Kim Ji Woong của Zero Base One xuất hiện đặc biệt cùng với cặp đôi Park Seo Joon và Won Ji An

Waiting for Gyeongdo khởi chiếu vào ngày 6/12, là một bộ phim tình cảm lãng mạn về Lee Gyeong Do (Park Seo Joon) và Seo Ji Woo (Won Ji An). Lee Gyeong Do và Seo Ji U bị cuốn hút bởi nhau trong suốt cuộc đời. Cặp đôi lần đầu yêu nhau ở độ tuổi đôi mươi, nhưng rồi lại chia tay. Họ tái hợp vào cuối tuổi đôi mươi và cho nhau một cơ hội, nhưng rồi lại một lần nữa đường ai nấy đi. Nhiều năm sau, số phận bất ngờ đưa họ đến với nhau. Gyeong Do giờ là một nhà báo đang đưa tin về một vụ bê bối chấn động, và Ji U, vợ của người đàn ông trung tâm của vụ việc. Giữa bối cảnh bị công chúng soi mói và những câu chuyện đời tư, câu chuyện của họ mở ra một chương thứ ba đầy bất ngờ.

Kim Ji Woong vào vai Oh Gun, đóng cặp với Seo Ji Yeon (Lee El). Có vẻ ngoài điển trai như sinh viên, anh sở hữu trí thông minh phi thường và khả năng thu thập thông tin cực kỳ tốt. Kim Ji Woong, người ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình trực tuyến Sweet Guy, từ đó tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình, góp mặt trong nhiều dự án của JTBC, bao gồm: Bad Mom, Don't Lie La Hee, Convenience Store Old Man và Pro, Teen. Anh cũng xuất hiện trong các video âm nhạc What's the Use of Pretty Flowers của Shin Yong Jae và The Reason We Broke Up Hurts Too Much của Lim Han Byeol, góp phần nâng tầm trải nghiệm của khán giả với những màn trình diễn ấn tượng.