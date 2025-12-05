10 dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được 'tri kỷ' của mình

SVO - Đâu là những dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được tri kỷ của mình? Chuyên gia tâm lý Ritsuko Sato sẽ cho bạn biết cách xác nhận liệu họ có phải là tri kỷ của bạn hay không.

Đôi khi bạn có thể gặp được tri kỷ của mình mà không hề nhận ra. Dưới đây là một số dấu hiệu cho thấy cảm xúc của bạn có thể tiết lộ tình cảm của bạn dành cho người ấy.

Được là chính mình

Ở bên một người cho phép bạn là chính mình mà không cần phải giả tạo hay căng thẳng, tự nhiên sẽ khiến bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái.

Không ngại im lặng

Khi sự im lặng kéo dài, bạn có thể cảm thấy lo lắng hoặc bồn chồn, nghĩ rằng: "Mình phải nói điều gì đó!". Tuy nhiên, với một người mà bạn kết nối, bạn không cần phải ép buộc một cuộc trò chuyện, và ngay cả sự im lặng cũng mang lại cảm giác thoải mái. Ví dụ, nếu bạn không ngại im lặng khi lái xe, hoặc nếu một lời nhận xét vu vơ được thốt ra một cách tự nhiên sau một khoảng lặng, thì đây là những dấu hiệu cho thấy bạn cảm thấy thoải mái chỉ bằng cách ở bên họ.

Có thể chấp nhận sự khác biệt về giá trị

Không có nhiều người có cùng chung những giá trị với bạn. Ngay cả khi đôi khi bạn có bất đồng hoặc khó chịu, thì tri kỷ của bạn và bạn có một mối liên kết chung, cho phép bạn chấp nhận sự khác biệt về giá trị một cách tự nhiên.

Có thể hết lòng ủng hộ sự phát triển của nhau

Không hiếm khi bạn cảm thấy không thể ăn mừng thành công và hạnh phúc của người khác, và cảm thấy ghen tị hoặc lo lắng. Tuy nhiên, với người tri kỷ của mình, bạn có thể thực sự vui mừng, nói những câu như: "Ồ!"; và: "Anh muốn được gần em khi em trưởng thành". Khi bạn cảm thấy hạnh phúc vì thành công của người ấy như thể đó là thành công của chính mình, bạn có thể chắc chắn rằng hai người đã hình thành một mối liên kết với nhau.

Cảm thấy như thể mình đã quen biết họ từ rất lâu rồi

Bạn đã bao giờ gặp ai đó, dù mới gặp lần đầu, và vì lý do nào đó lại cảm thấy hoài niệm, hoặc bạn cảm thấy thoải mái với họ đến mức khó tin rằng đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau chưa? Nếu hai bạn có nhiều điểm chung, chẳng hạn như tính cách, giá trị và nhịp điệu trò chuyện tương đồng, bạn có thể sẽ cảm thấy như mình đã quen biết họ từ lâu và hai bạn sẽ rất hợp nhau. Một người mà bạn có thể trò chuyện tự nhiên rất có thể là người bạn đời của bạn.

Cảm thấy như hai bạn sẽ bên nhau mãi mãi

Bạn cảm thấy thoải mái khi tưởng tượng về tương lai bên nhau, tự hỏi, "Chúng ta có lẽ sẽ bên nhau mãi mãi," hoặc "Không biết tương lai với người này sẽ ra sao nhỉ?". Cảm giác tự nhiên rằng hai bạn sẽ bên nhau mãi mãi là một dấu hiệu đặc biệt cho thấy bạn đã gặp được tri kỷ của mình.

Bất ngờ nghĩ về họ

Khi một chủ đề mà bạn nghĩ họ sẽ thích xuất hiện trên mạng xã hội, bạn nghĩ, "Mình muốn kể cho họ nghe về nó," hoặc khi bạn ăn một món ngon, bạn nghĩ, "Mình muốn ăn cùng họ". Khi bạn đột nhiên nghĩ về họ trong cuộc sống hàng ngày, đó là bởi vì bạn vô thức nhận ra họ là một người quan trọng.

Cảm thấy thôi thúc phải đối mặt với chính mình

Thông qua những tương tác với người ấy, bạn bắt đầu đối mặt với chính mình, nghĩ những điều nh: "Mình muốn hiểu rõ hơn về bản thân"; hoặc: "Mình muốn vượt qua những tổn thương trong quá khứ và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn". Thay vì đổ lỗi cho những thiếu sót và điểm yếu của bản thân, bạn cảm thấy một mong muốn tích cực để cải thiện. Đây là dấu hiệu cho thấy tình yêu và mong muốn cùng nhau phát triển.

Việc nói "cảm ơn" là điều tự nhiên

Ví dụ, bạn sẽ thấy mình nói "cảm ơn" một cách tự nhiên trước những hành động tử tế nhỏ nhặt, chẳng hạn như khi ai đó mang vác hành lý nặng nề cho bạn, thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của bạn, hoặc đơn giản là lắng nghe bạn. Nếu bạn cũng cảm thấy họ thường xuyên nói "cảm ơn" với bạn, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy bạn đã xây dựng một mối quan hệ sâu sắc và tin tưởng.

Thay đổi so với trước đây

Nếu những người xung quanh bạn bắt đầu nhận thấy những thay đổi tích cực, chẳng hạn như: "Bạn có vẻ thoải mái hơn"; hoặc "Bạn vui vẻ hơn trước", bạn có nghĩ đó có thể là do ảnh hưởng của ai đó không?. Người này là một người đặc biệt, có ảnh hưởng tích cực và ấm áp đến bạn.