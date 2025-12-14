Mỹ Tâm phá kỷ lục chính mình với concert 4 vạn người, bất ngờ nhắc tên Mai Tài Phến trong dự án đặc biệt

Đây không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật hơn 25 năm của Mỹ Tâm, là sự trở lại đầy khẳng định sau thành công rực rỡ của Tri Âm, liveshow được đánh giá là thành công nhất trong lịch sử nhạc Việt từ nhiều năm trước.

So với Tri Âm, vốn được xem là chuẩn mực của concert cá nhân tại Việt Nam và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả, See The Light được đầu tư và dàn dựng trên quy mô lớn, hiện đại hơn và mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật đa chiều. Dù cơn mưa mùa Đông nặng hạt cũng không ngăn được 40.000 khán giả có mặt để cổ vũ và giúp Mỹ Tâm thành nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức 3 lần liveshow tại Mỹ Đình, một kỷ lục mà chưa từng có nghệ sĩ trong nước nào chạm tới.

40.000 khán giả đã cùng Mỹ Tâm 'đốt cháy' mùa Đông Hà Nội.

Mỹ Tâm chia sẻ: "Tôi không đến đây để chứng minh. Tôi muốn biến See The Light thành nơi hội tụ của những nguồn sáng rực rỡ nhất. See The Light kể về hành trình từ một ngọn nến đến ánh sáng lung linh. Cảm ơn khán giả đã đến để ủng hộ dù trời mưa. Tôi là chiến binh, tôi không ngại gì, chỉ lo khán giả đến bị bệnh".

Mỹ Tâm cho biết không làm concert để chứng minh điều gì.

Concert được mở màn bằng những giai điệu bay bổng, dẫn dắt người nghe qua từng trang ký ức của Mỹ Tâm. Từ những ca khúc gắn liền với tên tuổi cô đến những bài hát mới được phối khí và dàn dựng khác biệt so với bản phát hành gốc như: Rực rỡ tháng năm, Giấc mơ tình yêu, Nhé anh, Muộn màng là từ lúc, Nơi mình dừng chân, Hẹn ước từ hư vô, Nếu có buông tay...

Một điểm nhấn thú vị khác là ngay sau khi trình diễn Nơi mình dừng chân, Mỹ Tâm cũng chính thức công bố dự án phim điện ảnh sẽ ra mắt vào mùa Xuân năm 2026. Đặc biệt, dự án này sẽ có sự góp mặt của Mai Tài Phến, khiến không ít khán giả phấn khích.

Mỹ Tâm công bố dự án lớn đầu tiên trong 2026: "Phim điện ảnh với sự kết hợp cùng Mai Tài Phến".

Một trong những lý do khiến liveshow See The Light thu hút sự quan tâm không chỉ của fan cứng mà cả của giới yêu nhạc Việt là vì tinh thần truyền tải. Concert còn bùng nổ với sự xuất hiện của Đen. Hai nghệ sĩ tung hứng với nhau đầy ăn ý, không ai lấn át ai, mà cùng nhau tạo nên một bức tranh âm nhạc nhiều lớp, giàu cảm xúc.

Trong đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình, Mỹ Tâm một lần nữa cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của một nghệ sĩ hàng đầu khi đối diện trực tiếp với sự cố kỹ thuật ngay trên sân khấu. Trong lúc trình diễn ca khúc Như một giấc mơ, hệ thống in-ear gặp trục trặc khiến nữ ca sĩ không thể nghe rõ phần nhạc và giọng của mình. Tuy nhiên, thay vì né tránh hay xử lý qua loa, Mỹ Tâm đã thẳng thắn chia sẻ sự cố với khán giả và quyết định hát lại trọn vẹn ca khúc để mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất. Cách ứng xử chuyên nghiệp, chân thành và đầy tôn trọng khán giả này tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ, khiến không khí sân khấu trở nên gần gũi và ấm áp hơn bao giờ hết.

Mỹ Tâm và Đen tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng cùng âm nhạc.

Không chỉ gây ấn tượng bằng phần trình diễn, Mỹ Tâm còn mang đến những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc và tiếng cười. Màn trò chuyện thân thiết, dễ thương giữa cô và Hòa Minzy khiến khán giả không khỏi thích thú bởi sự tự nhiên, hóm hỉnh và tình cảm chân thành giữa hai nghệ sĩ. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của loạt khách mời như Đức Phúc, Erik và Trúc Nhân góp phần làm bức tranh âm nhạc của đêm diễn thêm đa sắc, sôi động nhưng vẫn giữ được sự gắn kết xuyên suốt.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của chương trình chính là hệ thống ánh sáng 360 độ lần đầu tiên được giới thiệu tại sân vận động Mỹ Đình. Ban đầu, nhiều khán giả tò mò trước lời hé lộ của Mỹ Tâm, để rồi vỡ òa khi nhận ra đó chính là màn bắn pháo 360 độ đồng loạt từ mái vòm trên cả bốn mặt sân vận động.

Ở phần kết, hình ảnh Mỹ Tâm lái chiếc xe đạp được trang trí đầy hoa, thong thả di chuyển đến từng khu vực khán đài, đã chạm đến cảm xúc của hàng chục nghìn khán giả. Khoảnh khắc ấy không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn gợi lại ký ức về một Mỹ Tâm giản dị, mộc mạc trong những ngày đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Một cái kết nhẹ nhàng, sâu lắng, đủ để người xem mang theo cảm giác bồi hồi rất lâu sau khi đêm diễn khép lại.