Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Yêu

Google News

'Chẩn đoán' 7 kiểu tình yêu để phát triển bản thân và thấu hiểu giữa các cặp đôi

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tình yêu là một cảm xúc phức tạp, có thể được phân thành nhiều loại và khía cạnh. Phương pháp phân loại được trích dẫn rộng rãi nhất là 'Lý thuyết tam giác về tình yêu' của nhà tâm lý học Robert Sternberg. Sternberg chia tình yêu thành ba thành phần chính: Đam mê, thân mật và cam kết. Ông mô tả các loại tình yêu khác nhau dựa trên sự kết hợp của ba yếu tố này.

Thích

5ca595b4214bd2738de6.jpg
Đặc điểm: Chỉ có sự thân mật.

Loại tình yêu này dựa trên sự thân mật sâu sắc mà không có đam mê hay cam kết. Nó thường được tìm thấy giữa bạn bè.

Tình yêu say đắm

i10723556272.gif
Đặc điểm: Chỉ có đam mê.

Thuật ngữ "phải lòng" được áp dụng một cách thích hợp và được đặc trưng bởi sự hấp dẫn thể chất mạnh mẽ hoặc cảm xúc mãnh liệt. Ví dụ, là người hâm mộ của một người nổi tiếng cụ thể.

Tình yêu trống rỗng

Đặc điểm: Chỉ bao gồm trách nhiệm.

Một mối quan hệ được duy trì chỉ bằng trách nhiệm, không có sự thân mật về mặt cảm xúc hay đam mê. Ví dụ, đây là loại mối quan hệ được thấy trong các cuộc hôn nhân sắp đặt.

Tình yêu lãng mạn

x0jogi.gif
Đặc điểm: Bao gồm sự thân mật và đam mê.

Một loại tình yêu được đặc trưng bởi cả sự thu hút mạnh mẽ và sự thân mật sâu sắc. Nó thường được tìm thấy trong các mối quan hệ lãng mạn.

Tình yêu đồng hành

movie-and-tv-kissing-gif.gif
Đặc điểm: Bao gồm sự thân mật và trách nhiệm.

Nó được đặc trưng bởi sự thân mật sâu sắc và cam kết lâu dài. Nó thường thấy ở những người bạn lâu năm hoặc các cặp vợ chồng lớn tuổi.

Tình yêu chóng vánh

Đặc điểm: Bao gồm đam mê và trách nhiệm

Một loại tình yêu dựa trên đam mê mãnh liệt, tương tự như một cuộc hôn nhân chóng vánh và việc nhanh chóng thiết lập các cam kết.

Tình yêu trọn vẹn

c8caed21-2386-4daf-a972-2c06fdf650e3.jpg
Đặc điểm: Bao gồm sự thân mật, đam mê và cam kết.

Đây là một hình thức tình yêu hoàn chỉnh, cân bằng cả ba thành phần. Nó được coi là hình thức tình yêu lý tưởng mà nhiều người hướng tới.

Mỗi loại có thể xuất hiện ở các giai đoạn khác nhau của một mối quan hệ hoặc trong các tình huống khác nhau, và có thể phát triển từ loại này sang loại khác theo thời gian. Hơn nữa, các loại tình yêu này có thể được hiểu khác nhau tùy thuộc vào kinh nghiệm cá nhân, nền tảng văn hóa và tính cách. Bằng cách hiểu tình yêu từ góc độ tâm lý học, chúng ta có thể làm phong phú thêm các tương tác của mình với bản thân và người khác. Sự hiểu biết này sẽ cho phép chúng ta vượt qua sự phức tạp của tình yêu và đạt được sự phát triển cá nhân cũng như các mối quan hệ được cải thiện.

Thu Hiền
#Phân loại các loại tình yêu #Lý thuyết tam giác về tình yêu #Các thành phần của tình yêu #Các kiểu tình yêu theo tâm lý học #Phát triển mối quan hệ cá nhân #Hiểu rõ bản thân qua tình yêu #Tác động của tình yêu đến phát triển cá nhân #Các đặc điểm của từng loại tình yêu #Tình yêu trong văn hóa và trải nghiệm cá nhân #Cải thiện mối quan hệ tình cảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục