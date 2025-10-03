Xu hướng hẹn hò và mối quan hệ tình cảm của Gen Z

SVO - Thế hệ Z thường được mô tả là 'thế hệ kết nối nhất nhưng cũng cô đơn nhất'. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1997 đến năm 2012 này đang định hình lại cách thức vận hành của các mối quan hệ trong thế giới ngày nay.

Trong một thế giới biến đổi nhanh, người ta hay nói nhiều về khác biệt thế hệ. Nhưng đừng quên rằng, điều tất cả chúng ta đều tìm kiếm, chính là sự kết nối. Và 'tán tỉnh' vốn là một nhu cầu tiến hóa.

Tán tỉnh là một trong những bản năng rất con người. Ngay cả từ nguyên của nó cũng cho thấy hành vi này đã tồn tại từ lâu: Bắt nguồn từ thành ngữ Pháp thế kỷ 17 “conter fleurette”, nghĩa là “nói lời tán dương, ngọt ngào”.

Gen Z tán tỉnh nhau như thế nào?

Tất cả các thế hệ đều tán tỉnh, nhưng cách thức lại khác nhau. Điều đó cũng dễ hiểu. Với Baby Boomers và Gen X, thời trẻ họ thường phải gọi điện trực tiếp đến nhà người mình thích (và có thể phải nói chuyện với bố mẹ người đó) hoặc gặp gỡ tại những buổi khiêu vũ.

Millennials thì bắt đầu chuyện tình ở quán bar, tiệc hội, trước khi dần chuyển sang các ứng dụng hẹn hò. Gen Z, thế hệ lớn lên cùng mạng xã hội, nhiều người chỉ quen với việc lướt tin nhắn, nhưng gần đây lại có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm hẹn hò trực tiếp. Ngoài ra, sự thay đổi văn hóa về giới tính và các quan điểm trong các mối quan hệ cũng ảnh hưởng mạnh đến thói quen tán tỉnh.

Thế hệ Gen Z (từ 13 đến 28 tuổi) thường có xu hướng tán tỉnh dựa trên các yếu tố khen ngợi một cách khéo léo, dí dỏm và chân thật. Họ có xu hướng giữ mọi thứ vui nhộn, sử dụng meme, nội dung TikTok và các tin nhắn thoại mang tính chân thật hơn là được chau chuốt. Nhưng sự vui nhộn không có nghĩa là tôn trọng bị bỏ qua. Khi tán tỉnh mà không gây khó chịu, có một số yếu tố nền tảng cần lưu ý là bối cảnh, sự đồng thuận và ngôn ngữ cơ thể. Đừng nghĩ rằng, việc tỏ ra khó nắm bắt sẽ giúp bạn hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, nhiều người thuộc thế hệ Z đang dần chán nản với hình thức hẹn hò trực tuyến thông thường. Ví dụ, các báo cáo gần đây từ Ofcom cho thấy, các ứng dụng hẹn hò như Tinder và Bumble đang mất dần sự phổ biến trong giới trẻ, khiến nhiều người chuyển sang gặp gỡ trực tiếp. Một nghiên cứu của YouGov và Smirnoff cho thấy, gần 47% người thuộc thế hệ Z còn độc thân thích gặp gỡ đối tác tiềm năng ở những nơi quen thuộc, chẳng hạn như cửa hàng tạp hóa, hơn là trực tuyến. Sự thay đổi này cho thấy mong muốn ngày càng tăng về những kết nối chân thành, trực tiếp, ngay cả trong thế giới kỹ thuật số.

Mặc dù thế hệ Z tập trung vào giáo dục và xây dựng sự nghiệp, nhưng họ cũng đang khẳng định rõ ràng rằng sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ xã hội cũng quan trọng không kém khi xây dựng các mối quan hệ lâu dài. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng mặc dù thành công trong sự nghiệp là quan trọng, nhưng việc tìm kiếm tình yêu theo cách chân thành và hỗ trợ cũng quan trọng không kém.

