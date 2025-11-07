Vẻ đẹp của tình yêu chính là sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc

Câu chuyện xoay quanh một cô gái được chẩn đoán chỉ còn sống được 6 tháng nữa. Vào mùa xuân năm nhất trung học, cô đã tỏ tình với một chàng trai học cùng lớp, dù đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Hai người dần trở nên thân thiết hơn, và vào ngày sinh nhật của cô, họ cùng nhau đi xem "Trăng Dâu", tương truyền rằng nếu cùng nhau xem "Trăng Dâu", bạn sẽ mãi mãi gắn kết với người mình yêu. Được ca ngợi là "bộ phim lấy nước mắt nhất thời Reiwa (là niên hiệu hiện tại và là niên hiệu thứ 232 trong lịch chính thức của Nhật Bản từ 1/5/2019)", câu chuyện tình yêu nhân văn tuyệt vời này đã chiếm trọn trái tim khán giả. Tác phẩm này cũng là một vở kịch về việc con người vượt ra ngoài tình yêu, và vượt ra ngoài nỗi buồn lẫn cảm giác mất mát, một chuỗi lòng tốt và thông điệp phổ quát về cuộc sống được truyền tải lên màn ảnh.

Toma Ami dường như đã giảm cân rất nhiều vào cuối phim, và nỗ lực của cô cho vai diễn này thật đáng kinh ngạc. Người xem cũng bị thu hút bởi khả năng diễn xuất của cô trong cả những cảnh hài hước lẫn nghiêm túc.

Saito Jun hoàn hảo cho vai diễn một chàng trai trẻ tốt bụng, và những đấu tranh của anh sau khi biết được sự thật thực sự khiến khán giả ấn tượng.

Tình yêu thuần khiết đơn giản là việc chăm sóc người mình yêu và mong muốn họ hạnh phúc

Câu chuyện tình yêu tinh tế trong bộ phim như một vầng trăng dịu dàng soi rọi thế giới tàn khốc này, nơi con người đã quên mất "những điều quan trọng" để sống. Những tương tác vừa ngại ngùng, vừa tinh nghịch của Moe và Hinata, cùng những tương tác như thời trung học và sự ủng hộ của bạn bè, rất ấm lòng. Thật sự rất xúc động khi thấy họ sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, ngay cả khi đối mặt với cái chết. Không chỉ là một câu chuyện tình yêu đẫm nước mắt về chuyến đi ngắm "Trăng Dâu", Strawberry Moon được cho là sẽ hóa giải tình yêu và cách tình cảm của Moe đến với Hinata khi trưởng thành.

Mối tình đầu luôn 'rực rỡ'

Từ khoảnh khắc 'sét đánh' của Hinata chuyển thành tình yêu cho đến bước chuyển cảm xúc lớn khi lần đầu tiên biết rằng, cuộc đời của Moe Chan sắp kết thúc cho thấy, mối tình đầu dù có đau khổ đến đâu vẫn luôn rực rỡ nhất trong cuộc đời mỗi người. Điều này chứng minh tầm quan trọng của việc 'truyền tải cảm xúc một cách đúng đắn' trong chuyện tình cảm, bởi bạn không có một mình.