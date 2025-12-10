Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Động thái tức giận của người hâm mộ trước tin đồn hẹn hò và tình trạng hiện tại của Jungkook (BTS)

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Người hâm mộ tức giận đã gửi xe tải biểu tình đến HYBE vì tin đồn hẹn hò của Jungkook (BTS), gây ra cuộc tranh luận gay gắt. Trong khi đó, Jungkook trở lại mạng xã hội, chia sẻ bài đăng của RM và tiết lộ tình trạng hiện tại của mình.

Xe tải biểu tình đã được điều đến trụ sở HYBE giữa lúc tin đồn hẹn hò giữa Jungkook của BTS và Winter của aespa đang lan truyền, gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa người hâm mộ và cư dân mạng. Theo cộng đồng mạng, những chiếc xe tải biểu tình đã xuất hiện gần trụ sở của HYBE, bày tỏ những yêu cầu liên quan đến Jungkook sau khi tin đồn hẹn hò giữa anh và Winter lan rộng.

hen-ho.gif

Jungkook và Winter trở thành tâm điểm của tin đồn hẹn hò vào ngày 4/12. Họ bị cáo buộc có hình xăm giống nhau trên khuỷu tay. Những nghi ngờ càng được củng cố bởi những bức ảnh trực tuyến cho thấy họ mặc đồ giống nhau và thậm chí cả ngón tay đeo nhẫn cũng giống nhau. Đặc biệt, sự xuất hiện của Jungkook tại concert solo của aespa trong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đã gây ra phản ứng từ người hâm mộ, những người cho rằng điều đó là bất thường. Tin đồn hẹn hò càng lan rộng khi đoạn livestream gần đây của Winter với Karina, dường như nhắc đến "Jeon Jungkook" (tên thật của Jungkook) được đăng tải lại. Tên tài khoản Instagram Min Jungkook của Jungkook cũng trở thành chủ đề nóng. Đảo ngược chữ "n" và "i" sẽ thành "minjungkook," và một số người suy đoán rằng "Minjung" là tên lấy từ tên thật của Winter, Kim Minjung, làm dấy lên nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Công ty quản lý của Jungkook, Big Hit Music, và công ty quản lý của Winter, SM Entertainment, đều im lặng suốt một tuần kể từ khi tin đồn hẹn hò xuất hiện. Không có lời phủ nhận chính thức nào và chỉ có sự im lặng, phân tích phổ biến trong ngành là "mặc dù đó là sự thừa nhận trên thực tế, nhưng không có kế hoạch công khai mối quan hệ". Trong bối cảnh Jungkook vẫn im lặng, trưởng nhóm RM đã phát biểu trên Weverse Live: "Do tính chất công việc, tôi không thể tiết lộ mọi chuyện hậu trường. Tôi không còn ở vị trí để phát ngôn thay mặt nhóm nữa. Các thành viên đều có cuộc sống và định hướng riêng", dường như đang đề cập đến những phức tạp xung quanh tin đồn hẹn hò.

Mặc dù các xe tải này trước đây được dùng để ủng hộ giờ hình như lại quay ra nhắm vào Jungkook: "Nếu bạn không định xóa hình xăm đôi của mình thì đừng tham gia các hoạt động quảng bá của BTS nữa.Tất cả những ARMY đã chờ đợi bạn suốt thời gian nghĩa vụ quân sự chỉ nhận lại được sự coi thường của bạn. Bạn có còn tỉnh táo không khi hành động theo cách coi thường người hâm mộ, gây tổn hại đến nhóm?".

xe-tai.gif

Tình hình nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng khi những bức ảnh được lan truyền. Một số người cho rằng đời tư của Jungkook nên được giữ kín. Mặt khác, những người khác bày tỏ sự thông cảm với những người hâm mộ đang bức xúc, lưu ý rằng văn hóa thần tượng từ lâu đã được xây dựng dựa trên mối quan hệ đặc biệt giữa nghệ sĩ và người hâm mộ: Hình xăm đôi? Tôi thực sự không hiểu. Hẹn hò có phải là tội lỗi gì đâu? Họ không còn là thiếu niên nữa. Thực ra, đối với tôi, điều này trông lành mạnh hơn; Họ nói đều đúng. Là fan của một nhóm nhạc khác, tôi hiểu; Anh ấy nhập ngũ sớm và xuất ngũ mà không có hoạt động hay thành tựu rõ ràng nào. Nhìn thấy hình xăm đôi của anh ấy chắc hẳn khiến họ khó chịu; Nhưng anh ấy xăm ở vị trí quá dễ thấy, tôi tự hỏi tại sao họ không công khai mối quan hệ. Đó là điều tôi thắc mắc nhất; Cho dù anh ấy có xăm hình đôi hay không, các bạn định can thiệp đến mức nào?...

Hiện tại, cả HYBE và SM Entertainment đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về tin đồn. Tuy nhiên, Jungkook đã chia sẻ một bức ảnh mì ramen do RM đăng tải trên Instagram của mình, cập nhật trạng thái mới nhất. Bài đăng này là bài đăng đầu tiên của anh kể từ khi tin đồn xuất hiện.

jung.jpg
Tuệ Nghi
#Phản ứng của người hâm mộ trước tin đồn hẹn hò #Biểu tình xe tải phản đối Jungkook #Lan truyền hình xăm và nghi vấn hẹn hò #Văn hóa thần tượng và quyền riêng tư nghệ sĩ #Tranh luận về đời tư của sao Hàn #Ảnh hưởng của tin đồn đến nhóm BTS #Chưa có phản hồi chính thức từ công ty quản lý #Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và fan trong K-pop

