Hãy làm người yêu của bạn ngạc nhiên bằng cách viết ra 100 điều bạn yêu thích ở họ

100 ví dụ về những điều bạn thích ở người yêu của mình

1. Người ấy coi trọng những cuộc trò chuyện thân mật.

2. Người ấy đối mặt với tôi ngay cả khi chúng tôi cãi nhau.

3. Người ấy nhanh chóng chia sẻ những điều khiến mình hạnh phúc.

4. Người ấy quan tâm đến quan điểm của người khác khi bày tỏ suy nghĩ.

5. Người ấy nói "cảm ơn" ngay cả với những điều nhỏ nhặt.

6. Người ấy dạy tôi những điều tôi không biết mà không cười.

7. Người ấy bình tĩnh xử lý mọi việc khi tôi lạc lối.

8. Người ấy thường xuyên mua đồ uống cho tôi vì lo lắng cho sức khỏe của tôi.

9. Người ấy chu đáo và không tọc mạch vào thông tin cá nhân của tôi.

10. Người ấy cười trừ cho những lỗi lầm của tôi.

11. Người ấy thành thật về những lỗi lầm của mình.

12. Người ấy giữ lời hứa.

13.Người ấy nhanh chóng xách những chiếc túi nặng của tôi.

14. Người ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi vào những ngày lạnh.

15. Người ấy đi bộ theo nhịp độ của tôi.

16. Người ấy thích nấu ăn cùng tôi.

17. Người ấy rất thích những bữa ăn tôi nấu.

18. Người ấy giúp tôi làm việc nhà.

19. Chúng tôi cùng nhau cười đùa khi xem phim và chương trình truyền hình.

20. Người ấy quan tâm đến sở thích của tôi.

21. Người ấy cố gắng giúp tôi tìm hiểu những điều không hiểu.

22. Người ấy lắng nghe chăm chú những gì tôi nói, gật đầu đồng tình.

23. Người ấy không bị cuốn vào những cảm xúc thăng trầm của tôi.

24. Chúng tôi có cùng khiếu hài hước, vì vậy chúng tôi thường vui vẻ bên nhau.

25. Người ấy ủng hộ tôi mà không đổ lỗi cho tôi về những sai lầm của mình.

26. Ngay cả khi người ấy bận rộn, nhưng vẫn nói: "Chúng ta hãy nói chuyện sau nhé."

27. Thật tuyệt khi nghe Người ấy nói "chào buổi sáng" khi tôi thức dậy.

28. Người ấy luôn nói "chúc ngủ ngon."

29. Người ấy nhớ những món đồ yêu thích của tôi khi chúng tôi đi mua sắm.

30. Người ấy nhẹ nhàng vỗ vai tôi khi tôi mệt mỏi. Điều khiến tôi hạnh phúc là khi Người ấy cảm nhận được tình cảm.

31.Người ấy nói yêu tôi.

32. Người ấy nhớ những điều khiến tôi hạnh phúc.

33. Người ấy nói anh ấy rất vui khi được gặp tôi, ngay cả trong những dịp đặc biệt.

34. Khi chúng tôi nói về tương lai, Người ấy nói, "Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện điều đó."

35. Người ấy cởi mở về những điểm yếu của mình.

36. Người ấy phản hồi nhanh chóng khi tôi liên lạc.

37. Người ấy nhận thấy ngay cả những thay đổi nhỏ nhất và hỏi, "Anh/Em thế nào rồi?"

38. Người ấy nhớ và kỷ niệm những ngày kỷ niệm.

39. Người ấy mời tôi đến một nhà hàng mới khi chúng tôi tìm thấy một nhà hàng như vậy.

40. Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của Người ấy khi chọn quà cho tôi.

41. Người ấy cho tôi những ý tưởng hẹn hò.

42. Khi chúng tôi nói về tương lai, Người ấy nói: "Nghe có vẻ vui nếu chúng ta ở bên nhau".

43. Người ấy cố gắng làm lành sau một cuộc cãi vã.

44. Tôi cảm thấy Người ấy quan tâm đến tôi hơn cả ngoại hình của tôi.

45. Người ấy đối xử với tôi như bạn trai/bạn gái ngay cả khi chúng tôi đi chơi.

46. Ngay cả khi không phải là bất ngờ, những lời nói hàng ngày của Người ấy vẫn rất ấm áp.

47. Người ấy khen ngợi cách trang điểm và kiểu tóc của tôi. Người ấy ngưỡng mộ và thích những phẩm chất bên trong của tôi.

