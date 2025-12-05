Hội chứng 'Amanojaku' trong các mối quan hệ

SVO - Amanojaku hay còn gọi là 'trái ngược'. Ruriko Kohinata, chuyên gia tư vấn chuyên sâu về tình yêu, các mối quan hệ, sức khỏe tâm thần sẽ hướng dẫn cách thoát khỏi tư tưởng trái ngược và cách ứng phó với những người có tư tưởng trái ngược.

Amanojaku được phát âm là "trái ngược", ám chỉ những người cố tình hành xử trái ngược với người khác. Người Amanojaku có xu hướng thể hiện quan điểm trái ngược với những người xung quanh và hành động hoàn toàn trái ngược với những gì họ thực sự nghĩ. Trong một số trường hợp, điều này có thể làm giảm tâm trạng ngay khi mọi thứ đang trở nên thú vị, và những người xung quanh có thể coi họ là một kẻ phiền phức hoặc một kẻ biến thái. Mặt khác, tính cách và thái độ nổi loạn cũng có thể được coi là dễ thương. Thậm chí, nó có thể được coi là một trong những nét quyến rũ của họ, như sự ngây thơ như trẻ con.

Amanojaku hay một phần của người thích gây sự chú ý

Mặc dù họ có thể không nhận thức được điều đó, nhưng mong muốn được nổi bật tiềm ẩn có thể là lý do khiến họ hành xử trái ngược với số đông. Khi họ chỉ đơn giản nói ngược lại những gì người khác nói, thay vì ý kiến ​​của riêng mình, lập luận của họ thường không có ý nghĩa. Kiểu người này thường được gọi là "người thích gây sự chú ý". Mặc dù có một số điểm tương đồng với "người thích gây sự chú ý" được đề cập ở trên, nhưng mong muốn được nổi bật của họ không phải là muốn được chú ý mà là cảm giác cô đơn và muốn ai đó chú ý đến họ.

Một đặc điểm khác của những người thích gây sự chú ý là họ không thể tin tưởng những gì người khác nói hoặc những gì xảy ra, khiến họ ngay lập tức đặt câu hỏi và nghi ngờ mọi thứ. Họ có xu hướng hoài nghi về con người và thông tin, tìm kiếm bằng chứng và lý do trước khi tin vào bất cứ điều gì.

Những người có tư duy trái ngược thường có tính cạnh tranh và khao khát mạnh mẽ để trở nên vượt trội. Họ nói ngược lại với những gì hầu hết mọi người nói, vì sợ rằng nếu họ hành động theo cách thể hiện mình vượt trội và được đón nhận nồng nhiệt, họ sẽ nhanh chóng trở thành một người được kính trọng.

Nhút nhát là một đặc điểm phổ biến trong các mối quan hệ lãng mạn. Họ cảm thấy xấu hổ khi thể hiện cảm xúc thật của mình, chẳng hạn như "Anh yêu em" hay "Anh ghen", và cuối cùng hành động ngược lại. Ngay cả khi tìm thấy người mình thích, họ vẫn có thể cố tình tránh mặt, nói hoặc làm những điều khiến người kia ghen để thử thách tình cảm của mình, hoặc che giấu cảm xúc vì xấu hổ.

Dấu hiệu của những người có hội chứng Amanojaku

Nhiều người trong số họ dùng "nhưng" hoặc "không" làm câu cửa miệng, và bắt đầu lời nói và hành động của mình bằng sự phủ nhận. Họ cũng thường bắt đầu các cuộc thảo luận và cuộc họp bằng những cụm từ như "Mặt khác," hoặc "Dù vậy."

Có xu hướng cực đoan trong lời khẳng định của mình là hành vi mà những người thích phản biện, những người luôn khao khát nổi bật, thường áp dụng. Nếu họ khẳng định điều gì đó trái ngược và những người xung quanh không phản ứng như mong đợi, họ bắt đầu nghĩ, "Mình sẽ nói điều gì đó thậm chí còn cực đoan hơn để nổi bật!". Kết quả là, họ dễ có những hành động cực đoan hơn.

Họ thích chia sẻ kiến ​​thức chuyên ngành. Ví dụ, trong tiểu thuyết, manga, phim ảnh... họ sẽ chia sẻ những thông tin thú vị hoặc vụn vặt về các nhân vật phụ, giải thích chi tiết về các sự kiện truyền cảm hứng cho bộ phim, hoặc cung cấp thông tin không liên quan đến chủ đề chính.

Mặc dù họ có thể không thể hiện rõ ràng quan điểm đối lập của mình, nhưng đó là một biểu hiện tinh tế của mong muốn khẳng định rằng họ khác biệt với số đông.

Cách ứng phó với Amanojaku

Đừng dùng từ ngữ tiêu cực. Một đặc điểm của những người phản biện là họ vô thức bắt đầu câu nói của mình bằng những từ ngữ tiêu cực như "nhưng".

