Dò tìm kim loại, hai cha con phát hiện ra kho vũ khí có niên đại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai

Phát hiện của hai cha con cách cửa khẩu biên giới Cộng hòa Séc – Ba Lan tại Bartošovice chưa đầy 300m, nằm sâu trong dãy núi Orlické.

Cảnh sát cho biết: “Người đàn ông giải thích rằng, trong lúc dò tìm kim loại giải trí cùng con trai chưa thành niên, ông đã phát hiện một vật kim loại nghi ngờ ở độ sâu khoảng 30 cm. Do tính chất của sự việc, cảnh sát đã gọi chuyên gia rà phá bom mìn đến hỗ trợ”.

Trong suốt chiến dịch kéo dài hai ngày, chuyên gia rà phá bom mìn đã phát hiện tổng cộng 138 quả đạn pháo 105 mm, 14 quả đạn 75 mm và 5 vỏ đạn. Tất cả số đạn dược sau đó được chuyển đến một kho lưu trữ chuyên dụng tại Ralsko, nơi trước đây từng là sân bay quân sự. Theo hãng tin Cộng hòa Séc České noviny, các hiện vật này có khả năng tồn tại từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Thông cáo cũng nêu rõ: “Cảnh sát cảm ơn những công dân hành động có trách nhiệm trong các tình huống như thế này, vì sự cảnh giác và việc báo cáo kịp thời của họ cho phép các chuyên gia can thiệp an toàn, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tính mạng cùng tài sản”.

Các nhà chức trách kêu gọi người dân hành động tương tự nếu phát hiện các vật thể nghi ngờ, đặc biệt là đạn dược hoặc chất nổ: "Không được tự ý cầm nắm vật thể. Không được đào, di chuyển hay tự kiểm tra vật thể. Giữ khoảng cách an toàn, cảnh báo những người xung quanh và chờ cảnh sát hoặc chuyên gia rà phá bom mìn đến”.

Dãy núi Orlické nằm giữa Cộng hòa Séc và Ba Lan và trong năm 2025, cả hai nước đã ghi nhận nhiều phát hiện khảo cổ đáng chú ý. Đầu mùa Xuân năm nay, hai người đi bộ đường dài ở Cộng hòa Séc đã phát hiện một kho báu gồm các món đồ bằng vàng và nhiều hiện vật khác, tổng trọng lượng lên tới khoảng 6,8 kg. Tại Ba Lan, một nhóm bạn đi tìm tên lửa từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai cũng bất ngờ phát hiện một kho báu cổ đại giá trị.