Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Cô giáo vượt qua nghịch cảnh tiếp tục nỗ lực giảng dạy, xuất sắc đăng quang ngôi vị 'Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Chung kết cuộc thi 'Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam - Miss crescent moon Vietnam 2025' đã tìm ra ngôi vị cao nhất: Người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp).

Kết quả chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp) đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết 2025. Danh hiệu Á hậu 1 trao cho người đẹp Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Hải (TP. HCM). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ.

ndq-1689.jpg

Người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1986) quê tỉnh Đồng Tháp. Cô hiện là giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Năm 2008, Minh Tâm tốt nghiệp đại học về nhận nhiệm vụ tại trường THPT Tân Thành. Đây là một ngôi trường ở vùng xa của tỉnh Đồng Tháp.

ndq-1678.jpg

Năm 2009, trong một lần đi vận động học sinh đến lớp, cô bị tai nạn giao thông. Chân trái của nữ nhà giáo bị dập nát, buộc tháo khớp gối, mất chân trái. Sau quá trình luyện tập với chiếc chân giả, cô xin chuyển công tác về trường THPT Thiên Hộ Dương để tiện việc đi lại và chăm sóc mẹ già.

584792795-25366075909748118-2585102363292079722-n.jpg

Sau tai nạn giao thông, Nguyễn Thị Tâm mất chân trái nhưng cô không ngừng nỗ lực vươn lên. Cô vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Đến năm 2015, Nguyễn Thị Minh Tâm thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ khuyết tật như cô.

581049579-25293018457053864-1564163921736633484-n.jpg

Nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 cho biết, đây là lần đầu ở Việt Nam có cuộc thi Hoa hậu tìm kiếm các cô gái dù khuyết tật nhưng có vẻ đẹp tâm hồn, có câu chuyện truyền cảm hứng.

ndq-1666.jpg

Điểm khác biệt của Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác là điều kiện tuyển sinh. Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, tuổi từ 18 đến 45 tuổi.

Bình Nguyễn
#Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam #cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam #Hoa hậu Nguyễn Thị Minh Tâm #Đồng Tháp #Nguyễn Thị Minh Tâm

Xem thêm

Cùng chuyên mục