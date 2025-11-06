Nữ sinh Sư phạm Âm nhạc và hành trình theo đuổi tiếng hát tuổi trẻ

SVO - Nguyễn Thị Xuân Thư, sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm 2 ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Yêu thích ca hát từ nhỏ, Thư từng tham gia nhiều cuộc thi và hoạt động nghệ thuật như Tiếng hát Thanh niên huyện Kiến Xương 2023 hay Tài năng Nghệ thuật trẻ Thái Bình lần IV. Cô cũng nhận học bổng Khuyến khích học tập và tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, chương trình cộng đồng tại địa phương.

Cất giọng từ nghị lực và tình yêu âm nhạc

Con đường nghệ thuật của Xuân Thư không chỉ là sự lựa chọn của năng khiếu mà còn là kết tinh của tình yêu và sự trân trọng. “Mình chọn chuyên ngành này vì đó là niềm yêu thích tự nhiên của bản thân” - Thư chia sẻ. Cô luôn biết ơn cha mẹ vì đã cho mình cơ hội tiếp xúc với âm nhạc từ sớm và nuôi dưỡng niềm đam mê ấy qua từng ngày. Mẹ Thư là một giáo viên, hình ảnh người mẹ tận tụy với học trò đã trở thành tấm gương để cô noi theo. Nhìn mẹ âm thầm cống hiến, Thư cảm nhận sâu sắc giá trị của nghề dạy học và mong muốn được mang lại điều tích cực cho người khác. Sự ủng hộ, tin tưởng của gia đình chính là nguồn động lực để Thư thêm vững tin vào con đường mình đã chọn.

Xuân Thư xuất sắc đạt Giải Ba cuộc thi Tiếng hát Thanh niên.

Trước vòng Chung kết Cuộc thi Tài năng Nghệ thuật Trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ IV, Xuân Thư đã trải qua một giai đoạn đầy thử thách. Cô bị ốm nhiều ngày, cơ thể yếu đến mức phải tiêm và truyền nước ngay trước giờ biểu diễn. “Khi ấy mình mệt đến bật khóc vì cảm giác bất lực và lo sợ rằng mọi nỗ lực sẽ bị bỏ phí”, Thư nhớ lại. Nhưng khi nhìn thấy các bạn trình diễn và nhận được những lời động viên từ thầy cô, bạn bè, cô đã hít sâu, tự nhủ không được bỏ cuộc. “Ít nhất hãy bước lên sân khấu với tất cả những gì mình có” - Thư tự nói với bản thân. Và chính trong khoảnh khắc ấy, cô gái trẻ đã cất lên tiếng hát của nghị lực để chạm tới cảm xúc của khán giả.

Xuân Thư được Đài Truyền hình Thái Bình phỏng vấn trước khi lên đường dự thi.

Ngành Sư phạm Âm nhạc - Nơi kết hợp giữa cảm xúc nghệ sĩ và tâm hồn người thầy

Với Xuân Thư, mỗi ngày học tập là một hành trình vừa nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, vừa rèn luyện bản lĩnh của người làm nghề giáo. “Ngành Sư phạm Âm nhạc là vừa học nhạc, vừa học làm thầy. Ngoài hát, chơi nhạc cụ, học nhạc lý, chúng mình còn học cách đứng lớp, hiểu tâm lý học sinh, soạn giáo án và tổ chức hoạt động cho các em. Không chỉ biết hát hay đàn là xong, mà phải biết làm sao để học trò cũng cảm được điều đó”, Thư chia sẻ. Theo cô, ngành học này vui vì lúc nào cũng có âm nhạc, nhưng cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, lòng yêu trẻ và tinh thần truyền cảm hứng. “Nghe nhẹ nhàng vậy thôi, chứ vừa giữ cảm xúc nghệ sĩ, vừa giữ sự chỉn chu của người thầy cũng là một nghệ thuật”, cô nói.

Trong môi trường đại học, Xuân Thư không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian và đặc biệt là khả năng tự học - yếu tố không thể thiếu đối với sinh viên nghệ thuật. Ngay trong năm học đầu tiên, Thư đã đạt học bổng học kỳ II, một dấu mốc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. “Đó là niềm vui như một lời nhắc nhẹ rằng những cố gắng của mình đang đi đúng hướng”, Thư tâm sự.

Xuân Thư luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa - nghệ thuật tại quê hương.

Bên cạnh việc học, Xuân Thư vẫn luôn hướng về quê hương và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn tại địa phương. Mỗi dịp trở về nhà, cô cùng thanh niên trong xã hỗ trợ các chương trình cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện. “Mỗi lần tham gia hoạt động, mình lại học thêm cách giao tiếp, tổ chức và chia sẻ với mọi người. Đơn giản thôi, nhưng những trải nghiệm đó giúp mình gần gũi hơn với quê hương và hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân với cộng đồng”, Thư chia sẻ.

Với giọng hát trong trẻo và phong thái tự tin, Xuân Thư đã ghi dấu trong nhiều sân chơi nghệ thuật dành cho học sinh, sinh viên. Cô từng đoạt Giải Xuất sắc cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp cụm năm 2022, Giải Ba Tiếng hát Thanh niên huyện Kiến Xương năm 2023. Không chỉ có thành tích nghệ thuật nổi bật, Thư còn đạt Danh hiệu Học sinh 3 Tốt cấp tỉnh năm 2024,...

Với Xuân Thư, gia đình luôn là nguồn động viên to lớn trong mọi hành trình.

Nhìn về chặng đường phía trước, Xuân Thư đặt cho mình mục tiêu: tập trung học thật tốt, đi dạy để tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện bản thân. “Mình còn nhiều điều phải học, nên chỉ mong mỗi ngày tiến bộ một chút. Với các bạn trẻ, mình muốn nhắn rằng ai cũng có hành trình riêng, cứ đi chậm mà chắc, và luôn nhớ chăm sóc bản thân cùng những người mình thương”, cô kết lời.

(Ảnh: NVCC)