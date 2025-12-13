Cô giáo vượt qua nghịch cảnh tiếp tục nỗ lực giảng dạy, xuất sắc đăng quang ngôi vị 'Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam'

SVO - Chung kết cuộc thi 'Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam - Miss crescent moon Vietnam 2025' đã tìm ra ngôi vị cao nhất: Người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp).

Kết quả chung cuộc, người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm (Đồng Tháp) đăng quang Hoa hậu Trăng khuyết 2025. Danh hiệu Á hậu 1 trao cho người đẹp Hà Thị Như Quỳnh (Hà Nội) và Á hậu 2 thuộc về Nguyễn Thị Hải (TP. HCM). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng phụ.

Người đẹp Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1986) quê tỉnh Đồng Tháp. Cô hiện là giáo viên trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Năm 2008, Minh Tâm tốt nghiệp đại học về nhận nhiệm vụ tại trường THPT Tân Thành. Đây là một ngôi trường ở vùng xa của tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2009, trong một lần đi vận động học sinh đến lớp, cô bị tai nạn giao thông. Chân trái của nữ nhà giáo bị dập nát, buộc tháo khớp gối, mất chân trái. Sau quá trình luyện tập với chiếc chân giả, cô xin chuyển công tác về trường THPT Thiên Hộ Dương để tiện việc đi lại và chăm sóc mẹ già.

Sau tai nạn giao thông, Nguyễn Thị Tâm mất chân trái nhưng cô không ngừng nỗ lực vươn lên. Cô vừa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, vừa tích cực tham gia công tác thiện nguyện. Đến năm 2015, Nguyễn Thị Minh Tâm thành lập nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là với những người cùng cảnh ngộ khuyết tật như cô.

Nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc - Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam 2025 cho biết, đây là lần đầu ở Việt Nam có cuộc thi Hoa hậu tìm kiếm các cô gái dù khuyết tật nhưng có vẻ đẹp tâm hồn, có câu chuyện truyền cảm hứng.

Điểm khác biệt của Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam so với các cuộc thi sắc đẹp khác là điều kiện tuyển sinh. Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam bị khiếm khuyết một phần trên cơ thể, tuổi từ 18 đến 45 tuổi.