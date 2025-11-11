Học cách vượt qua nỗi đau mất mát trong tình yêu thông qua 'How to Forget You'

SVO - Là câu chuyện về một nhạc sĩ trẻ mất đi người yêu và tìm đến sự chăm sóc, hỗ trợ cho những người đang trong trạng thái đau buồn, How to Forget You là trải nghiệm giúp chúng ta vượt qua những nỗi đau mất mát tưởng chừng không thể, giống như lời cảm ơn của Bando Ryuta dành cho bạn diễn Nishino Nanase trong bộ phim đầu tiên anh đóng chính: 'Nó khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc...'.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Aisuru Hito wo Nakushita Hito e: Kanashimi wo Iyasu 15 Tsu no Tegami (Gửi những người đã mất người thân: 15 lá thư xoa dịu nỗi đau) của Ichijo Shinya, How to Forget You với sự tham gia của Ryuta Bando công chiếu trên toàn quốc vào ngày 17/1/2025.

Subaru Morishita (Bando) sắp kết hôn với người bạn gái ba năm của mình, Miki Kashiwabara (Nishino Nanase). Một ngày nọ, cô qua đời trong một tai nạn giao thông. Choáng váng và hoang mang, Subaru trở về quê nhà Gifu theo lời thúc giục của mẹ anh, Yoko (Minami Kaho). Tại đây, anh gặp Takehiko Ikeuchi (Okada Yoshinori), người đã chỉ cho anh cách triệu hồi hồn ma của người đã khuất. Khi anh thử phương pháp này, một ảo ảnh về Miki, người được cho là đã chết, lại xuất hiện trước mặt Subaru...

Mất đi tình yêu của đời mình khiến bạn nhận ra rằng, tình yêu thực sự có thể là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến chúng ta cảm thấy gắn kết đặc biệt với thế giới và lấp đầy trái tim đến mức tràn ngập cảm xúc. Nó cũng có thể xé nát trái tim ta, để lại những cảm xúc đau đớn âm ỉ trong một thời gian dài. Và một trong những nơi đau đớn nhất chính là nơi bạn cảm thấy hối tiếc, tội lỗi và khổ sở vì mất đi một người mà bạn cho là mất mát quá lớn để có thể vượt qua. Người đã ở bên bạn, yêu bạn và làm mọi điều "dù khó khăn" vì họ tin tưởng bạn. Nhưng giờ họ đã ra đi.

Hồi phục sau nỗi đau mất đi người mình yêu không phải là một con đường thẳng tắp, đó là một hành trình quanh co, với những khoảnh khắc tiến triển và thất bại. Có những ngày, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng có những ngày, bạn sẽ chìm đắm trong đau buồn. Điều quan trọng là phải nhắc nhở bản thân rằng, chữa lành không phải là quên đi mà là học cách vượt qua.

Tâm lý học đằng sau việc bước tiếp

Yêu đương ảnh hưởng đến tâm trí cũng như trái tim của chúng ta. Tình yêu không chỉ là một cảm xúc, nó ăn sâu vào phản ứng hóa học trong não bộ. Khi bạn yêu ai đó, não bộ sẽ tiết ra dopamine, oxytocin và serotonin, những hormone liên quan đến khoái cảm và gắn kết tình cảm. Vì là một phản ứng hóa học, việc quên đi một người mình yêu không chỉ đơn thuần là ý chí cảm xúc mà còn là việc thiết lập lại phản ứng của não bộ. Sự gắn bó và những kỷ niệm bạn đã xây dựng với ai đó tạo nên những đường dẫn thần kinh, khiến việc quên đi một người chỉ sau một đêm trở nên khó khăn. Người ta nói rằng, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và trong trường hợp mất đi người yêu của nhân vật Subaru Morishita trong phim, cần có thời gian để thiết lập lại não bộ. Chỉ cần biết điều này cũng có thể giúp bạn kiên nhẫn hơn với bản thân khi thực hiện các bước để tiến về phía trước.

Tình yêu giống như một cuốn sách tuyệt vời

Chúng ta đã đề cập đến việc yêu đương ảnh hưởng đến não bộ như thế nào. Tuy nhiên, việc nhanh chóng quên người mình yêu lại dễ nói hơn làm.

