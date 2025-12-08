RM của BTS tiết lộ bí mật về số phận của nhóm khiến cộng đồng mạng 'hoảng hốt'

RM, trưởng nhóm nhạc K-pop đình đám BTS cho biết, nhóm đã có lúc phải cân nhắc giữa việc nên giải tán hay tạm dừng hoạt động để chuẩn bị cho sự trở lại đầy đủ của cả nhóm vào mùa Xuân năm sau.

BTS dự kiến ​​sẽ tái hợp với tư cách là một nhóm đầy đủ vào năm tới, sau khi cả bảy thành viên đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Mặc dù RM cho biết, quá trình chuẩn bị cho album mới của BTS đang diễn ra tốt đẹp, anh cũng thừa nhận rằng, nhóm đã có lúc phải cân nhắc giữa việc nên giải tán hay tạm dừng hoạt động. RM chia sẻ hôm thứ Bảy, trong buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ K-pop Weverse: "Điều giúp nhóm tiếp tục hoạt động chính là tình yêu thương mà chúng tôi dành cho nhau, cũng như tình yêu thương và sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho những người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp này".

RM cho biết, công việc thực hiện album mới đang tiến triển đều đặn. Vào tháng 7/2025, BTS đã thông báo sẽ trở lại với một album mới gồm cả bảy thành viên và khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào mùa Xuân năm sau: "Việc chuẩn bị cho album gần như đã hoàn tất. Chúng tôi đã cùng nhau luyện tập vào hôm qua. Chúng tôi đang quay phim (nội dung) và luyện tập mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cho các bạn xem sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng".

Nếu được phát hành theo đúng kế hoạch, đây sẽ là album đầu tiên của nhóm sau gần bốn năm kể từ khi phát hành album tuyển tập Proof và buổi hòa nhạc Yet to Come in Busan vào năm 2022.