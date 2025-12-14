Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Nhà sản xuất âm nhạc Pixel Neko đứng sau các 'bản hit' của 'Rap Việt' và 'Em xinh say hi' bất ngờ thử sức với ca hát

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Hit maker' Pixel Neko bất ngờ lấn sân ca hát, tung album đầu tay quy tụ toàn giọng ca 'hot'. Liệu giọng hát có tạo được ấn tượng?

Pixel Neko có tên thật Đặng Đức Duy, là một trong những producer đa năng và nổi bật nhất của thế hệ trẻ. Anh từng được biết đến trong cộng đồng indie với loạt "bản hit" GPS (kết hợp với Mỹ Anh), Cô nàng khác người (kết hợp cùng MCK, Wxrdie)... Năm 2024 đánh dấu bước bứt phá của anh khi trở thành producer “ruột” đứng sau nhiều sản phẩm gây chú ý như Dâu thiên hạ cùng Suboi, producer tại Rap Việt mùa 4.

pixel-neko-2.jpg

Pixel Neko tạo dấu ấn trong album Xoay tròn của Hoàng Dũng. Anh còn là đồng sáng tác và sản xuất loạt ca khúc thuộc album Trần thế của tân binh Thể Thiên. Pixel Neko cũng từng kết hợp với nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Mỹ Anh, Pay, Kim Kunni… Đáng chú ý, Pixel Neko gây bất ngờ bởi khả năng biểu diễn khi song ca cùng Thắng (Ngọt) trong single Hái sao.

pixel-neko-4.jpg

Pixel Neko chính thức debut vai trò ca sĩ với album đầu tay Ai đi hỏi đường, gồm 12 ca khúc pop - electronic do anh tự sáng tác, hòa âm phối khí và thể hiện. Đặc biệt, toàn bộ các màn góp giọng đều đến từ 8 nữ nghệ sĩ trẻ, thay cho lời tri ân của anh dành cho tính nữ. Đây là cách “bù đắp chất nữ tính” mà Pixel Neko cho rằng bản thân còn thiếu trong âm nhạc.

pixel-neko-3.jpg

Pixel Neko chia sẻ: “Album này giống như một portfolio (bản giới thiệu chi tiết) để các đồng nghiệp hiểu rõ hơn mình có thể làm gì, khai thác thế mạnh của từng nghệ sĩ ra sao, và cũng là món quà mình tự thưởng sau ba năm học hỏi tại Sài Gòn”.

my-my.jpg

Pixel Neko bước vào đường đua album cùng các music producer/nhạc sĩ có tiếng trên thị trường như 2pillz, Hứa Kim Tuyền... Đặc biệt, năm nay, 2pillz cũng ra mắt album vươn tầm quốc tế, được tạp chí âm nhạc khắt khe nhất thế giới Pitchfork chấm 7.1 điểm.

cam.jpg

Trong khi 2pillz theo đuổi âm thanh điện tử gắn với màu sắc văn hoá bản địa và house, Pixel Neko lại mang năng lượng náo nhiệt, nghịch ngợm, giàu tính club và thể nghiệm. Cả hai đại diện cho hai thái cực khác nhau của làn sóng nhạc điện tử Việt Nam, bổ sung lẫn nhau trên bản đồ âm nhạc 2025.

Bình Nguyễn
#producer Pixel Neko #Pixel Neko #album mới #Rap Việt #Em xinh say hi

Xem thêm

Cùng chuyên mục