Thời gian, năng lượng và cảm xúc bạn đã đầu tư vào người đó khiến việc rời xa trở nên khó khăn. Nếu không có sự kết thúc, tâm trí bạn sẽ cứ tua lại những ký ức và cuộc trò chuyện. Thường để lại cho bạn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Sự bất định của cuộc sống khi không có người ấy có thể tạo ra sự lo lắng và miễn cưỡng bước tiếp. Có thể bạn không nhớ cuộc sống trước khi có họ hoặc không thể hình dung ra tương lai không có họ. Hãy cố gắng nhớ rằng, nỗi sợ hãi chỉ là một cảm xúc chứ không phải là sự thật. Não bộ của bạn coi tình yêu như một hệ thống khen thưởng. Việc phá vỡ kết nối đó có thể gây ra các triệu chứng cai nghiện tương tự như 'nghiện ngập'. Chúng ta thường bị điều kiện hóa để tin rằng, tình yêu đích thực sẽ tồn tại mãi mãi hoặc chúng ta được sinh ra để chỉ yêu một người. Những niềm tin này có thể khiến việc chấp nhận người đó thực sự đã rời xa bạn trở nên khó khăn hơn. Việc thừa nhận chúng có thể giúp bạn xây dựng chiến lược để bước tiếp với một tâm trí minh mẫn và một ý thức mới mẻ về bản thân.

Không có một mốc thời gian chung nào cho quá trình chữa lành

Mỗi người đều khác nhau. Ngay cả những mối tình ngắn ngủi cũng có thể khiến bạn cảm thấy như thế giới sụp đổ xung quanh mình, nhưng thông thường những mối quan hệ dài hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn để chữa lành. Bạn càng dành nhiều thời gian cho ai đó, bạn càng tạo ra nhiều kỷ niệm và trải nghiệm (và các đường dẫn thần kinh) cần được kết nối lại. Mối quan hệ tình cảm càng sâu sắc, càng khó để phá vỡ. Có thể bạn đã đầu tư hết mình hoặc kỳ vọng vào một cam kết lâu dài. Trong trường hợp của Subaru Morishita là họ sắp kết hôn sau 3 năm yêu nhau.

Chữa lành không phải là quên đi mà là học cách vượt qua

Thay vì chìm đắm trong những gì đã mất, hãy tập trung vào những gì bạn đã học được và cách bạn trưởng thành. Nghiên cứu cho thấy, việc hồi phục sau mất mát trong tình yêu cũng là chất xúc tác cho sự phát triển cá nhân và nhận thức về bản thân. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng hãy đón nhận những bài học đó.

Thiền và hít thở sâu có thể giúp bạn chuyển sự tập trung khỏi những ký ức đau buồn. Nếu điều đó gây khó khăn cho bạn, hãy nhớ rằng, chánh niệm là việc hoàn toàn sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, thay vì chìm đắm trong những suy nghĩ về quá khứ hay tương lai. Hãy hiện diện trọn vẹn với bạn bè hoặc gia đình, đi dạo giữa thiên nhiên hoặc vận dụng tất cả các giác quan khi thưởng thức bữa ăn. Hãy thực hành chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày bằng cách trân trọng từng khoảnh khắc và hành động có chủ đích. Khi bạn thấy mình để những suy nghĩ về quá khứ chiếm hết tâm trí, hãy chuyển hướng năng lượng sang những hoạt động tích cực. Với nhân vật chính trong phim, đó là sự chăm sóc, hỗ trợ cho những người đang trong trạng thái đau buồn giống mình.

Hãy theo đuổi một sở thích mà bạn luôn muốn thử. Cho bản thân không gian để khám phá những điều mới mẻ và có những trải nghiệm khác biệt. Hãy bao quanh mình bằng sự tích cực như: Dành thời gian cho bạn bè và gia đình, những người luôn động viên bạn. Làm những việc mang lại niềm vui, dành thời gian cho thiên nhiên, đọc những cuốn sách nuôi dưỡng sự tích cực hoặc khiến bạn cười. Hãy đón nhận hạnh phúc vào cuộc sống của bạn càng nhiều càng tốt.

Một sự thay đổi về cảnh quan có thể mang lại một góc nhìn mới mẻ. Hãy đi du lịch và khám phá những điều mới mẻ. Thay đổi thói quen hằng ngày, đi làm theo một tuyến đường khác hoặc đặt báo thức dậy sớm hơn vào buổi sáng. Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng có thể tích lũy theo thời gian, mang đến cho bạn một góc nhìn mới về mọi thứ.