13 cách giúp người trẻ ở độ tuổi 20 và 30 vượt qua những giai đoạn khó khăn

SVO - Lo lắng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, dù là tình yêu, công việc hay các mối quan hệ. Maiko Yoshino, một chuyên gia tư vấn tâm lý và nhà trị liệu tâm lý lâm sàng nổi tiếng Nhật Bản sẽ hướng dẫn chúng ta cách thay đổi tư duy, vực dậy tinh thần và biết cách vượt qua khi thời điểm đến.

Về mặt tâm lý, người ta nói rằng điểm khởi đầu để tạo nên hạnh phúc chính là những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Nếu có những mối quan hệ tốt đẹp, bạn có thể thoát khỏi cảm giác cô đơn, tìm lại giá trị bản thân và nâng cao lòng tự trọng, từ đó vượt qua những căng thẳng tinh thần.

Thừa nhận nỗi đau

Trước tiên, hãy thừa nhận những cảm xúc và hoàn cảnh đau khổ của bạn. Việc đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh hay tự vệ sẽ khiến bạn không hiểu được nguyên nhân, dẫn đến những vấn đề lặp đi lặp lại mà không được giải quyết.

Ngoài ra, nếu bạn kìm nén cảm xúc bằng cách tự nhủ: "Không sao đâu, nó không đau đâu", bạn có thể vô tình trở nên thờ ơ và không mấy ấn tượng. Việc thừa nhận tiếng nói bên trong: "Tôi muốn thoát khỏi nỗi đau này" có thể là chất xúc tác để cải thiện tình hình.

Tìm kiếm sự giúp đỡ

Hãy thành thật thừa nhận những gì bạn không thể tự mình làm được và tìm kiếm sự giúp đỡ. Tin rằng bạn có thể tự mình thoát khỏi nỗi đau này cũng giống như phủ nhận bản thân, điều này chỉ làm tăng thêm nỗi đau khi bạn không thể.

Đừng quá lo lắng và nghĩ rằng: "Tôi có thể tự làm được!". Việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài cũng rất quan trọng. Nếu bạn cần giúp đỡ, tốt nhất nên tìm kiếm từ một người có cùng mối quan tâm và góc nhìn khách quan. Học hỏi từ những cuốn sách đáng tin cậy cũng là một lời khuyên hữu ích.

Xác định các kiểu mẫu và thói quen gây căng thẳng

Liệu có những kiểu mẫu hành vi hoặc suy nghĩ chung nào mà bạn chia sẻ khi thất bại hoặc cảm thấy căng thẳng không? Ví dụ, các kiểu mẫu hành vi và thói quen suy nghĩ vô thức như chạy trốn, suy nghĩ tiêu cực và nghi ngờ đôi khi có thể là nguyên nhân gốc rễ gây ra đau khổ cho bạn. Hiểu được những thói quen này sẽ giúp bạn dừng lại khi chúng xảy ra và tránh thất bại cũng như đau khổ.

Nhận biết những ham muốn vô thức của bạn

Khám phá tâm lý sâu xa hơn và những ham muốn thực sự ẩn giấu bên trong các kiểu mẫu hành vi và thói quen suy nghĩ của bạn. Bằng cách liên tục tự hỏi bản thân "tại sao?" và "như thế nào?", bạn có thể khám phá những ham muốn bị kìm nén vô thức của mình.

Ví dụ: "Tại sao tôi lại có những suy nghĩ tiêu cực?" → "Vì tôi ghét bị từ chối" → "Tại sao tôi không muốn bị từ chối?" → "Vì tôi muốn được công nhận." Nếu câu trả lời là "Vì tôi muốn được công nhận", bạn có thể cải thiện thói quen suy nghĩ của mình bằng cách "nhận ra bản thân", trước khi nghĩ đến những suy nghĩ tiêu cực.

Yêu thương bản thân đúng cách

Điều quan trọng là phải trân trọng bản thân và yêu thương bản thân đúng cách. Việc thiếu yêu thương bản thân có thể khiến bạn không đối xử đúng mực với người khác vì sợ bị ghét bỏ, và có thể dẫn đến những tình huống mà bạn không thể thực sự tận hưởng hạnh phúc của chính mình và cuối cùng lại tự gây khó khăn cho chính mình.

