Chi Pu lộ mặt mộc 'gây sốt', được cả dàn nghệ sĩ khen ngợi

Bình Nguyễn
SVO - Trong chương trình 'Hàng xóm mới - Hello neighbors!', Chi Pu để lộ khoảnh khắc mặt mộc và nhận được nhiều lời khen của khán giả. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ từng suýt không tham gia chương trình của Hoa hậu Hương Giang.

Trong tập này, Chi Pu có nhiều khoảnh khắc để lộ mặt mộc. Qua đó, nữ ca sĩ cho thấy sự thân thiện, gần gũi và 'chơi hết mình' cùng các nghệ sĩ khác. Chi Pu cũng ngỡ ngàng khi bị dàn cast “lật bài ngửa” định không tham gia vào hành trình này khi có thông tin nữ ca sĩ sẽ có mặt trong dàn cast. Ninh Anh Bùi cũng dành nhiều lời khen bởi sự đáng yêu của đàn chị, khác hẳn với hình ảnh lung linh trên sân khấu trước đó.

8f537587-4db6-419a-a1ed-b3892cf1a01d.jpg

Nguyễn Tùng Dương chia sẻ: “Ở đây, mỗi người một tính cách, một lĩnh vực khác nhau nên cũng không nghĩ mọi người sẽ hợp nhau và hợp tính cách của nhau”. Các hàng xóm mới cũng không ngừng thích thú khi nhắc về loạt thử thách đã qua, với nhiều kỷ niệm cùng nhau trong những hành trình trước đó tại các tỉnh, thành.

db7519aa-a121-4d3c-8d16-dffe328927dd.jpg

Ngay sau đó, các team cũng biết trước được nhiệm vụ cho đêm cuối cùng vào ngày mai, với mỗi đội 3 tiết mục để phục vụ cho các hàng xóm, với người xem sẽ là các giám khảo.

b39e478e-507f-4eac-b2e2-8b313b0d8d9e.jpg

Buổi sáng đầu tiên khởi động cho ngày mới, Tuấn Ngọc và Chi Pu là các thành viên dậy sớm nhất và không ngần ngại chạy xe đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Khoảnh khắc này cũng để lại dấu ấn khi hai chị em lộ diện với mặt mộc rạng rỡ, khác xa với vẻ lung linh trước đó trên sân khấu.

1da7249f-9db0-476c-b166-c9382db2831d.jpg

Sau bữa sáng, dàn cast di chuyển sang nhà cô Thủy trưởng thôn để bắt đầu cho hoạt động nuôi tằm ở vườn dâu. Đa số các thành viên đều không khỏi thích thú khi lần đầu được tự tay chuẩn bị cắt cây dâu, cũng như chuẩn bị kỳ công các bước để cho tằm ăn.

q1.jpg

Sau khi hoàn thành công đoạn chuẩn bị món ăn cho tằm, các hàng xóm mới đã thích thú khi chính thức “chạm mặt” con tằm khi cho ăn. Sau khi hoàn thành những trải nghiệm thú vị, các hàng xóm mới bước vào thử thách tiếp theo với game về kiến thức theo hình thức “rung chuông vàng”.

q.jpg

Với câu hỏi đầu tiên về việc An Trương hóa trang thành gì ở cuối chặng 1, đa số các thành viên đều dễ dàng vượt qua ngoại trừ Khuyến Dương liên tục “copy bài”. Tuấn Ngọc là thành viên đầu tiên rời cuộc chơi sau khi đưa ra đáp án “trật lất”. Chính điều này đã khiến em Út nhanh chóng bị các anh chị trong nhà xa lánh.

cc49980d-de74-4b72-b5a4-eeaaf795c1bc.jpg

Với câu hỏi thứ hai, khách mời nào đứng ở tiệm cắt tóc ở chặng 2, các thành viên đều mượt mà vượt qua. Sang đến câu hỏi thứ ba, các thành viên cũng không gặp trở ngại với câu hỏi về việc Hương Giang và Nguyễn Tùng Dương hái bao nhiêu quả thanh long ở tập 2. Song câu hỏi thứ tư về buổi sáng thứ hai ở Ninh Hòa mọi người ăn gì, dàn cast rơi vào thế bí, khiến cục diện lần nữa thay đổi.

Bình Nguyễn