Thách thức lớn nhất của thế hệ Z trong hẹn hò? Tán tỉnh. Đối với nhiều người thuộc thế hệ này, việc tiếp cận người khác trực tiếp là một thử thách, đặc biệt là khi ngày càng nhiều người cảm thấy không thoải mái hoặc lo lắng về các tương tác ngoài đời thực.

Các ứng dụng hẹn hò đã góp phần tạo nên một cách tiếp cận hời hợt hơn trong các mối quan hệ, nơi lòng tự trọng được nâng cao thông qua những kết nối nhanh chóng, khách quan. Xu hướng chỉ thể hiện những mặt tốt nhất của bản thân trên mạng thường dẫn đến sự mất kết nối khi cố gắng xây dựng những kết nối chân thành ngoài đời.

Vì vậy, việc tán tỉnh trở nên khó khăn khi nó giống như một màn trình diễn, khi trọng tâm là cố gắng gây ấn tượng với ai đó hoặc tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài thay vì chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc và xây dựng một kết nối thực sự.

Một lý do chính khiến thế hệ Z gặp khó khăn trong việc tán tỉnh là do ảnh hưởng của đại dịch. Nhiều người trẻ bắt đầu những năm tháng đại học trong thời gian phong tỏa, hạn chế cơ hội tương tác trực tiếp và phát triển các kỹ năng xã hội. Điều này, kết hợp với việc giao tiếp trực tuyến suốt đời, đã khiến nhiều người không có được trải nghiệm kết nối theo cách truyền thống.

Mặc dù hẹn hò trực tuyến có thể giúp mọi người tránh khỏi nỗi đau bị từ chối, nhưng nó cũng nuôi dưỡng nỗi sợ bị đánh giá, hoặc "nỗi sợ bị nhận ra", khiến một số người khó thể hiện bản thân.

Tại sao Gen Z lại cô đơn?

Thế hệ Z cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong cách họ tiếp cận việc hẹn hò so với các thế hệ trước. Theo dữ liệu gần đây, 51% người Mỹ từ 18 đến 24 tuổi không có bạn đời ổn định, một tỷ lệ cao hơn so với các nhóm tuổi lớn hơn. Sự thay đổi này cho thấy cách tiếp cận chu đáo của họ đối với các mối quan hệ, thường đặt sự phát triển cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp lên hàng đầu.

Khi nói đến quan hệ tình dục, thế hệ Z lại tỏ ra bảo thủ hơn một cách đáng ngạc nhiên. Chỉ 24% tham gia vào 'tình một đêm', giảm đáng kể so với các thế hệ trước. Điều này có thể do thế hệ Z coi trọng những kết nối có ý nghĩa hơn là những cuộc gặp gỡ tình cờ.

Mặc dù thận trọng hơn trong việc hẹn hò, thế hệ Z vẫn có quan điểm tiến bộ về hôn nhân. Theo một cuộc khảo sát, 65% ​​thế hệ Z coi trọng hôn nhân, tỷ lệ cao hơn so với thế hệ Millennials. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với hai thập kỷ trước, khi chỉ 39% người được hỏi coi hôn nhân là quan trọng, con số này ở thế hệ Z hiện nay là 20%.

Tuy nhiên, hẹn hò không phải là không có những thách thức. Nhiều người trẻ đang trải qua những mối quan hệ "tình huống", những mối quan hệ không có cam kết rõ ràng, điều này có thể dẫn đến sự bối rối và thất vọng. Sự phát triển của các ứng dụng hẹn hò cũng đã thay đổi cách thế hệ Z gặp gỡ đối tác tiềm năng, thường thay thế các bối cảnh truyền thống như nơi làm việc và các buổi tụ tập xã hội. Kết quả là, hẹn hò đôi khi mang tính giao dịch hơn là cá nhân.

Mặc dù nhiều thế hệ Z coi trọng ý tưởng về hôn nhân, nhưng họ lại tiếp cận nó theo cách riêng của mình. Có xu hướng trì hoãn hôn nhân để tập trung vào sự phát triển cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp. Ngoài ra, nhiều người đang định nghĩa lại vai trò truyền thống của hôn nhân, tập trung vào các mối quan hệ bình đẳng hơn và những cuộc trò chuyện cởi mở về kỳ vọng.