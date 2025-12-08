6 loại thực phẩm có thể chống lại cơn đau đầu dai dẳng

SVO - Việc thay đổi chế độ ăn uống và lối sống ngày càng trở nên quan trọng để giảm đau đầu. Dưới đây là một số loại thực phẩm có hiệu quả bất ngờ trong việc giảm đau đầu.

Chuối

Chuối là một loại trái cây tuyệt vời để giảm đau đầu dai dẳng. Magiê trong chuối giúp giãn mạch máu và giảm đau đầu. Chuối cũng giàu kali, một dưỡng chất thiết yếu để duy trì cân bằng điện giải. Uống rượu bia quá mức có thể dễ dàng dẫn đến tình trạng nôn nao, thường kèm theo đau đầu. Kali trong chuối có thể giúp giảm bớt tình trạng nôn nao. Bổ sung kali bằng một quả chuối trước khi uống rượu bia có thể giúp ngăn ngừa buồn nôn, đau đầu và mỏi cơ.

Hạnh nhân

Hạnh nhân rang rất giàu tryptophan, một loại axit amin giúp sản sinh serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng. Hạnh nhân cũng giàu magie, giúp thư giãn cơ và mạch máu, rất hiệu quả trong việc điều trị đau đầu do căng thẳng. Đặc biệt, hạnh nhân còn được sử dụng để điều trị đau đầu do căng thẳng nhờ hàm lượng salicin, một thành phần phổ biến trong thuốc giảm đau.

Sữa chua Hy Lạp

Thực phẩm giàu canxi giúp thư giãn cơ thể và giảm đau đầu. Nồng độ canxi thấp có thể gây đau đầu, vì vậy điều quan trọng là phải tiêu thụ đủ lượng khuyến nghị hàng ngày. Sữa chua là một loại thực phẩm ngon và giàu canxi, và sữa chua Hy Lạp không béo là một lựa chọn tuyệt vời. Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ tiêu thụ 125g sữa chua mỗi ngày trong một tháng đã giảm viêm, đầy hơi và đau đầu.

Cá hồi

Thực phẩm giàu chất béo không bão hòa có thể giúp giảm đau đầu mãn tính. Axit béo Omega-3 có nhiều trong cá hồi hiệu quả trong việc giảm viêm và giảm đau đầu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng dầu cá được tìm thấy trong các loại cá như cá hồi có đặc tính chống viêm và bảo vệ thần kinh, giúp giảm tần suất cơn đau nửa đầu.

Cà phê

Uống điều độ, cà phê có thể là một cách tuyệt vời để giảm đau đầu dai dẳng. Tuy nhiên, caffeine làm co mạch máu, vì vậy uống quá nhiều thực sự có thể gây đau đầu. Uống khoảng một tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm đau đầu. Cà phê cũng hiệu quả đối với chứng đau đầu do dị ứng theo mùa. Các chất chống oxy hóa trong cà phê làm giảm giải phóng histamine trong máu, làm dịu các phản ứng dị ứng và giảm đau đầu.

Nấm

Nấm rất giàu vitamin B2, còn được gọi là riboflavin. Vitamin này rất quan trọng trong việc sản xuất năng lượng tế bào. Ăn thực phẩm giàu vitamin B2 có thể giúp giảm hoặc ngăn ngừa đau đầu. Nấm, cùng với bông cải xanh và rau bina, là một trong những thực phẩm giàu riboflavin.