'Avatar: Lửa và Tro tàn' chốt sổ phim Hollywood năm 2025, tác phẩm kinh dị 'gây bão' Nhật Bản cập bến Việt Nam

SVO - Thị trường phim chiếu rạp Việt Nam đang hoàn toàn thuộc về các 'bom tấn' quốc tế, mở ra một 'cuộc đua' thú vị và nhiều bất ngờ cho khán giả.

Bom tấn Avatar mới được cả thế giới mong đợi

Sau một năm 2025 đầy biến động, điện ảnh Hollywood chốt sổ cuối năm bằng Avatar: Fire and Ash với tựa Việt là Avatar: Lửa và Tro tàn. Bom tấn được cả thế giới mong đợi khi viết tiếp câu chuyện còn dang dở của nhà Sully trong phần trước, đồng thời hé lộ mặt tối của người Na’vi.

Đạo diễn James Cameron của chuỗi Avatar tiết lộ, phần phim mới có hiệu ứng hình ảnh và công nghệ mô phỏng chuyển động phức tạp nhất cả thương hiệu. Ông chia sẻ: "Khối lượng kỹ xảo cho dự án này là vô cùng đồ sộ. Rốt cuộc, công nghệ hiện đại cũng đã bắt kịp tầm nhìn của chúng tôi. Ê kíp đã dành 7 năm để xây dựng thế giới và 4 năm để ghi hình song song cả hai phần phim. Đó thật sự là một hành trình sáng tạo đầy tính nghệ thuật".

Không những thế, James Cameron còn là một trong những đạo diễn phản đối mạnh mẽ nhất việc sử dụng AI. Ông muốn đưa những hình ảnh càng chân thật càng tốt khi kết hợp cả kỹ xảo và hiệu ứng thật (practical effects) trong từng cảnh quay.

Điều này đòi hỏi các công nghệ tái hiện hiệu ứng mới nhất để tái hiện khung cảnh dưới nước ở phần hai. Còn ở Avatar: Lửa và Tro tàn sẽ là những trận không chiến ác liệt giữa các chủng tộc Na’vi với quy mô khổng lồ.

Phần kỹ xảo được mong đợi sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả sự choáng ngợp với những khung cảnh hoàn toàn mới của hành tinh Pandora. Nhất là khi Avatar: Lửa và Tro tàn giới thiệu không chỉ một, mà đến hai bộ tộc mới với những nền văn hóa hoàn toàn khác biệt và môi trường sống độc đáo. Bên cạnh đó là vô số sinh vật mới cũng lạ mắt không kém gì Ilu hay Tulkun.

Vừa qua, bộ phim đã có suất chiếu sớm tại Mỹ. Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim nhận về hàng loạt lời khen ngợi xứng tầm siêu phẩm điện ảnh hàng đầu năm 2025 này.

Màn hóa thân đỉnh cao của Rosamund Pike

Trong Phi vụ thế kỷ: Thoát ẩn thoát hiện, Rosamund Pike thủ vai Veronika. Đây là bà trùm đứng đầu một đế chế tội phạm toàn cầu, chuyên "rửa tiền" cho các nhà tài phiệt và tội phạm quốc tế.

Vẻ đẹp sang trọng luôn đi kèm cảm giác không thể đoán là điều khiến mỗi nhân vật cô đảm nhận đều mang lớp bí mật khó giải mã. Chính sự mâu thuẫn đầy cuốn hút ấy khiến nữ diễn viên trở thành lựa chọn hoàn hảo cho vai này.

Khán giả toàn cầu không bao giờ quên được vai diễn biểu tượng "Amazing Amy" trong Gone girl của Rosamund Pike. Việc lựa chọn nữ diễn viên này là một ý đồ rõ ràng của đạo diễn Ruben Fleischer: Nâng tầm bộ phim từ "biểu diễn ảo thuật" trở thành “cuộc đấu trí” giữa nhóm kỵ sĩ và một thế lực hùng mạnh.

Một điều chắc chắn là cuộc đối đầu giữa Veronika và Tứ Kỵ Sĩ không còn là những ván bài trò bịp như thường thấy, mà là cuộc chiến của trí tuệ, kiểm soát và sự sống còn. Khi đối diện một kẻ có thể bóc tách tâm lý chỉ bằng một ánh nhìn và thao túng cảm xúc như một nghệ sĩ điêu luyện, mọi chiêu trò ảo thuật dù tinh xảo đến đâu đều trở thành mạo hiểm.

Để hạ được Veronika, Tứ Kỵ Sĩ buộc phải vượt qua chính mình cùng những mâu thuẫn bị giấu nhẹm và cả những “vết nứt” mà họ luôn né tránh. Bởi đây không chỉ là kẻ thù bên ngoài, mà còn là "ngọn lửa" phơi bày mọi điểm yếu của họ.

Búp bê ma ám đến từ xứ sở Mặt trời mọc

Nếu đã từng ám ảnh với những búp bê ma ám như Annabelle hay Chucky thì Kumanthong Nhật Bản: Vong nhi cúp bế có tựa gốc là Doll house sẽ giới thiệu đến khán giả một “nhân tố” đáng sợ và lôi cuốn không kém cạnh dịp cuối năm nay.

Trước khi cập bến rạp Việt, phim từng "gây sốt" tại thị trường quê nhà và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng mê phim kinh dị châu Á nhờ mức độ kinh dị, kết hợp giữa nỗi đau mất con và thực thể chứa đựng linh hồn đố kỵ và đầy oán khí.

Phim xoay quanh nữ chính Suzuki Yoshie là người mẹ mất đi đứa con gái yêu dấu trong một tai nạn thảm khốc. Nhiều năm sau, Suzuki tình cờ tìm thấy một con búp bê có ngoại hình giống hệt con mình. Vì quá đau buồn và nhớ nhung, vợ chồng cô bắt đầu chăm sóc con búp bê như con mình.

Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua như thường nhật cho đến Suzuki mang thai. Kể từ đây, những hiện tượng kỳ lạ và kinh hoàng bắt đầu xảy ra, khi con búp bê dường như không muốn chia sẻ tình yêu của “mẹ” với đứa bé sắp chào đời. Liệu gia đình nhỏ của Suzuki có thể sống sót toàn vẹn hay chịu khuất phục trước năng lực siêu nhiên quỷ dị?

Dự án kinh dị được nhào nặn bởi đạo diễn tài năng Yaguchi Shinobu. Phim còn quy tụ “nữ thần Nhật Bản” Masami Nagasawa và "mỹ nam" từng lọt top 5 đẹp trai nhất Nhật Bản Koji Seto, cùng dàn diễn viên thực lực như Jun Fubuki, Tetsushi Tanaka, Ken Yasuda… hứa hẹn mang đến những phân đoạn khắc sâu vào tâm trí người xem.

Văn hóa búp bê ma trong lịch sử Nhật Bản vốn đã rất đáng sợ, với những câu chuyện truyền thuyết đô thị. Tiêu biểu nhất phải kể đến giai thoại về búp bê Okiku hơn trăm năm tuổi, với mái tóc vẫn dài ra, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều dự án phim.