48. Người ấy không nói xấu người khác.

49. Người ấy hành động mà không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại.

50. Chúng tôi có thể thảo luận mọi việc mà không bị xúc động.

51. Người ấy thật thà.

52. Người ấy luôn có thái độ tích cực.

53. Người ấy tốt bụng với trẻ em và người già.

54. Người ấy tình cờ nhường chỗ ngồi của mình trên tàu.

55. Người ấy lịch sự ngay cả với những người mới gặp lần đầu.

56. Người ấy quan tâm đến gia đình.

57. Người ấy cố gắng giữ bí mật.

58. Người ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

59. Người ấy có thể biến điểm yếu của mình thành tiếng cười.

60. Người ấy có sở thích và không thích rõ ràng và đáng tin cậy.

61. Người ấy không đổ lỗi cho người khác về những điều khó chịu.

62. Người ấy có chính kiến ​​riêng, nhưng cũng coi trọng ý kiến ​​của người khác. Tôi thích ngoại hình và sự nhạy cảm của Người ấy.

63. Biểu tượng cảm xúc trong tin nhắn của Người ấy rất dễ thương.

64. Người ấy có nụ cười rất đáng yêu.

65. Giọng nói của Người ấy rất êm dịu.

66. Khuôn mặt khi ngủ của Người ấy rất dễ thương.

67. Tôi thích gu thời trang của Người ấy.

68. Người ấy có mùi thơm.

69. Người ấy có tư thế đẹp.

70. Người ấy quan tâm đến ngoại hình và ăn mặc rất chỉn chu.

71. Người ấy có khuôn mặt rạng rỡ và biểu cảm.

72. Những cử chỉ giản dị của Người ấy thật quyến rũ.

73. Góc nghiêng của Người ấy đôi khi thật đáng yêu.

74. Ánh mắt của Người ấy toát lên sự tử tế.

75. Người ấy trông thật gọn gàng.

76. Sự ấm áp từ bàn tay Người ấy thật dịu dàng.

77. Đôi mắt Người ấy thật quyến rũ khi cười. Điều tôi thích ở Người ấy, điều mang lại cho tôi sự hỗ trợ về mặt tinh thần:

78. Người ấy nhẹ nhàng an ủi tôi khi tôi cảm thấy chán nản.

79. Người ấy khẳng định với tôi bằng câu "Thật tuyệt vời", bất kể tôi nói gì.

80. Người ấy nói, "Hôm nay anh/em có thể dựa dẫm vào anh một chút" khi tôi cảm thấy chán nản.

81. Người ấy cùng tôi suy nghĩ thấu đáo khi tôi gặp khó khăn.

82. Người ấy hiểu tôi.

83. Người ấy vui vẻ kết thúc những cuộc trò chuyện nặng nề.

84. Người ấy thể hiện cảm xúc rõ ràng và chân thành.

85. Người ấy lắng nghe tôi ngay cả khi bận rộn.

86. Người ấy ủng hộ ước mơ của tôi, nói rằng: "Tuyệt vời."

87. Người ấy ghi nhận những nỗ lực của tôi, nói rằng: "Anh/Em đã làm việc chăm chỉ."

88. Người ấy nói chuyện với tôi về tương lai.

89. Người ấy động viên tôi khi tôi đối mặt với thử thách.

90. Người ấy tin tưởng và dõi theo tôi.

91. Ngay cả trong những ngày tồi tệ, Người ấy vẫn khen ngợi tôi, nói rằng: "Anh/Em đã làm rất tốt".

92. Khi tôi buồn, Người ấy luôn ở bên cạnh tôi mà không ép buộc tôi phải động viên.

93.Người ấy luôn theo dõi sát sao những nỗ lực của tôi.

94. Người ấy khen ngợi tôi ở mỗi cột mốc, nói rằng: "Em đã trưởng thành rồi".

95. Ngay cả khi tôi cảm thấy chán nản, Người ấy vẫn động viên tôi bằng cách nói: "Anh/Em có thể thử lại".

96. Người ấy giúp tôi suy nghĩ về các mục tiêu.

97. Người ấy lắng nghe những giá trị của tôi mà không bác bỏ chúng.

98. Người ấy cười cùng tôi khi tôi thất bại.

99. Tôi cảm thấy Người ấy chấp nhận những điểm yếu của tôi.

100. Người ấy mỉm cười và động viên tôi khi tôi bắt đầu một điều gì đó mới.