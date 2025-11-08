40% giới trẻ Nhật không thích các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu

SVO - Trong những năm gần đây, chương trình truyền hình thực tế về tình yêu đang thu hút sự chú ý trên truyền hình và các dịch vụ phát trực tuyến. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 40% giới trẻ Nhật cho rằng chúng 'có vẻ dàn dựng' và 'Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác'. Trong khi, 60% cho biết 'chúng khiến trái tim rung động' và 'giúp tôi hiểu hơn về tình yêu'.

Wakamono Research gần đây đã thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn quốc trong người trẻ độ tuổi từ 16 - 18, với câu hỏi: "Bạn có thích các chương trình truyền hình thực tế tình yêu không?". Khảo sát này phần nào phản ánh quan điểm thực sự của một bộ phận giới trẻ Nhật ngày nay về tình yêu và cách tiếp cận truyền thông của họ.

Thật không tự nhiên khi tình yêu hình thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy

Trong số 40% người trẻ chọn trả lời "không", ý kiến ​​phổ biến nhất là "nghi ngờ có dàn dựng": Tôi không thể không nghi ngờ chúng được dàn dựng; Làm sao bạn có thể yêu một ai đó chỉ trong ba ngày được; Rốt cuộc thì nó chỉ giống như hư cấu thôi; Yêu nhau chỉ trong hai đêm ba ngày thì quá đáng. Nó giống như một cuộc hẹn hò mù quáng vậy; Có vẻ như những người có sức ảnh hưởng đang mạo hiểm bản thân để quảng bá bản thân; Rốt cuộc, họ chỉ hẹn hò vì công việc thôi, phải không?...

Rõ ràng là 40% giới trẻ Nhật ở độ tuổi 16 - 18 cảm thấy 'thật không tự nhiên khi tình yêu hình thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy' và 'nó có vẻ giả tạo', cũng như coi các chương trình truyền hình thực tế về tình yêu là "dàn dựng". Tất nhiên, hầu hết các chương trình đều không được dàn dựng hay có kịch bản, nhưng dường như việc thiếu tính thực tế mặc dù là một chương trình truyền hình thực tế là lý do chính. Hơn nữa, ngay cả khi đội ngũ sản xuất nghiêm túc với chương trình, thì vẫn có những ý kiến: Nó thiếu tính thực tế và trông như một trò hề; Cuối cùng, nó chỉ có vẻ giả tạo; Nó đầy rẫy những diễn biến không thể xảy ra ngoài đời thực và cảm giác thật giả tạo; Mọi người dường như đang diễn xuất; Cốt truyện thì đơn điệu và nhàm chán. Phim truyền hình thì sáng tạo hơn... Bằng cách ưu tiên chất lượng hơn tính chân thực, dường như khán giả trẻ có xu hướng thích xem các bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn có chi phí sản xuất cao và quy tụ dàn diễn viên tài năng hơn là các chương trình truyền hình thực tế.

Cũng có nhiều bình luận bày tỏ sự nghi ngờ về việc các chương trình tự nhận là "thật", nhưng thực tế lại không phải vậy. Có vẻ như khán giả trẻ không thích cách dàn dựng công phu và những diễn biến không tự nhiên hơn là bản thân chuyện tình cảm. Cũng có một số ý kiến ​​lạnh lùng hơn: Xem chuyện tình của người khác chẳng vui vẻ gì; Chuyện tình của những người tôi không quen biết thật nhàm chán; Tôi không quan tâm đến chuyện tình của người khác. Tôi quan trọng với bản thân mình hơn; Tôi ghét việc đem chuyện tình cảm của người khác ra làm trò cười; Trông cứ như họ đang kiếm tiền từ chuyện tình cảm của người khác vậy; Tôi không thể ủng hộ họ, thật sự rất đau lòng...

Không chỉ trong cuộc khảo sát này mà nhiều người trẻ Nhật hiện nay có xu hướng không hứng thú với chuyện tình cảm của người khác và cảm thấy khó chịu với ý tưởng biến chuyện tình cảm thành trò giải trí: Xem mà thấy ngại quá; Nó rung động đến mức hơi lạc đề; Cảm giác xấu hổ lấn át cả sự phấn khích...

Trái tim rung động vẫn là mấu chốt của tình yêu

Trong số 60% người trẻ được khảo sát chọn yêu thích chương trình truyền hình thực tế về tình yêu, phần đông cho rằng chúng khiến trái tim họ rung động và dạy họ về tình yêu: Xem chúng khiến tôi cũng muốn yêu; Thật thú vị vì bạn không thể đoán trước được câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào?; Trái tim tôi rung động mỗi lần xem; Sự phấn khích thật khó cưỡng; Bạn có thể mô phỏng cảm giác hồi hộp của tình yêu; Sức hấp dẫn lớn nhất của các chương trình truyền hình thực tế lãng mạn chính là sự hồi hộp; Mình học được rất nhiều vì chưa có nhiều kinh nghiệm tình cảm; Các kỹ thuật lãng mạn rất hữu ích; MÌnh học được rất nhiều vì bản thân chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào; Mình có thể học cách suy nghĩ từ những mối quan hệ tình cảm của người khác; Minh có thể đồng cảm vì nó chân thực và nói về những người cùng tuổi...

Và dường như việc tạo một chương trình yêu thích với bạn bè và chia sẻ lên mạng xã hội cũng làm tăng gấp đôi sự thích thú lẫn sức hấp dẫn của các chương trình thực tế về tình yêu: Khi người có sức ảnh hưởng yêu thích của tôi xuất hiện, tôi muốn ủng hộ họ; Tất cả họ đều có ngoại hình tuyệt vời!; Có một văn hóa ủng hộ cặp đôi yêu thích của bạn; Tôi có thể hào hứng xem cùng bạn bè; Xem cùng mọi người thật thú vị; Chia sẻ lên mạng xã hội càng khiến chương trình trở nên hấp dẫn hơn...