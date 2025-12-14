Nhà sản xuất âm nhạc Pixel Neko đứng sau các 'bản hit' của 'Rap Việt' và 'Em xinh say hi' bất ngờ thử sức với ca hát

Pixel Neko có tên thật Đặng Đức Duy, là một trong những producer đa năng và nổi bật nhất của thế hệ trẻ. Anh từng được biết đến trong cộng đồng indie với loạt "bản hit" GPS (kết hợp với Mỹ Anh), Cô nàng khác người (kết hợp cùng MCK, Wxrdie)... Năm 2024 đánh dấu bước bứt phá của anh khi trở thành producer “ruột” đứng sau nhiều sản phẩm gây chú ý như Dâu thiên hạ cùng Suboi, producer tại Rap Việt mùa 4.

Pixel Neko tạo dấu ấn trong album Xoay tròn của Hoàng Dũng. Anh còn là đồng sáng tác và sản xuất loạt ca khúc thuộc album Trần thế của tân binh Thể Thiên. Pixel Neko cũng từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Mỹ Anh, Pay, Kim Kunni… Đáng chú ý, Pixel Neko gây bất ngờ bởi khả năng biểu diễn khi song ca cùng Thắng (Ngọt) trong single Hái sao.

Pixel Neko chính thức debut vai trò ca sĩ với album đầu tay Ai đi hỏi đường, gồm 12 ca khúc pop - electronic do anh tự sáng tác, hòa âm phối khí và thể hiện. Đặc biệt, toàn bộ các màn góp giọng đều đến từ 8 nữ nghệ sĩ trẻ, thay cho lời tri ân của anh dành cho tính nữ. Đây là cách “bù đắp chất nữ tính” mà Pixel Neko cho rằng bản thân còn thiếu trong âm nhạc.

Pixel Neko chia sẻ: “Album này giống như một portfolio (bản giới thiệu chi tiết) để các đồng nghiệp hiểu rõ hơn mình có thể làm gì, khai thác thế mạnh của từng nghệ sĩ ra sao, và cũng là món quà mình tự thưởng sau ba năm học hỏi tại Sài Gòn”.

Pixel Neko bước vào đường đua album cùng các music producer/nhạc sĩ có tiếng trên thị trường như 2pillz, Hứa Kim Tuyền... Đặc biệt, năm nay, 2pillz cũng ra mắt album vươn tầm quốc tế, được tạp chí âm nhạc khắt khe nhất thế giới Pitchfork chấm 7.1 điểm.

Trong khi 2pillz theo đuổi âm thanh điện tử gắn với màu sắc văn hoá bản địa và house, Pixel Neko lại mang năng lượng náo nhiệt, nghịch ngợm, giàu tính club và thể nghiệm. Cả hai đại diện cho hai thái cực khác nhau của làn sóng nhạc điện tử Việt Nam, bổ sung lẫn nhau trên bản đồ âm nhạc 2025.