Làm thế nào để tình yêu thời sinh viên có thể lâu bền mãi về sau?

SVO - Nhiều mối quan hệ thời sinh viên thường kết thúc sau khi một hoặc cả hai người tốt nghiệp đại học. Chỉ một phần nhỏ các mối quan hệ dẫn đến hôn nhân. Những sinh viên hẹn hò nghiêm túc có nhiều khả năng giữ liên lạc hơn, nhưng không nhất thiết sẽ ở bên nhau lâu dài.

Tại sao tình yêu thời sinh viên thường không bền vững?

Các mối quan hệ thời sinh viên phải đối mặt với nhiều hạn chế thực tế. Một yếu tố quan trọng là sự hình thành bản sắc. Tuổi thanh xuân là thời gian để mọi người nhìn nhận lại các giá trị của mình, khám phá sở thích và thoát khỏi những khuôn mẫu gia đình. Khi sở thích, tình bạn và tham vọng thay đổi, các cặp đôi có thể dần xa cách ngay cả khi họ vẫn quan tâm đến nhau.

Những thay đổi trong cuộc sống cũng có thể kéo mọi người theo những hướng đi mới. Việc tốt nghiệp đại học, tìm kiếm công việc, thực tập và chuyển đến một thành phố khác đều làm thay đổi thói quen hàng ngày. Khoảng cách xa có thể gây áp lực lên thời gian bên nhau và làm giảm đi những khoảnh khắc nhỏ bé, những điều tạo nên một mối quan hệ bền chặt. Các mối quan hệ xã hội mới giúp các sinh viên tiếp xúc với những lối sống mới và những người bạn đời tiềm năng, điều này có thể nhanh chóng thay đổi các ưu tiên.

Nhiều sinh viên đơn giản là thiếu các công cụ cảm xúc. Các bạn trẻ vẫn đang học cách giải quyết xung đột, điều chỉnh cảm xúc và thể hiện rõ ràng nhu cầu của mình. Những cuộc cãi vã nhỏ có thể leo thang vì cả hai bên đều không biết cách bình tĩnh hoặc giải quyết tình huống. Nếu không có sự giao tiếp lành mạnh, những hiểu lầm và oán giận có thể trở nên trầm trọng hơn.

Mạng xã hội và sự so sánh tạo thêm một lớp vỏ bọc. Các nền tảng này khuếch đại sự bất an và công khai những khoảnh khắc riêng tư. Sinh viên có thể so sánh mối quan hệ của mình với những thước phim nổi bật được tuyển chọn kỹ lưỡng hoặc hiểu sai một lượt thích, bình luận hoặc ảnh cũ, khiến sự ghen tuông trở nên trầm trọng hơn. Mạng xã hội cũng giúp họ dễ dàng nối lại tình xưa hoặc tán tỉnh lén lút, những kiểu mẫu làm xói mòn lòng tin.

Áp lực thực tế cũng đóng một vai trò nhất định. Công việc, kỳ vọng của gia đình và các hoạt động, vấn đề nơi xã hội, 'cơm áo gạo tiền'... khiến mối quan hệ trở nên khó khăn. Lúc này, các mối quan hệ có thể trở thành một áp lực gia tăng hơn là một nguồn hỗ trợ.

Sự mất cân bằng quyền lực và thiếu kinh nghiệm cũng có thể gây ra hậu quả. Giới trẻ đặc biệt là lứa sinh viên có thể rơi vào những kiểu mẫu mà một người đưa ra hầu hết các quyết định hoặc không tôn trọng ranh giới. Điều này có thể dẫn đến hành vi kiểm soát, căng thẳng hoặc tổn thương cảm xúc khó có thể khắc phục trong thời kỳ trên giảng đường.