Để yêu thương bản thân đúng cách, tốt nhất là hãy đánh lạc hướng bản thân và đừng tập trung quá nhiều vào những thứ trước mắt. Ví dụ, nếu bạn đang tự trách mình vì thất bại trong công việc, việc tìm kiếm thêm những điều để đam mê, chẳng hạn như thể thao, sở thích hoặc tình yêu, sẽ giúp bạn chấp nhận và trân trọng bản thân hơn.

Đối mặt với những trải nghiệm trong quá khứ

Người ta nói rằng, tính cách và phẩm chất được quyết định 50% bởi gen và 50% bởi môi trường và trải nghiệm. Những tổn thương cảm xúc trong quá khứ và những ham muốn về những thứ chúng ta không có được có thể bị kìm nén một cách vô thức, ảnh hưởng vĩnh viễn đến sức khỏe tinh thần và thể chất của chúng ta.

Ví dụ, nếu bạn lo lắng về việc người yêu lừa dối hoặc sợ tăng cân, bạn có thể thấy rằng những cảm xúc này bị ảnh hưởng bởi chính những trải nghiệm của bạn hoặc của một người thân thiết. Một khi bạn nhận ra những ảnh hưởng này trong quá khứ, hãy cố gắng bình tĩnh chấp nhận chúng và chấp nhận rằng chúng chỉ vừa mới xảy ra.

Chữa lành những trải nghiệm trong quá khứ

Những trải nghiệm đau thương trong quá khứ đang ảnh hưởng đến hiện tại của bạn có thể được chữa lành, ngay cả bây giờ. Việc chôn vùi những trải nghiệm đau thương sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm trí bạn và chỉ làm tăng thêm nỗi đau, vì vậy hãy thử. Một cách để chữa lành những trải nghiệm trong quá khứ là đối mặt với chúng và suy nghĩ tích cực, chẳng hạn như: "Mọi chuyện thật khó khăn, nhưng những người xung quanh đã giúp tôi," hoặc "Tôi đã vượt qua nó và đó là một trải nghiệm tốt". Hoặc, hãy nói chuyện với một người bạn tin tưởng và nhờ họ thừa nhận những khó khăn của bạn, rồi nói: "Chắc hẳn bạn đã rất vất vả, nhưng bạn đã rất cố gắng".

Buông bỏ cảm giác đau đớn

Cảm giác đau đớn đeo bám dai dẳng, khiến chúng ta nghĩ: "Đau quá, đau quá, đau quá...". Thực ra, bạn đang bám víu vào nỗi đau và cần buông bỏ nó. Khi cảm thấy đau đớn, bạn có thể cảm thấy một cảm giác bắt buộc hoặc thúc ép, chẳng hạn như: "Mình phải làm điều này" hoặc "Nếu mình không làm điều này, điều này sẽ xảy ra". Hãy buông bỏ những suy nghĩ này. Ví dụ, việc thay đổi suy nghĩ "Nếu mình không làm điều này, sự tồn tại của mình sẽ vô nghĩa" thành "Nếu mình làm điều này, người kia sẽ hạnh phúc" sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn và giải thoát bạn khỏi nỗi đau.

Cẩn thận với suy nghĩ trở lại

Ngay cả khi bạn tìm thấy một suy nghĩ hoặc khuôn mẫu hành vi giúp bạn tránh né hoặc thoát khỏi nỗi đau, bạn vẫn có thể thấy mình quay trở lại với những suy nghĩ và khuôn mẫu hành vi cũ. Nguyên nhân là do não bộ của bạn đã hình thành một thói quen cố hữu và kháng cự lại sự thay đổi. Điều này xảy ra, bất kể bạn có ý chí hay không, vì vậy, thay vì tự trách mình "yếu đuối" hay "chẳng ra gì", hãy hiểu rằng đây là cách mọi thứ vận hành, và nếu bạn cảm thấy mình đang bị kéo lại, tốt nhất là tạm thời chuyển hướng sự chú ý sang việc khác.

Thực hiện từng bước nhỏ

Suy nghĩ của con người thường bị thu hút bởi sự tiêu cực nhưng lại có xu hướng cố chấp không thay đổi. Theo quan điểm tâm lý học tiến hóa, đây được cho là một cơ chế sinh tồn cần thiết. Trong suốt quá trình tiến hóa, sự sinh tồn đòi hỏi phải lường trước mọi rủi ro, tránh nguy hiểm và duy trì hiện trạng bằng cách tránh những dự án và thay đổi mới. Vì vậy, thay vì đột ngột thay đổi hành vi hoặc đặt ra mục tiêu, việc xây dựng từng thành công nhỏ sẽ giúp bạn xây dựng sự tự tin và thoát khỏi nỗi đau.

