mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cho các bạn xem sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng".

Nếu được phát hành theo đúng kế hoạch, đây sẽ là album đầu tiên của nhóm sau gần bốn năm kể từ khi phát hành album tuyển tập Proof và buổi hòa nhạc Yet to Come in Busan vào năm 2022.

bts.jpg
Giải thưởng của Tổng thống được trao cho BTS, nhóm nhạc đã thúc đẩy văn hóa "cho đi" trên phạm vi quốc tế, thông qua chiến dịch quyên góp toàn cầu với cộng đồng người hâm mộ, tại lễ trao 'Giải thưởng Hiến tặng của Hàn Quốc lần thứ 5'.Giải thưởng Quyên góp thiện nguyện Hàn Quốc được thành lập nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết và văn hóa chia sẻ trong xã hội, đồng thời khôi phục văn hóa "cho đi" bằng cách ghi nhận và khen thưởng các công ty, tổ chức và cá nhân đã không ngừng thực hiện các hoạt động chia sẻ trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội.
Tuệ Nghi
#Tình hình nhóm BTS #Quyết định tan rã tạm thời #Chuẩn bị album mới #Chuyến lưu diễn toàn cầu #Ảnh hưởng của nghĩa vụ quân sự #Tình yêu thương và sự tôn trọng nhóm #Hoạt động nhóm sau thời gian gián đoạn #Kế hoạch trở lại của BTS #Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nhóm #Phát triển sự nghiệp nghệ thuật của BTS