Cuối cùng, đối với một số sinh viên, các mối quan hệ lãng mạn là một hình thức khám phá. Hẹn hò khi còn thanh xuân thường là một bài tập để tìm hiểu bản thân, những gì bạn muốn và cách kết nối với người khác. Thử nghiệm này là lành mạnh, ngay cả khi nó kết thúc. Không phải mọi mối quan hệ thời sinh viên đều được thiết kế để dẫn đến hôn nhân, nhiều mối quan hệ chỉ là bước đệm để học hỏi về giao tiếp, sự đồng cảm và những giới hạn.

Tuy nhiên, một số mối quan hệ thời sinh viên vẫn tồn tại. Những mối quan hệ này thường có sự giao tiếp rõ ràng, mục tiêu chung và không gian để phát triển. Khi cả hai học cách thương lượng thay đổi, tôn trọng lẫn nhau và cho phép sự phát triển cá nhân, những mối quan hệ này có thể vượt qua những giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, đối với hầu hết người trẻ, việc thay đổi bản sắc, những bước ngoặt trong cuộc sống, kỹ năng hạn chế và thế giới trực tuyến hỗn loạn khiến các mối quan hệ thời sinh viên lâu dài trở thành ngoại lệ chứ không phải quy luật.

Xây dựng mối quan hệ thời sinh viên bền vững

Khi hai người có cùng mục tiêu, kế hoạch tương lai, con đường sự nghiệp, giá trị gia đình thì việc cùng nhau tiến về một hướng sẽ dễ dàng hơn. Sự đồng điệu này không đồng nghĩa với việc có cuộc sống giống hệt nhau. Nó đồng nghĩa với việc có những ưu tiên thống nhất. Mục tiêu chung mang đến cho các cặp đôi một lộ trình khi đưa ra những lựa chọn khó khăn.

Các cặp đôi cởi mở thảo luận về nhu cầu và ranh giới sẽ có lợi thế. Họ học cách giải quyết vấn đề từ sớm. Họ sửa chữa những sai lầm nhỏ sau những cuộc cãi vã. Cách tiếp cận nhất quán này xây dựng lòng tin và ngăn ngừa sự oán giận tích tụ.

Các cặp đôi thời sinh viên sở dĩ bền vững thường có nhận thức về cảm xúc. Mỗi người có thể tự an ủi mình trong những lúc khó khăn. Họ không mong đợi đối phương giải quyết mọi vấn đề. Sự độc lập này giúp giảm bớt áp lực cho mối quan hệ và cho phép tình cảm phát triển tự nhiên.

Bạn bè và gia đình tôn trọng mối quan hệ sẽ giúp nó phát triển. Một vòng tròn xã hội tích cực mang lại sự khích lệ chứ không phải sự căng thẳng. Khi một cặp đôi có những người ủng hộ, họ có nhiều không gian hơn để học hỏi và phát triển.

Các cặp đôi cam kết phát triển chứ không chỉ duy trì sẽ tăng cơ hội cho mối quan hệ của họ. Thiết lập các quy tắc chung, thử các hoạt động mới và đặt ra mục tiêu như một đội, thậm chí ngay cả những thói quen nhỏ, như kiểm tra hằng tuần hoặc lên kế hoạch cho chuyến đi trong tương lai, cũng có thể nuôi dưỡng tinh thần hợp tác.

Sự bền vững đến từ cách các cặp đôi tranh luận, chứ không phải việc họ có tranh luận hay không, học cách bình tĩnh, lắng nghe và tìm kiếm sự thỏa hiệp. Tránh lạm dụng bằng lời nói và tập trung vào việc giải quyết vấn đề. Cuộc sống sẽ luôn thay đổi và các cặp đôi cần thương lượng về sự thay đổi thay vì mặc định rằng người kia sẽ vẫn như cũ.

Những phẩm chất này không đảm bảo một mối quan hệ sẽ là mãi mãi, nhưng chúng có thể tạo ra những điều kiện thuận lợi cho một mối quan hệ bền chặt. Với định hướng chung, giao tiếp ổn định, những người ủng hộ và mong muốn phát triển, những mối tình thời sinh viên có thể chuyển từ 'thực hành' sang lâu dài.