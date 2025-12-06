Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Nữ hoàng kim cương' Lý Nhã Kỳ hóa 'nữ thần' với sức hút khó cưỡng khi hội ngộ 'dàn sao' Việt

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Xuất hiện tại sự kiện thời trang của nhà thiết kế Đỗ Long, Lý Nhã Kỳ tỏa sáng với nhan sắc quyến rũ, 'thả dáng' đầy cuốn hút.

Lý Nhã Kỳ chọn xuất hiện với trang phục ôm sát cơ thể theo phom dáng cổ điển châu Âu. Cô còn khéo léo kết hợp với dải khăn choàng cùng tông, được tạo kiểu khéo léo phủ qua đầu đầy bí ẩn.

30d0afc1-260c-48b4-adcc-f020d6e89b5c.jpg

Đây chính là cách mà những biểu tượng thời trang Hollywood thể hiện quyền lực thông qua trang phục, không cần lời nói, chỉ cần phong thái và sự lựa chọn tinh tế. Sự xa hoa của bộ trang phục càng được nâng tầm, khi Lý Nhã Kỳ kết hợp với bộ trang sức đắt giá. Trên cổ và tay Lý Nhã Kỳ là những viên kim cương và đá quý được chế tác tinh xảo, giúp hoàn thiện hình ảnh một "nữ hoàng kim cương".

ce9ca627-4f0c-4752-be0f-46a05dcb6ebe.jpg

Bộ cánh đen quyền lực và dải khăn choàng dài quét đất, Lý Nhã Kỳ còn gợi nhắc tới phong thái hiện đại, quyền lực của Cate Blanchett, hay sự tinh tế, sang trọng của Nicole Kidman và Blake Lively.

aae02b20-a2d4-4ed9-86fa-c783a3eb538f.jpg

Giữa một "dàn sao" Việt góp mặt tại sự kiện, Lý Nhã Kỳ còn có dịp hội ngộ “ông hoàng nhạc Việt” Đàm Vĩnh Hưng, tạo nên khoảnh khắc giao lưu đáng nhớ trong sự kiện. Cả hai không chỉ trò chuyện về nghệ thuật và phong cách, mà còn chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trong làng giải trí và thời trang.

28bcf767-8fea-4471-929a-0c8f6eb77d5d.jpg

Sự xuất hiện của Lý Nhã Kỳ cùng thần thái quyến rũ bên cạnh giọng ca đình đám Việt Nam đã khiến sự kiện trở nên rộn ràng và thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Đây cũng là minh chứng cho sức ảnh hưởng của cô trong những sự kiện giải trí.

75cc80c4-9fcf-4e0e-a79e-03392f06b4ad.jpg

Không chỉ được nhắc đến nhờ những bộ cánh lộng lẫy, Lý Nhã Kỳ còn khiến công chúng và giới truyền thông phải trầm trồ bởi bản lĩnh làm chủ thảm đỏ. Mỗi lần xuất hiện, cô không đơn thuần đi trên sàn diễn hay bước vào sự kiện, mà như một biểu tượng thu hút mọi ánh nhìn.

4193807a-7a99-4873-aec7-6a0289a3b195.jpg

Điều khiến Lý Nhã Kỳ khác biệt là khả năng kết hợp giữa phong thái thanh lịch và tinh tế, biến mỗi thảm đỏ trở thành sân khấu riêng của cô. Dù trước ống kính truyền thông hay trước sự chứng kiến của hàng nghìn khách mời, ánh mắt cô vẫn giữ vững thần thái, vừa bí ẩn, vừa lôi cuốn.

Văn Sơn
#Lý Nhã Kỳ #Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ #nữ hoàng kim cương #Đàm Vĩnh Hưng #ông hoàng nhạc Việt #thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục