Netizen được phen 'sốc' khi chứng kiến Khả Như 'chen ngang' chuyện tình cảm của Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh

SVO - Sau khi 'nhá hàng' chuỗi biến cố ập đến gia đình chị em Hai Mến (Thu Trang) và Ba Thương (Trâm Anh), 'Ai thương ai mến' chính thức công bố poster và trailer chính thức, với hàng loạt diễn biến căng thẳng tột cùng về bi kịch tình yêu và gia đình.

Bên cạnh dàn nhân vật trung tâm, Ai thương ai mến chính thức “chốt sổ” dàn diễn viên, khi công bố thêm sự góp mặt của Khả Như, La Thành và Trương Minh Thảo. Với bộ khung diễn viên chất lượng, phim hứa hẹn tiếp tục phát huy thế mạnh của đạo diễn Thu Trang ở dòng phim gia đình đan xen bi và hài, mang đến đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Trong phim, Trương Minh Thảo vào vai Tư Thiệt là cậu em út của Hai Mến. Nhân vật này được kỳ vọng sẽ cùng Thu Trang và Trâm Anh khắc họa trọn vẹn bức tranh gia đình miền Tây nhiều tầng cảm xúc.

Trong khi đó, bộ đôi Khả Như và La Thành hứa hẹn “khuấy đảo” không khí bộ phim, khi không chỉ mang đến chất hài duyên dáng quen thuộc mà còn đóng vai trò trong việc tạo nên những nút thắt cảm xúc quan trọng.

Trở lại thể loại sở trường với Ai thương ai mến, Khả Như gây chú ý khi bất ngờ chen ngang vào lúc chuyện tình của Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh đang ở giai đoạn đẹp nhất, khiến khán giả không khỏi tò mò về vai trò thật sự của cô trong mối quan hệ này. Song song đó, La Thành lại đang theo đuổi Khả Như đầy quyết liệt, tạo nên một mạch truyện song hành, vừa hài hước, vừa kịch tính.

Điểm nhấn quan trọng chính là khoảnh khắc Khả Như tuyên bố “muốn phá hoại tình cảm” của Gia Huy và Trâm Anh. Đây là một phát ngôn "gây sốc", hé lộ vòng xoáy tình cảm phức tạp. Sự góp mặt của bộ đôi Khả Như và La Thành được xem là “gia vị” đặc biệt cho bộ phim, khi tạo nên mảng màu thú vị nhưng vẫn giữ trọn tinh thần kịch tính, vốn là nét đặc trưng trong các dự án điện ảnh của đạo diễn Thu Trang.

Trailer chính thức của phim đưa khán giả đi sâu hơn vào mối quan hệ éo le giữa Hai Mến (Thu Trang) và cậu Khả (Ngọc Thuận). Thương thầm Hai Mến, cậu Khả không chỉ tìm mọi cách giúp cô trả nợ mà còn nhất quyết muốn đưa cô về nhà làm “con ở trừ nợ” tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười.

Thế nhưng tiếng cười nhanh chóng nhường chỗ cho căng thẳng khi cuộc ẩu đả giữa cậu Khả và Hai Mến cùng Hai Tình (Huy Khánh) bất ngờ nổ ra. Bị thương sau trận xô xát, Hai Tình kéo người đến bắt Hai Mến với lý do hành hung.

Trước nguy cơ người mình thương gặp nạn, cậu Khả bất chấp mọi lời cảnh báo từ mẹ - bà Tư Biếc (NSƯT Ngọc Hiệp) để che chở Hai Mến đến cùng, dù bà thẳng thừng phản đối và cho rằng Hai Mến “chỉ là con ở”.

Trailer khép lại khi Hai Mến tuyệt vọng đuổi cậu Khả rời đi trong nước mắt, xen lẫn cảnh cậu Khả đối mặt với nguy cơ gặp tai nạn và Hai Mến gục giữa nhà, ôm bụng bầu thét lên trong đau đớn. Những phân đoạn nghẹt thở này khiến khán giả tự hỏi: Điều gì thật sự đã xảy đến với họ?