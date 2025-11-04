Lan tỏa giá trị nhân ái cùng dự án “Mái Nhà Hy Vọng”

SVO - “Mái Nhà Hy Vọng - Roof of Hope” là dự án thiện nguyện được thực hiện bởi nhóm thanh niên trên địa bàn thành phố Hà Nội với mong muốn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai.

Với sứ mệnh xung kích, tình nguyện, nhóm sinh viên thực hiện dự án “Mái Nhà Hy Vọng” đã có mặt tại xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai vào sáng ngày 2/11 và trực tiếp trao tặng những phần quà thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn và lan tỏa tinh thần nhân ái tới cộng đồng.

Không khí hân hoan tại buổi trao tặng

Cùng thông điệp “Lợp lại mái ấm - Thắp niềm tin”, dự án đã trao tặng 70 chiếc áo khoác và các phần quà tổng trị giá 1.000.000 đồng cho các em nhỏ trên địa bàn hai thôn: thôn Nậm Chạc và thôn Nậm Giang 2, đồng thời gửi tặng 4.000.0000 đồng đến bà Bùi Thị Xuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Mú Sung, đại diện Quỹ Đỡ đầu trẻ mồ côi xã. Tổng giá trị hỗ trợ của dự án đạt 22.500.000 đồng. Mỗi suất quà được trao đi đều chứa đựng tình cảm chân thành và yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao.

Đây là nghĩa cử cao đẹp của những bạn trẻ mang trong mình tinh thần sẻ chia và yêu thương cộng đồng. Dự án đã lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng nhân ái, sự quan tâm và tình người ấm áp. Những chiếc áo khoác là những món quà nhỏ bé nhưng là sự tiếp sức, là hơi ấm gửi gắm niềm tin và hy vọng đến các em nhỏ nơi rẻo cao biên giới.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho đại diện xã

Dự án nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ lãnh đạo địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động của dự án diễn ra thành công, tốt đẹp. Sự chung tay ấy không chỉ góp phần hoàn thiện những mái nhà mới mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia giữa chính quyền và cộng đồng trong việc chăm lo đời sống người dân vùng cao.

Tại buổi trao tặng, bà Bùi Thị Xuyến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Mú Sung xúc động chia sẻ: “Chân thành cảm ơn các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những món quà rất ý nghĩa đến các em ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa của tỉnh Lào Cai. Thay mặt Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xin chân thành cảm ơn sự sẻ chia và giúp đỡ của dự án”.

Các em nhỏ nhận áo ấm từ Ban Tổ chức

Sau khi buổi trao tặng được diễn ra, đoàn thiện nguyện đã tổ chức những hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi cho các em nhỏ tại thôn Nậm Giang 2.

Bạn Bùi Thị Bảo Ngọc - Phó Dự án bày tỏ: “Khi trực tiếp trao những phần quà tận tay các em nhỏ, mình cảm thấy vô cùng xúc động và ấm lòng. Những lời cảm ơn chân thành từ họ khiến mình nhận ra rằng những nỗ lực của cả dự án thật sự có ý nghĩa.”.

Khoảnh khắc ấm áp của thành viên Ban Tổ chức cùng các em nhỏ

Thành viên Ban Tổ chức cùng các em nhỏ tại thôn Nậm Giang 2 sau buổi trao tặng và giao lưu

Chuyến đi khép lại, những dư âm của “Mái Nhà Hy Vọng” còn đọng lại nơi nụ cười, ánh mắt của người dân A Mú Sung. Hành trình gieo yêu thương ấy sẽ còn tiếp nối, khi mỗi tấm lòng cùng chung tay vun đắp, thắp sáng nhiều hy vọng. Với sức trẻ và sự nhiệt huyết, dự án mong muốn lan tỏa giá trị nhân ái tới mọi miền Tổ quốc.