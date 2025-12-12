Tỏa sáng với 'visual' đúng chuẩn 'soái ca', Isaac khoe chất giọng đầy bay bổng, lãng mạn

SVO - Ca sĩ Isaac vừa cho ra mắt dự án âm nhạc mang tên 'Trạm dừng của anh', do nhạc sĩ Thế Bảo sáng tác.

Trong vai trò Đại sứ du lịch Đài Loan (TQ) tại Việt Nam, Isaac có chuỗi hoạt động truyền thông và quảng bá xuyên suốt năm. Điểm nhấn của chiến dịch là phim quảng bá cùng ca khúc chủ đề Trạm dừng của anh. Đây là bài hát do nhạc sĩ Thế Bảo sáng tác riêng cho chương trình.

Bài hát kể câu chuyện tình cảm của một chàng trai dành trọn tình yêu cho một cô gái duy nhất. Dù trải qua nhiều chuyến đi và những ngã rẽ trong cuộc sống, trạm dừng duy nhất trong hành trình ấy vẫn luôn là nơi có cô gái anh yêu.

Ca khúc mang màu sắc lãng mạn, nhẹ nhàng, vui tươi như một lời tỏ tình, gợi mở sự gắn kết giữa cảm xúc cá nhân và trải nghiệm du lịch. Isaac xuất hiện trong dự án này toả sáng như một "soái ca", dường như "thời gian đã bỏ quên" anh vì sự trẻ trung.

Đáng chú ý, Isaac thể hiện một đoạn hát bằng tiếng Hoa, với ý nghĩa: “Trong mắt anh chỉ có em, trong thế gian này chỉ có em, trong trái tim anh chỉ có mình em”.

Đây như một điểm nhấn cảm xúc, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa trong chiến dịch quảng bá du lịch Đài Loan.

Bên cạnh đó, phần rap do chính Isaac thể hiện được xem như lời tỏ tình chân thành, lồng ghép hình ảnh và những biểu tượng quen thuộc của Đài Loan, như tòa nhà Taipei 101, hồ Nhật Nguyệt.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn khiến các fan "thèm" khi mang các nét ẩm thực đặc trưng như mì bò Đài Loan và trà sữa trân châu vào dự án. Tất cả góp phần khắc họa một Đài Loan vừa hiện đại, vừa gần gũi và giàu cảm xúc.