Bạn có đang sống một cách 'tầm thường'?

SVO - 'Tầm thường' là câu hỏi về cách bạn nhìn nhận bản thân hiện tại so với phiên bản tốt nhất của chính mình. Bằng lòng với một điều gì đó không đáp ứng được khát vọng của bạn là một 'cuộc sống tầm thường'. Hầu như rất nhiều người vào cuối đời đều có câu trả lời 'Ước gì mình có đủ can đảm để sống hết mình'.

Nhưng bạn không cần phải xem xét dữ liệu để thấy rằng hầu hết mọi người không sống cuộc sống họ mong muốn. Hãy nhìn vào những người quen của bạn, xã hội nói chung, và chính bạn trong gương. Có bao nhiêu người trong số các bạn đang sống, hoặc thậm chí đang phấn đấu để sống một cuộc sống "10/10"?

Hội chứng "Gương chiếu hậu"

Chúng ta vô thức sử dụng "gương chiếu hậu" tự giới hạn của mình để tua lại và sống lại quá khứ. Chúng ta nhầm lẫn giữa "tôi trước đây như thế nào" với "tôi bây giờ", tự giới hạn bản thân dựa trên những ràng buộc trong quá khứ và hạn chế những khả năng chắc chắn tồn tại trong hiện tại. Kết quả là, chúng ta tự giới hạn mọi lựa chọn của mình, từ lúc thức dậy vào buổi sáng cho đến những mục tiêu đặt ra cho cuộc đời, bằng cách nhìn lại những trải nghiệm trong quá khứ. Mặc dù chúng ta mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài việc nhắc đến quá khứ.

Trung bình, một người có 50.000 đến 60.000 suy nghĩ mỗi ngày. Vấn đề là phần lớn những suy nghĩ đó đều giống nhau hoặc rất giống nhau mỗi ngày. Điều này dẫn đến sự hình thành các khuôn mẫu suy nghĩ. Chúng ta thường có những suy nghĩ giống nhau, trải nghiệm những cảm xúc giống nhau và cảm nhận giống nhau. Sự tự ti trở thành một khuôn mẫu suy nghĩ. Nỗi sợ hãi trở thành một khuôn mẫu suy nghĩ. Sự tức giận trở thành một khuôn mẫu suy nghĩ. Ngay cả khi có 'cơ hội vàng', chúng ta cũng nhanh chóng nhìn lại những hạn chế trong quá khứ của mình.

Ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh, chúng ta vẫn dựa vào gương chiếu hậu để định hướng phản ứng của mình: "Mình thật xui xẻo. Chuyện này sẽ luôn xảy ra với mình. Mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc".

Nếu bạn muốn vượt qua quá khứ và những hạn chế của bản thân, hãy ngừng nhìn vào "gương chiếu hậu" để xác định giá trị bản thân và khả năng của mình. Thay vào đó, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm được thông qua lăng kính của những khả năng vô hạn.

Hãy bắt đầu bằng cách chấp nhận và khẳng định lối suy nghĩ: "Những gì tôi có thể làm được được quyết định bởi tiềm năng của tôi, chứ không phải quá khứ". Thực hành 'Phương pháp Buổi sáng' sẽ thiết lập lại những lối suy nghĩ theo thói quen, vô thức và tiềm thức của bạn, tạo ra một khuôn khổ để hiện thực hóa những mong muốn trong cuộc sống. Bằng cách thực hiện điều này mỗi sáng, bạn sẽ sớm có thể thay thế những khó khăn và hạn chế trong quá khứ bằng những lựa chọn và cơ hội thú vị trong tương lai.

Bỏ qua mối liên hệ giữa các sự vật

Một nguyên nhân phổ biến nhưng khó nhận thấy của sự tầm thường là bỏ qua mối liên hệ giữa các sự vật. Mọi người thường tin rằng, hành động của họ chỉ ảnh hưởng đến những thời điểm hoặc tình huống cụ thể, nhưng đây là một sai lầm. Ví dụ, họ có thể nghĩ như sau: "Không sao cả, ngày mai tôi có thể bù đắp lại."

Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng, việc bỏ tập một lần chỉ có tác động tạm thời và bạn có thể tập gấp đôi vào lần sau. Điều này khiến bạn bỏ lỡ bức tranh toàn cảnh. Mỗi hành động, lựa chọn, thậm chí cả suy nghĩ của bạn đều có ảnh hưởng sâu sắc và hậu quả quyết định.

Bởi vì những suy nghĩ, lựa chọn và hành động bạn thực hiện định hình con người bạn và cuối cùng quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Khi bạn luôn chọn con đường dễ dàng thay vì con đường đúng đắn, điều đó sẽ trở thành bản sắc và con người bạn. Khi bạn chọn đúng con đường và kiên trì theo đuổi nó, ngay cả khi bạn không muốn, bạn sẽ phát triển được tính kỷ luật cần thiết để nhìn thấy kết quả. Nó phát triển một mức độ tự chủ mà hầu hết mọi người không bao giờ có được. Hãy nhớ rằng, con người bạn muốn trở thành quan trọng hơn nhiều so với những gì bạn đang làm hiện tại.

Bạn cần nhận thức được tác động của những lựa chọn. Khi chuông báo thức reo vào buổi sáng và bạn muốn nhấn nút báo lại, hãy tự nhủ: "Khoan đã! Đó không phải là con người mình thực sự muốn trở thành. Mình không muốn trở thành một người kém tự chủ đến mức không thể ra khỏi giường vào buổi sáng. Mình sẽ thức dậy ngay bây giờ, bởi vì mình đã quyết định dậy sớm và trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình".

Kết giao với những người bạn 'tầm thường'

"Bạn là trung bình cộng của năm người mà bạn dành nhiều thời gian nhất" là một câu nói nổi tiếng của Jim Rohn. Bạn càng dành nhiều thời gian ở bên những người vui vẻ, lý trí, bạn càng có nhiều khả năng trở thành một người vui vẻ, lý trí. Nếu bạn kết giao với một nhóm người coi trọng việc ăn uống lành mạnh, bạn sẽ không đến những buổi tụ tập đó với một túi McDonald's. Nếu bạn dành thời gian với những người có thu nhập cao và thông minh về tiền bạc, ngay cả khi bạn mới bắt đầu với thu nhập thấp, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ và kiếm tiền của họ, điều này sẽ giúp bạn đạt được mức độ thành công tài chính cao hơn. Ngược lại, nếu những người bạn dành phần lớn thời gian ở bên là những người không vui vẻ, không khỏe mạnh, không ổn định về mặt cảm xúc, gặp khó khăn về tài chính, liên tục phàn nàn và luôn kém tin tưởng vào bản thân, bạn sẽ bị kéo theo hướng đó.

Cần nâng cấp 'Vòng tròn Ảnh hưởng' của bạn. Thật không may, nhiều người thấy mình bị bao quanh bởi những người không nỗ lực cải thiện bản thân và cuộc sống. Điều này đặc biệt khó khăn khi đó là gia đình hoặc những người thân yêu của họ.

Nhưng mặc dù bạn không thể kiểm soát hành động của người khác, bạn có thể kiểm soát hành động của chính mình. Bạn có thể chọn người để kết giao, con người bạn muốn trở thành và lối sống của mình.

Để nâng cấp vòng tròn ảnh hưởng, trước tiên bạn phải nâng cấp bản thân. Cũng như những người bạn dành thời gian bên cạnh ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của bạn, lời nói và hành động của bạn cũng ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Hãy luôn tìm kiếm những người có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống của bạn và khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong bạn. Và tất nhiên, hãy là một người có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh.