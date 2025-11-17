5 mẹo quản lý tiền bạc mà bạn có thể bắt đầu từ hôm nay, cho dù đang nợ nần

SVO - Quản lý tiền bạc một cách tùy tiện khiến bạn lo lắng tài chính mỗi ngày. Bạn có thể thay đổi ngay từ hôm nay, dù là người mới bắt đầu hoặc đã từng thất bại cùng với Chuyên viên Hoạch định Tài chính Yuki Fukuichi - chuyên gia quốc tế về tư vấn tài chính cá nhân.

Tiền bạc chỉ tồn tại dưới ba hình thức: Thu nhập, chi tiêu và tăng trưởng. Điều quan trọng là phải nắm vững ba dòng chảy này. 1. Bạn có bao nhiêu thu nhập? 2. Bạn chi tiêu bao nhiêu? 3. Bạn tiết kiệm và tăng trưởng bao nhiêu?

Trước tiên, điều cần thiết là phải giữ cho các khoản chi tiêu của bạn (tức là tiền ra) trong giới hạn thu nhập của bạn (tức là tiền vào) và tránh thâm hụt. Thứ hai, hãy tiết kiệm dù chỉ một ít cho những trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, việc "tiết kiệm những gì còn lại" là điều bất khả thi, bởi vì hầu hết mọi người đều tiêu hết số tiền mình có. Vì vậy, trước tiên, hãy dành riêng số tiền bạn muốn tiết kiệm, để dành hằng tháng và sống bằng số tiền còn lại. Điều quan trọng là hãy nghĩ về số tiền bạn tiết kiệm như thể nó chưa từng tồn tại.

Theo dõi chi tiêu

Điều quan trọng là phải theo dõi số tiền bạn đã chi tiêu vào việc gì. Trước tiên, hãy thử ghi lại chi tiêu của bạn chỉ trong một tháng. Ngày nay, có những ứng dụng kế toán tiện lợi trên điện thoại thông minh. Chúng thậm chí còn có chức năng đọc hóa đơn, vì vậy, bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng như một cuốn nhật ký.

Ngoài việc phân loại chi tiêu thành thực phẩm và nhu yếu phẩm hằng ngày, việc ghi chép riêng biệt các mặt hàng thường xuyên sử dụng (mỹ phẩm, ăn uống) và sở thích (hoạt động thần tượng, trò chơi) cũng rất quan trọng. Chỉ cần ghi chép chi tiêu rõ ràng có thể giúp bạn bớt ngần ngại chi tiêu, từ đó giúp bạn tiết kiệm tiền. Cách này cũng tương tự như việc ghi lại chế độ ăn uống của bạn.

Hiểu rõ thói quen chi tiêu

Có ba cách để chi tiêu: Tiêu dùng, đầu tư và lãng phí. Tiêu dùng = Những thứ bạn cần để sống. Đầu tư = Những thứ bạn cần cho tương lai. Lãng phí = Những thứ bạn không cần ngay bây giờ hoặc trong tương lai.

Hãy nỗ lực có ý thức để loại bỏ những "lãng phí" này. Bạn đã chi tiêu nhiều hơn mức bạn nghĩ chưa? Ví dụ, nếu bạn thấy bất kỳ thói quen mua sắm nào sau đây quen thuộc, hãy cẩn thận:

- Mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà không thực sự cần thiết.

- Mua đồ theo cảm tính trong đợt giảm giá, rồi lại không thích.

- Mua đồ đôi cùng bạn bè theo cảm tính.

Hãy cố gắng chỉ ra những kiểu chi tiêu lãng phí mà bạn thường làm theo cảm tính. Bằng cách theo dõi thời gian, địa điểm và hoàn cảnh xảy ra, bạn có thể xác định được thói quen lãng phí của mình và tránh chúng trong tương lai.

Lập ngân sách

Phần quan trọng nhất trong việc quản lý tiền bạc là lập ngân sách. Đầu tiên, hãy quyết định số tiền bạn có thể chi tiêu mỗi tháng. Số tiền này nên bao gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm hằng ngày và ăn uống bên ngoài, không bao gồm các chi phí hằng tháng như tiền thuê nhà và tiện ích. Một ý tưởng hay là dành một phần năm số tiền này làm ngân sách hằng tuần. Hãy để dành số tiền còn lại làm quỹ dự phòng. Điều quan trọng là phải biết mình có thể chi tiêu bao nhiêu tiền trong một tuần?

Hình dung số tiền còn lại

Biết rõ số tiền còn lại để chi tiêu giúp bạn kiểm soát chi tiêu dễ dàng hơn. Hãy thể hiện rõ số tiền bạn có. Dưới đây là cách quản lý tiền của bạn, dù bạn sử dụng tiền mặt, tiền điện tử hay thẻ tín dụng:

- Người dùng tiền mặt: Hãy để số tiền bạn có trong một tuần vào các phong bì riêng biệt và chi tiêu từ đó. Nắm rõ số tiền bạn còn lại để chi tiêu. - Người dùng tiền điện tử: Hãy nạp số tiền bạn có trong một tuần và dùng nó để chi trả các khoản chi tiêu, điều này giúp bạn hình dung rõ số tiền còn lại. - Người dùng thẻ tín dụng: Sự thật là, vì các khoản thanh toán được thực hiện sau, nên việc hình dung số tiền của bạn có thể khó khăn. Vì lý do này, tôi khuyên bạn nên xem xét các khoản chi tiêu của mình như thể nó đã được thanh toán và phân loại tiền mặt thành các khoản thanh toán riêng biệt.

Đặt mục tiêu

Trước tiên, hãy làm rõ mục tiêu quản lý và tiết kiệm tiền của bạn. Đặt ra mục tiêu về số tiền bạn muốn tiết kiệm và thời hạn tiết kiệm. Có động lực rõ ràng cho những gì bạn đang làm sẽ là cách nhanh nhất để đạt được mục tiêu.