Trước tiên, hãy cố gắng tránh những từ ngữ tiêu cực như "nhưng" và "không". Nếu bạn thấy mình sắp nói ra những từ ngữ này, hãy thay thế bằng "Tôi hiểu rồi". Một khi bạn thừa nhận ý kiến ​​của người khác bằng "Tôi hiểu rồi", những từ ngữ tiếp theo của bạn sẽ thay đổi. Ngay cả khi bạn thực sự không đồng ý với ý kiến ​​của ai đó, việc tránh dùng những từ ngữ tiêu cực sẽ khiến người khác ít có khả năng xa lánh bạn vì bạn là người phản biện.

Hãy hít thở sâu trước khi bày tỏ ý kiến. Trước khi phản hồi những gì người khác nói, hãy thử đếm chậm đến sáu trong đầu. Nếu đó là văn bản viết, hãy dành chút thời gian đọc to trước khi đăng để giúp bạn kiềm chế cơn bốc đồng. Đây là một phương pháp bạn nên chủ động áp dụng nếu bạn đã hình thành thói quen phản biện.

Những người hay phản biện thường cố gắng khẳng định bản thân chỉ thông qua lời nói và chữ viết. Tuy nhiên, người khác sẽ dễ dàng chú ý đến người có giọng nói to hơn là người có giọng nói nhỏ hơn, và người có giọng nói biểu cảm hơn là người có nét mặt trầm lắng hơn.

Hãy cố gắng thay đổi hành vi của bạn bằng cách xem xét lại tư thế, âm lượng giọng nói và biểu cảm khuôn mặt. Một khi bạn nhận ra rằng bất đồng quan điểm không phải là cách duy nhất để thể hiện bản thân, xu hướng phản biện của bạn sẽ được cải thiện.

Ứng phó với những người hay thích 'phản biện'

Nếu xung quanh bạn toàn những người hay phản biện, bạn có thể không biết cách tương tác với họ. Có một số mẹo để đối phó với họ một cách hiệu quả. Với những người bạn không cần phải tham gia sâu vào cuộc sống cá nhân, hoặc với những người bạn không có ý định xây dựng mối quan hệ sâu sắc trong tương lai, nếu họ nói điều gì đó trái ngược, hãy phản hồi tích cực, chẳng hạn như "Đó là một cách nghĩ thôi," và bỏ qua. Nếu bạn cố gắng tranh luận với một người có tính cách trái ngược ngang hàng với họ, cuộc trò chuyện có thể sẽ trở nên căng thẳng, vì vậy điều quan trọng là phải khéo léo bỏ qua.

Với những người bạn dự định tham gia sâu vào cuộc sống cá nhân, hoặc nếu tính cách trái ngược của họ là kiểu người cô đơn, thích được chú ý, hãy giữ liên lạc chặt chẽ, dành thời gian bên nhau và tạo ra một môi trường nơi họ cảm thấy thoải mái nói ra cảm xúc thật của mình. Hãy đón nhận những lời nhận xét của họ với một cái nhìn cởi mở, thận trọng, và cho phép họ liên tục trải nghiệm cảm giác rằng "sự trung thực được tôn trọng" sẽ giúp họ điều chỉnh tính cách trái ngược của mình. Việc này sẽ mất thời gian, nhưng hãy kiên nhẫn và ủng hộ, đối xử với họ như một người bạn đồng hành.

Vì người kia sẽ nói ngược lại, nên tốt nhất là bạn nên tự mình nói ngược lại trước. Khi một người trái ngược được hỏi: "Điều đó là không thể, phải không?", họ thường sẽ trả lời: "Không phải là không thể." Hãy thử tận dụng đặc điểm này để làm lợi thế cho mình. Ví dụ, nếu bạn muốn họ làm một việc gì đó, hãy thử nói: "Tôi muốn nhờ bạn làm việc này, nhưng đến ngày này thì không thể được rồi," hoặc nếu bạn muốn mời ai đó đi ăn tối, hãy thử nói: "Tôi muốn mời bạn đi ăn tối, nhưng có vẻ bạn đang bận, nên không thể". Điều này có thể sẽ khiến họ trả lời: "Tất nhiên là được rồi!".

Nếu bạn hành động trái ngược và cố gắng làm quá mức cần thiết, cả bạn và những người xung quanh đều có thể cảm thấy mệt mỏi. Một số người có thể nghĩ, "Người đó thật trái ngược và phiền phức," hoặc "Ước gì mình có thể thay đổi hành vi trái ngược của mình". Tuy nhiên, đằng sau hành vi trái ngược này thực sự có một khía cạnh dễ thương, chẳng hạn như mong muốn được công nhận hoặc một cách để che giấu sự xấu hổ khi bạn không thể thành thật.

Điều quan trọng là phải hiểu tâm lý này và học cách đối phó hiệu quả với những người trái ngược. Cho dù bạn là người muốn thay đổi hành vi trái ngược của chính mình hay một người xung quanh đang gây rắc rối cho bạn, hãy sử dụng bài viết này như một tài liệu tham khảo và thử những gì bạn có thể làm.