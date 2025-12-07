Lee Se Hee mang đến hy vọng cho một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi

Nữ diễn viên Lee Se Hee đến Gitega, Burundi để mang lại hy vọng cho những đứa trẻ kiệt quệ vì nghèo đói và khó khăn. Tại đây, cô gặp một cậu bé làm gạch để chăm sóc các em, những người chị em sống trong sợ hãi trong ngôi nhà đổ nát, và những người anh chị em khao khát được trở lại trường học, mang đến cho họ sự an ủi ấm áp. Lee Se Hee tâm sự: "Thật đau lòng khi ngay cả đứa trẻ cũng phải gánh vác cuộc sống khắc nghiệt trên đôi vai nhỏ bé của mình".

Burundi, một quốc gia không giáp biển ở Đông Phi, tự hào sở hữu cảnh quan thiên nhiên tươi tốt. Tuy nhiên, do lịch sử lâu dài của chế độ thực dân và nội chiến, sự phát triển ở đây diễn ra chậm chạp, khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi. Ngay cả những sinh kế cơ bản cũng khó khăn, nhiều trẻ em buộc phải tham gia lực lượng lao động. Nữ diễn viên Lee Se Hee đã đến thăm vùng Gitega của Burundi để tìm hiểu cuộc sống thường nhật của những đứa trẻ này và chung tay giúp đỡ, động viên các em luôn giữ vững hy vọng.

Eric, một cậu bé 12 tuổi, gánh vác sinh kế của gia đình bằng nghề làm gạch. Cha cậu mất cách đây tám năm, và hai năm trước, mẹ cậu tái hôn và bỏ nhà đi, để lại Eric chăm sóc hai em nhỏ. Để kiếm sống, cậu đào những cái hố sâu mỗi ngày, đi bộ một tiếng đồng hồ để lấy nước nhào đất sét, rồi sau đó làm gạch. Có một khoảnh khắc nguy hiểm, khi cái hố sụp xuống trong lúc cậu đang đào, buộc cậu phải bỏ chạy. Tuy nhiên, Eric vẫn tiếp tục công việc của mình, không hề sợ hãi và luôn nghĩ đến các em.

Sau khi hoàn thành công việc xây gạch, Eric dù kiệt sức vẫn bắt đầu canh tác cánh đồng, đốt nương làm rẫy. Cậu đã bỏ học để kiếm sống, nhưng quyết tâm cho các em được đến trường. Eric chịu đựng làn khói cay xè từ đám cỏ khô đang cháy, âm thầm cố gắng lấp đầy khoảng trống. Dù nhớ mẹ, cậu vẫn cố gắng hết sức để chăm sóc các em. Đến bao giờ Eric, cậu bé 12 tuổi, mới có thể rũ bỏ gánh nặng làm trụ cột gia đình?

Florence (12 tuổi) sống một mình với em gái. Từ khi cha mẹ lần lượt qua đời, cô bé đã làm bất cứ việc gì có thể, từ làm ruộng đến chở nước. Đào bùn lợp ngói là một trong số những công việc như vậy. Đây là công việc nặng nhọc thường do người lớn đảm nhiệm. Tuy nhiên, ngay cả với cùng một công việc nặng nhọc như vậy, cô bé cũng chỉ nhận được một nửa tiền công hằng ngày. Cô bé thường xuyên phải nhịn đói từ ba đến năm ngày, nếu không thể làm công việc này.

Nghiêm trọng hơn nữa là ngôi nhà của Florence. Ba năm trước, một cơn bão đã phá hủy hoàn toàn bức tường phía sau nhà cô bé, khiến cô bé dễ bị tấn công bất cứ lúc nào. Hàng xóm đã lấy cắp đồ đạc của cô bé, và thậm chí còn phát hiện người lạ ở bên trong. Do đó, ước mơ của Florence là có thức ăn mỗi ngày và một ngôi nhà an toàn, nơi cô bé có thể nghỉ ngơi thoải mái. Khi nào thì giấc mơ của một cô bé 12 tuổi khao khát một cuộc sống bình thường mới trở thành hiện thực?

Valeria (12 tuổi) và Fabiano (9 tuổi) kiếm sống bằng nghề giúp việc nhà hàng xóm. Hai đứa trẻ trèo lên những cây chuối cao để hái lá cho gia súc ăn, và đội những chiếc lá nặng trĩu trên đầu. Cơ thể non nớt của bọn trẻ đầy sẹo vì công việc, nhưng không có cha mẹ, hai anh em không thể ngừng làm việc. Một năm trước, cha họ qua đời vì ngộ độc thực phẩm, và ngay sau đó, mẹ họ bỏ đi. Không hề hay biết mẹ đã ra đi, hai anh em vẫn ngóng trông mẹ trở về. Đến tận bây giờ, hai đứa trẻ vẫn không hiểu tại sao mẹ lại bỏ đi. Mặc dù cuộc sống hằng ngày rất vất vả, nhưng có một điều bọn trẻ luôn làm: Mặc bộ đồng phục nhỏ xíu và đến trường. Cho đến một năm trước, Valeria và Fabiano vẫn đi học, nhưng sau khi mẹ đi mất, hai đứa trẻ phải nghỉ học vì không đủ tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập.

Hằng ngày, hai anh em đến trường với hy vọng nhỏ nhoi rằng "hôm nay thầy cô sẽ cho chúng vào lớp". Nhưng một lần nữa, chúng lại bị từ chối. Valeria và Fabiano buộc phải nghỉ học. Khi nào Valeria và Fabiano mới có thể đến trường như các bạn cùng trang lứa?