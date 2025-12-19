'Chẩn đoán' 7 kiểu tình yêu để phát triển bản thân và thấu hiểu giữa các cặp đôi

SVO - Tình yêu là một cảm xúc phức tạp, có thể được phân thành nhiều loại và khía cạnh. Phương pháp phân loại được trích dẫn rộng rãi nhất là 'Lý thuyết tam giác về tình yêu' của nhà tâm lý học Robert Sternberg. Sternberg chia tình yêu thành ba thành phần chính: Đam mê, thân mật và cam kết. Ông mô tả các loại tình yêu khác nhau dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố này.

Thích

Đặc điểm: Chỉ có sự thân mật.

Loại tình yêu này dựa trên sự thân mật sâu sắc mà không có đam mê hay cam kết. Nó thường được tìm thấy giữa bạn bè.

Tình yêu say đắm

Đặc điểm: Chỉ có đam mê.

Thuật ngữ "phải lòng" được áp dụng một cách thích hợp và được đặc trưng bởi sự hấp dẫn thể chất mạnh mẽ hoặc cảm xúc mãnh liệt. Ví dụ, là người hâm mộ của một người nổi tiếng cụ thể.

Tình yêu trống rỗng

Đặc điểm: Chỉ bao gồm trách nhiệm.

Một mối quan hệ được duy trì chỉ bằng trách nhiệm, không có sự thân mật về mặt cảm xúc hay đam mê. Ví dụ, đây là loại mối quan hệ được thấy trong các cuộc hôn nhân sắp đặt.

Tình yêu lãng mạn

Đặc điểm: Bao gồm sự thân mật và đam mê.

Một loại tình yêu được đặc trưng bởi cả sự thu hút mạnh mẽ và sự thân mật sâu sắc. Nó thường được tìm thấy trong các mối quan hệ lãng mạn.

Tình yêu đồng hành

Đặc điểm: Bao gồm sự thân mật và trách nhiệm.

Nó được đặc trưng bởi sự thân mật sâu sắc và cam kết lâu dài. Nó thường thấy ở những người bạn lâu năm hoặc các cặp vợ chồng lớn tuổi.

Tình yêu chóng vánh

Đặc điểm: Bao gồm đam mê và trách nhiệm

Một loại tình yêu dựa trên đam mê mãnh liệt, tương tự như một cuộc hôn nhân chóng vánh và việc nhanh chóng thiết lập các cam kết.

Tình yêu trọn vẹn

Đặc điểm: Bao gồm sự thân mật, đam mê và cam kết.

Đây là một hình thức tình yêu hoàn chỉnh, cân bằng cả ba thành phần. Nó được coi là hình thức tình yêu lý tưởng mà nhiều người hướng tới.