Cuộc sống, công việc, tình yêu... cách vượt qua từng tình huống

Khi bạn cảm thấy cuộc sống thật khó khăn

Bạn có thể cảm thấy bất mãn hoặc lo lắng về cuộc sống, hoặc cảm thấy mình không hạnh phúc. Khi điều đó xảy ra, hãy thử viết ra sổ tay. Hãy viết ra tất cả những suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như những điều không suôn sẻ hoặc những điều khiến bạn tức giận. Tiếp theo, hãy xác định lý do bạn viết ra chúng và tại sao bạn cảm thấy căng thẳng, đồng thời xác định những cảm xúc và điểm yếu tiềm ẩn. Cảm xúc tiêu cực có xu hướng tích tụ trong não nếu không được kiểm soát, nhưng việc ghi lại và tìm hiểu lý do có thể giúp bạn nhìn nhận chúng một cách khách quan.

Cảm xúc tiêu cực cũng có thể nảy sinh khi bạn đang tìm cách cải thiện hành vi hoặc tình huống của bản thân, vì vậy, hãy nhìn nhận chúng một cách khách quan, biến chúng thành động lực và sử dụng chúng để tạo ra cơ hội phát triển.

Khi công việc thật khó khăn

Mọi người không thể làm việc chăm chỉ nếu hành động của họ không có ý nghĩa. Điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của tất cả các nhiệm vụ bạn chịu trách nhiệm trong công việc và nhận ra kết quả của chúng. Ví dụ, hãy nhận thức được công việc của bạn đóng góp như thế nào cho cả công ty và môi trường xung quanh. Bằng cách định lượng hóa công việc bạn đã làm, chẳng hạn như "50 trường hợp Nhiệm vụ A mỗi tháng trong hai năm", thành tích của bạn sẽ trở nên rõ ràng, mục tiêu tiếp theo và tương lai của bạn sẽ trở nên rõ ràng, và bạn có thể biến những thất vọng thành hy vọng. Bạn có thể tự do diễn giải ý nghĩa công việc và định lượng thành tích của mình theo bất kỳ cách nào bạn muốn, vì vậy hãy thử xem!

Khi bạn cảm thấy đau khổ trong tình yêu

Có rất nhiều kiểu tình huống đau khổ trong tình yêu, nhưng lần này chúng tôi sẽ giới thiệu những cách đối phó khi bạn không thể quên một mối quan hệ trong quá khứ hoặc một người bạn đã yêu. Khi bị bỏ rơi, mọi người thường bị ngập trong những suy nghĩ tiêu cực và tự chỉ trích bản thân, chẳng hạn như "Lẽ ra mình nên làm thế lúc đó" hoặc "Đó là lỗi của mình". Hãy viết tất cả những điều đó ra giấy. Sau đó, hãy bác bỏ từng điều bằng cách nói: "Không thể khác được, đó là vì chúng ta có lối sống khác nhau" hoặc "Giá trị quan của chúng ta không phù hợp", và xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực đối với bản thân.

Ngoài ra, hãy viết ra bất kỳ sự cố không vui nào bạn đã gặp phải với người yêu và những khuyết điểm của họ. Ký ức thường bị lãng mạn hóa, chỉ lưu giữ những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc của người kia. Tuy nhiên, hãy cố gắng nhớ lại những khía cạnh tiêu cực của người ấy, chẳng hạn như việc "anh ấy thiếu quyết đoán" và tự thuyết phục bản thân rằng "đây là người mình nên rời xa". Điều tốt nhất nên làm là đừng níu kéo những mối quan hệ cũ và hãy lạc quan về mối quan hệ tiếp theo.

5 câu nói đã giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn Đừng lo, tôi luôn ở bên bạn! Tôi sẽ ủng hộ bạn! Không sao đâu, vì bạn luôn làm việc! chăm chỉ mà! Không có việc nào là không bao giờ kết thúc! Về nhà sớm nhé!

Ai cũng có lúc chán nản, nhưng biết cách vượt qua có thể giúp bạn cảm thấy tốt hơn một chút. Khi bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn, hãy nhớ thử phương pháp này nhé! Lời bài hát và âm nhạc khích lệ bạn cũng có thể đóng vai trò như một lá bùa hộ mệnh cho trái tim bạn, vì vậy, hãy cố gắng tìm thứ gì đó mà bạn có thể "tìm đến đầu tiên khi cảm thấy chán nản".