'Hoa hậu Việt Nam' Trần Tiểu Vy 'sánh đôi' cùng 'tổng tài V-biz', thể hiện chiều sâu tâm lý phức tạp nhất sự nghiệp

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ gây chú ý khi chính thức công bố dự án điện ảnh mới mang tên Ốc mượn hồn. Đây là tác phẩm được anh phát triển trong nhiều năm, thuộc thể loại tâm lý, kịch tính.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của nhà làm phim trẻ sau loạt tác phẩm được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao như: Chờ em đến ngày mai, Taxi, em tên gì?, Cuộc đời của Yến, Truyền thuyết về Quán Tiên…

Phim quy tụ những tên tuổi nổi tiếng của showbiz Việt như: Hoa hậu Việt Nam Trần Tiểu Vy, diễn viên Quốc Trường, Lương Gia Huy, Anh Phạm… Tiểu Vy cho biết: “Đây là vai diễn có chiều sâu tâm lý phức tạp nhất mà tôi từng đảm nhận. Mỗi cảnh quay đều là thử thách mới, đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự thấu hiểu nhân vật từ bên trong. Tôi tin rằng, chính những khó khăn đó giúp tôi trưởng thành hơn trong hành trình làm nghề”.

Quốc Trường bày tỏ sự hào hứng khi tham gia dự án: “Kịch bản phim cuốn hút tôi ngay từ lần đầu đọc. Nhân vật lần này có nhiều xung đột nội tâm và biến chuyển cảm xúc mạnh, mang đến cơ hội để tôi thể hiện một màu sắc diễn xuất khác so với những vai diễn trước đây”.

Hợp tác với Hoa hậu Tiểu Vy và Quốc Trường, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của cả hai: “Với tôi, Quốc Trường và Tiểu Vy có điểm chung lớn nhất là chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của đạo diễn. Thay vì e ngại, họ luôn chủ động trao đổi kỹ lưỡng để thấu suốt ý đồ của từng cảnh quay. Ngược lại, tôi cũng luôn trân trọng và lắng nghe những góc nhìn, tư duy riêng của họ về nhân vật mà mình đang hóa thân”.

Nhận xét về “tổng tài V-biz” Quốc Trường, đạo diễn cho biết: “Quốc Trường là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm, với nhịp diễn rất ổn định. Khả năng điều tiết cảm xúc từ nội tâm ra bên ngoài của anh ấy vô cùng uyển chuyển. Không chỉ phối hợp ăn ý với Tiểu Vy, Trường còn tạo được sự kết nối cảm xúc tốt với các bạn diễn khác của phim”.

Riêng với Tiểu Vy, Đinh Tuấn Vũ dành lời khen cho lối diễn xuất bản năng: “Vy sở hữu khả năng biểu đạt nội tâm bằng ánh mắt rất mạnh mẽ. Cô ấy không lạm dụng kỹ thuật mà luôn đặt cảm xúc thật lên hàng đầu. Chính sự biết lắng nghe đạo diễn và bạn diễn đã giúp cô ấy tìm ra hướng đi đúng đắn nhất cho nhân vật của mình”.

Ốc mượn hồn còn đánh dấu sự góp mặt của những diễn viên mới có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhưv Yên Đan, Xuân An, Trâm Ngô, Phi Long… Họ cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho dự án.