Tình yêu giúp bạn khỏe mạnh hơn?

SVO - Có câu nói rằng, tình yêu khiến bạn xinh đẹp và khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là tình yêu không chỉ ảnh hưởng tích cực đến ngoại hình mà còn cả sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.

Cảm xúc của các cặp đôi đang yêu chủ yếu trải qua ba giai đoạn: Khao khát, thu hút và gắn bó. Mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi các hormone do não bộ tiết ra, mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn của tình yêu là dopamine. Nó được tiết ra khi bạn lần đầu gặp ai đó và khao khát tình yêu. Phenylethylamine đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt tiếp theo, nơi bạn cảm thấy thu hút mạnh mẽ lẫn nhau. Khi tình yêu nồng nhiệt phai nhạt và bức màn che phủ được vén lên, oxytocin, chất thúc đẩy sự gắn bó, vẫn còn, cho phép bạn bước vào giai đoạn ổn định của tình yêu.

Dopamine: Hormone khiến bạn yêu và chìa khóa điều trị bệnh Parkinson

Dopamine, chất truyền tín hiệu liên quan đến các cảm giác như khao khát, thành tựu và khoái cảm, tăng lên đáng kể khi bạn yêu. Điều này là do bạn khao khát được ở bên người yêu. Sự khao khát này được giải tỏa khi bạn trở thành một cặp đôi, và sự thỏa mãn và khoái cảm mà bạn cảm nhận được sẽ kích thích giải phóng thêm dopamine. Dopamine sau đó kích hoạt một mong muốn tâm lý mới để trở nên gần gũi hơn với người yêu. Sự khao khát tâm lý này biểu hiện thành động lực, điều này giải thích tại sao những người đang yêu thường chủ động hơn.

Dopamine cũng được sử dụng trong điều trị bệnh Parkinson, một rối loạn thoái hóa não đứng thứ hai về mức độ phổ biến sau chứng mất trí nhớ. Vì bệnh này do sự mất dần các tế bào thần kinh sản sinh dopamine gây ra, nên 'thuốc' bổ sung dopamine là phương pháp điều trị phổ biến nhất khi bệnh được chẩn đoán.

Phenylethylamine, hormone có trong vỏ đậu nành, liệu có phải là giải pháp cho bệnh trầm cảm?

Phenylethylamine được tiết ra trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ và kích thích trung tâm hạnh phúc của những người đang yêu. Điều này kích thích giải phóng dopamine, giúp duy trì tâm trạng tích cực. Việc giải phóng phenylethylamine có thể gây ra nỗi khao khát được gặp người yêu, khiến một số người vội vã đi quãng đường dài để gặp họ. Tuy nhiên, phenylethylamine có thời hạn sử dụng hạn chế. Đối với một số người, hiện tượng này chỉ kéo dài khoảng ba tháng.

Bạn cũng có thể đạt được hạnh phúc bằng cách tiêu thụ các loại thực phẩm giàu phenylethylamine. Sô cô la là một ví dụ điển hình, với 100g sôcôla thường chứa 40-100mg phenylethylamine. Có lẽ bạn đã từng trải nghiệm cảm giác dễ chịu khi ăn sôcôla lúc buồn bã, vì phenylethylamine trong sôcôla kích thích sản sinh endorphin.

Hơn nữa, phenylethylamine trong sôcôla đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa trầm cảm. Đại học College London (UCL) ở Anh đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy phenylethylamine trong sôcôla đen cũng có thể ngăn ngừa trầm cảm. Một nghiên cứu trên 13.626 người trưởng thành cho thấy những người thường xuyên ăn sôcôla đen ít có khả năng mắc các triệu chứng trầm cảm hơn khoảng 70% so với những người không ăn. Nhóm nghiên cứu giải thích những kết quả này bằng cách nói rằng, "Tác dụng kích thích của chất điều hòa thần kinh phenylethylamine đã giúp làm giảm trầm cảm". Ngoài sô cô la, các thực phẩm tốt để bổ sung phenylethylamine bao gồm các thực phẩm giàu protein như hàu, tôm, đậu và thịt.

Oxytocin, hormone tình yêu trưởng thành và ấm áp, cũng có thể điều trị ADHD

Khi oxytocin được phát hiện lần đầu, vai trò của nó chủ yếu là kích thích co thắt tử cung và sản xuất sữa mẹ trong quá trình sinh nở, và trong một thời gian dài, nó chủ yếu được sử dụng trong sản khoa và phụ khoa. Gần đây, nó đã được công nhận là một hormone tình yêu tiêu biểu, vì vai trò của nó trong việc tăng cường sự gắn bó, kết nối và các tương tác khác với người khác đã được phát hiện.

Sự tiết oxytocin chủ yếu tăng lên trong quá trình tiếp xúc vật lý, nhưng ngay cả những cái chạm nhẹ như bắt tay cũng có thể làm tăng nó. Ngay cả khi không có tiếp xúc vật lý, nó cũng có thể được tiết ra khi một người cảm thấy được bảo vệ hoặc an toàn. Nhờ điều này, ngay cả sau khi phenylethylamine đã hết hạn và lớp vỏ đã được loại bỏ, một tình yêu trưởng thành và ấm áp, chấp nhận những thiếu sót của nhau vẫn có thể tiếp tục. Điều này là do tác dụng của oxytocin thúc đẩy cảm giác thân mật và kết nối, hình thành nên các mối quan hệ gắn bó.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng oxytocin giúp điều trị các bệnh như rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), trầm cảm, nhồi máu cơ tim, đau tim và chán ăn. Nó làm giảm hormone gây căng thẳng và làm giảm đau đớn và căng thẳng về thể chất, do đó hỗ trợ điều trị các bệnh này.

Hơn nữa, vào tháng 1/2025, ĐH New York (NYU) đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy oxytocin cũng có thể giúp điều trị chứng tự kỷ và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). GS Dayu Lin cho biết: "Thông qua các thí nghiệm, chúng tôi đã có thể khám phá ra vai trò của oxytocin trong hành vi né tránh xã hội. Điều này có thể được sử dụng để nghiên cứu các phương pháp điều trị cho các rối loạn như tự kỷ và ADHD".