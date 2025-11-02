Tình yêu hiện thực qua góc nhìn thời gian, không gian kỳ ảo của phim 'Measure in Love'

SVO - Đằng sau ý tưởng kỳ ảo của 'Measure in Love' là một bức tranh chân thực về tình yêu, khéo léo sử dụng thời gian như một phép ẩn dụ đa chiều để dẫn dắt khán giả suy ngẫm về tình yêu, một cách tiếp cận thực sự sâu sắc.

Năm của anh, ngày của em là bộ phim hoàn thành đầu tiên trong dự án "Truyền Ngọn Đuốc" của Hội đồng Phát triển Điện ảnh Hồng Kông. Được sản xuất bởi nhà làm phim kỳ cựu Sylvia Chang và đạo diễn mới nổi Kung Siu Ping, câu chuyện bắt đầu bằng một kịch bản giả định: Sau một trận động đất lớn, một "bức tường trọng lực" xuất hiện giữa đại dương, chia thế giới thành hai thái cực, với hai múi giờ khác nhau: Một ngày ở "Vùng U-Day" tương đương với một năm ở "Vùng Long-Year". Lấy sự chênh lệch múi giờ này làm chủ đề chính, bộ phim kể về câu chuyện tình yêu sâu sắc của một người đàn ông và một người phụ nữ ở hai múi giờ đối lập, gặp nhau trong một nhiệm vụ cứu hộ y tế tình nguyện, yêu nhau, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ nhau vì thời gian.

Tình yêu có thể vượt qua tất cả, nhưng thời gian thì sao?

Mặc dù bối cảnh không gian-thời gian của bộ phim khá khắc nghiệt, nhưng cách miêu tả tình yêu lại thấm đẫm chủ nghĩa duy tâm.

Bên cạnh sự chênh lệch thời gian cực độ được miêu tả trong phim, rất khó có khả năng Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm sẽ đến với nhau ngoài đời thực. Bối cảnh không gian-thời gian được phóng đại của bộ phim, ngoài việc là một biểu hiện sáng tạo, còn đóng vai trò như một ẩn dụ cho tình yêu ngoài đời thực. Mỗi người đều có lý tưởng riêng, dẫn đến những kế hoạch cuộc đời tương ứng và định nghĩa "múi giờ" của riêng họ. Mỗi múi giờ có một nhịp điệu riêng, đôi khi giao nhau, nhưng về cơ bản luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Vị bác sĩ và tên trộm, kế hoạch cuộc đời của họ vốn dĩ trái ngược nhau hoàn toàn. Ngay cả khi họ có thể vượt qua mọi rào cản hời hợt vì "tình yêu", liệu "múi giờ" của cuộc đời họ có thực sự hòa hợp?

Một cặp đôi tìm được sự cân bằng trong hai múi giờ khác biệt của cuộc đời mới có cơ hội cố gắng đạt được một sự kết hợp hài hòa trọn đời.

Sử dụng bối cảnh "thời gian kéo dài vô tận" để nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian trong tình yêu, phim thúc đẩy khán giả xem xét lại định nghĩa của tình yêu: Tình yêu nên được đo lường như thế nào? Tình yêu là gì?

"Bức tường trọng lực" hay rào cản về khoảng cách địa vị hiện hữu trong mọi mối quan hệ tình yêu

Bức tường trọng lực không chỉ phân chia "múi giờ" cuộc sống của con người mà còn tách biệt các đơn vị thời gian mà mỗi người sử dụng để đo thời gian. Ngay cả khi sống trong cùng một thành phố, cùng một múi giờ, một số người vẫn sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào, sống một cuộc sống viên mãn và làm việc không ngừng nghỉ, trong khi những người khác bị xã hội ruồng bỏ, vật lộn kiếm sống và cảm thấy lạc lõng, khiến mỗi ngày trôi qua như vô tận.

Nếu một cặp đôi không vượt qua được "bức tường trọng lực" đó vào một thời điểm cụ thể để gặp gỡ, nếu họ không thể tìm thấy sự cân bằng trong "múi giờ" cuộc sống của mình, nếu họ không thể đạt được sự đồng thuận về định nghĩa thời gian, ngay cả khi không có sự khác biệt về thời gian trong môi trường bên ngoài, "bức tường trọng lực" ẩn giấu giữa họ sẽ không bao giờ giảm bớt, và hai người sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau cho đến cuối cùng, cho thấy sự quý giá của tình yêu.

Lựa chọn trong tình yêu tại từng thời điểm đều ảnh hưởng sâu sắc đến giá trị của mỗi chúng ta

Một số lựa chọn chúng ta đưa ra chỉ trong hai hoặc ba giây có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác trong hai hoặc ba tháng tiếp theo. Một số tình yêu có thể chỉ kéo dài hai mươi hoặc ba mươi ngày, nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến giá trị của hai người trong hơn hai mươi hoặc ba mươi năm sau đó. Cũng giống như Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm trong phim, dù tình yêu của họ không kéo dài, khoảng thời gian ngắn ngủi đó vẫn có ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc đời họ. Bối cảnh không gian-thời gian xuyên suốt Năm của anh, ngày của em dường như nhắc nhở chúng ta rằng, thời gian vốn dĩ rất bí ẩn. Tưởng chừng như là một công cụ định lượng chính xác và khách quan, liệu ảnh hưởng của nó lên mỗi người có luôn "nhất quán" như vậy?