Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Dò tìm kim loại, hai cha con phát hiện ra kho vũ khí có niên đại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai

Ly Ly

SVO - Hai cha con tình cờ phát hiện một kho đạn pháo cũ khổng lồ trong khu rừng ở Cộng hòa Séc, mở đường cho chiến dịch kéo dài hai ngày gần biên giới Ba Lan.

Phát hiện của hai cha con cách cửa khẩu biên giới Cộng hòa Séc – Ba Lan tại Bartošovice chưa đầy 300m, nằm sâu trong dãy núi Orlické.

Cảnh sát cho biết: “Người đàn ông giải thích rằng, trong lúc dò tìm kim loại giải trí cùng con trai chưa thành niên, ông đã phát hiện một vật kim loại nghi ngờ ở độ sâu khoảng 30 cm. Do tính chất của sự việc, cảnh sát đã gọi chuyên gia rà phá bom mìn đến hỗ trợ”.

Trong suốt chiến dịch kéo dài hai ngày, chuyên gia rà phá bom mìn đã phát hiện tổng cộng 138 quả đạn pháo 105 mm, 14 quả đạn 75 mm và 5 vỏ đạn. Tất cả số đạn dược sau đó được chuyển đến một kho lưu trữ chuyên dụng tại Ralsko, nơi trước đây từng là sân bay quân sự. Theo hãng tin Cộng hòa Séc České noviny, các hiện vật này có khả năng tồn tại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

screenshot-2025-11-29-113446.png

Thông cáo cũng nêu rõ: “Cảnh sát cảm ơn những công dân hành động có trách nhiệm trong các tình huống như thế này, vì sự cảnh giác và việc báo cáo kịp thời của họ cho phép các chuyên gia can thiệp an toàn, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tính mạng cùng tài sản”.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân hành động tương tự nếu phát hiện các vật thể nghi ngờ, đặc biệt là đạn dược hoặc chất nổ: "Không được tự ý cầm nắm vật thể. Không được đào, di chuyển hay tự kiểm tra vật thể. Giữ khoảng cách an toàn, cảnh báo những người xung quanh và chờ cảnh sát hoặc chuyên gia rà phá bom mìn đến”.

Dãy núi Orlické nằm giữa Cộng hòa Séc và Ba Lan và trong năm 2025, cả hai nước đã ghi nhận nhiều phát hiện khảo cổ đáng chú ý. Đầu mùa Xuân năm nay, hai người đi bộ đường dài ở Cộng hòa Séc đã phát hiện một kho báu gồm các món đồ bằng vàng và nhiều hiện vật khác, tổng trọng lượng lên tới khoảng 6,8 kg. Tại Ba Lan, một nhóm bạn đi tìm tên lửa từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng bất ngờ phát hiện một kho báu cổ đại giá trị.

Ly Ly
Fox News
#Phát hiện kho vũ khí lịch sử #Chiến dịch rà phá bom mìn #Phát hiện đạn dược thời chiến tranh #Khám phá khảo cổ vùng Orlické #Cảnh báo an toàn vật thể nguy hiểm

Xem thêm

Cùng chuyên mục