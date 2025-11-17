Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Yêu

Google News

Những câu thoại chữa lành về tình yêu của hai 'mỹ nam màn ảnh' Nhan Phúc Vinh và Trần Ngọc Vàng

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau giông bão, điều đọng lại chính là sự bình yên trong tâm hồn. Những câu thoại của bộ phim 'Duyên' đã làm rất tốt vai trò của một 'liều thuốc tinh thần', xoa dịu khán giả bằng những điều giản dị và chân thật nhất.

Bộ phim không chỉ cho thấy diễn xuất lên tay của Nhan Phúc Vinh và Trần Ngọc Vàng, mà còn là hành trình nhìn thẳng vào tổn thương, chấp nhận sai lầm và học cách yêu thương trọn vẹn.

eabf2603-5642-47ae-b3b2-6109caf7f1c3.jpg

Duyên còn có những câu thoại tưởng chừng đơn sơ nhưng lại ẩn chứa sức mạnh xoa dịu, như những lời thì thầm dịu dàng, vỗ về những trái tim đang mỏi mệt.

8c1679d0-cd61-41d8-b9d3-a6ccedfd0b95.jpg

Hành trình của Hoàng Nam (Nhan Phúc Vinh) và Kỳ Duyên (Tăng Huỳnh Như) là minh chứng sống động nhất cho "chữ duyên" định mệnh. Họ bắt đầu bằng một "hợp đồng" hôn nhân nhưng lại tìm thấy nhau giữa những giông bão tưởng chừng có thể cuốn phăng đi tất cả.

9c366c7a-0185-4d25-98c4-a46aac5d8841.jpg

Nhân vật Duyên không chỉ là một người đồng hành mà còn là người xoa dịu những góc khuất đầy tổn thương trong Nam. Tình yêu của họ được dệt nên từ sự kiên trì, tin tưởng và thấu hiểu.

5a3a28aa-fb27-49a2-9e43-e54d4644a244.jpg

Nếu Nam và Duyên là định mệnh, thì Hoàng Quân (Trần Ngọc Vàng) và Ái Mỹ (Lý Hồng Ân) là hành trình của sự biến đổi. Ái Mỹ từng là một cô gái hống hách và bất chấp.

0f4ceb73-6775-414e-a69f-fa2f3e898264.jpg

Nhưng sự xuất hiện của Quân, với một tình yêu chân thành, kiên định và đầy trách nhiệm sau "tình một đêm" đã dần dần bào mòn lớp vỏ bọc gai góc ấy.

bd024a0e-2aad-4b72-b5ce-bea96ca0e7de.jpg

Quân không chỉ chinh phục Mỹ, anh còn cho cô thấy giá trị của sự bình yên và trưởng thành. Anh trở thành chỗ dựa, giúp cô nhận ra rằng ,buông bỏ sự hằn học mới là con đường dẫn đến hạnh phúc.

0c60eb62-71db-4a08-959f-231f203a9d90.jpg

Trong bức tranh chữa lành của bộ phim, câu chuyện của ông Bình là một nốt lặng sâu thẳm nhất. Ông là hiện thân của sự thù hận, một cuộc đời bị che mờ bởi những sai lầm trong quá khứ. Nhưng chính sự bao dung của ông bà Liêm và Hoàng Nam đã thức tỉnh ông.

b9b64a52-1cd1-4a1c-b0ce-9f97dd7db4f5.jpg

Hành trình của ông Bình gửi gắm một thông điệp nhân văn sâu sắc: Hận thù chỉ giam cầm chính bản thân ta. Đôi khi, tha thứ cho người khác cũng chính là cách ta tự giải thoát cho tâm hồn mình.

Văn Sơn
#phim Duyên #THVL #Nhan Phúc Vinh #Trần Ngọc Vàng #Tăng Huỳnh Như #Lý Hồng Ân

Xem thêm

Cùng chuyên mục