Chương trình 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối' góp phần giúp sinh viên nâng cao trách nhiệm với cộng đồng

Thưa thạc sĩ Đặng Hương Giang, bà đánh giá thế nào về chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức tại 6 trường đại học lớn tại Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Thuỷ Lợi? Thạc sĩ Đặng Hương Giang: Tôi cho rằng đây là một chiến dịch rất ý nghĩa và thiết thực. Không chỉ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, mà chiến dịch còn giúp sinh viên có cơ hội tham gia trực tiếp vào hoạt động tái chế, nâng cao ý thức sống xanh và trách nhiệm cộng đồng. Việc các trường đại học lớn cùng tham gia cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, biến những hành động nhỏ thành phong trào chung vì môi trường bền vững.
Sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi đã hưởng ứng chiến dịch này rất nhiệt tình. Theo bà, đâu là nguyên nhân chính?
Thạc sĩ Đặng Hương Giang: Theo tôi, nguyên nhân chính là vì sinh viên trường tôi vốn rất năng động và có tinh thần vì cộng đồng. Bên cạnh đó, chiến dịch có hình thức tham gia đơn giản, gần gũi — chỉ cần thu gom chai nhựa, lon nhôm — nên ai cũng có thể góp phần. Ngoài ra, các kênh truyền thông nội bộ của trường (fanpage, câu lạc bộ, đoàn thanh niên...) đã nhanh chóng lan tỏa thông tin, tạo không khí sôi nổi và thúc đẩy tinh thần thi đua tích cực giữa các khoa, lớp.
Bà có tự tin là Trường Đại học Thuỷ Lợi sẽ là đội thu gom được nhiều vỏ chai nhựa/lon nhôm nhất trong số 6 trường tham gia chiến dịch không?
Thạc sĩ Đặng Hương Giang: Tôi rất tự tin! Bởi sinh viên trường tôi luôn có tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao với các hoạt động vì cộng đồng. Ngay cả trước khi chiến dịch khởi động chính thức, nhiều nhóm sinh viên đã tự tổ chức thu gom và phân loại rác tái chế. Hơn nữa, tinh thần “xanh” đã trở thành một nét văn hóa trong trường, nên tôi tin chúng tôi sẽ là một trong những đơn vị tiên phong và đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch.
Trường Đại học Thuỷ Lợi đã cử gần 100 sinh viên đến Trường Đại học Thương mại tham gia lễ phát động chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” và sau đó đã chủ động tổ chức lễ phát động riêng tại Trường Đại học Thuỷ Lợi với sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, nhiều Phòng/Ban… Nhà trường cũng đã tạo điều kiện tốt nhất để Ban tổ chức đặt máy thu gom vỏ chai/lon (Botol) ở vị trí đẹp, nhiều KOL/KOC đã đến máy Botol tại Trường Đại học Thuỷ Lợi để chụp ảnh, quay các clip quảng bá cho chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối”.