Chương trình 'Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối' góp phần giúp sinh viên nâng cao trách nhiệm với cộng đồng

SVO - Trong những ngày số lượng vỏ chai nhựa/lon nhôm được thu gom tại Trường Đại học Thuỷ Lợi đã tăng rất mạnh. Phóng viên Báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn nhanh thạc sĩ Đặng Hương Giang – Trưởng phòng Chính trị và Công tác sinh viên về việc sinh viên Nhà trường nhiệt tình hưởng ứng chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức.

Thưa thạc sĩ Đặng Hương Giang, bà đánh giá thế nào về chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức tại 6 trường đại học lớn tại Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Thuỷ Lợi? Thạc sĩ Đặng Hương Giang: Tôi cho rằng đây là một chiến dịch rất ý nghĩa và thiết thực. Không chỉ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, mà chiến dịch còn giúp sinh viên có cơ hội tham gia trực tiếp vào hoạt động tái chế, nâng cao ý thức sống xanh và trách nhiệm cộng đồng. Việc các trường đại học lớn cùng tham gia cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, biến những hành động nhỏ thành phong trào chung vì môi trường bền vững.

Thạc sĩ Đặng Hương Giang cùng sinh viên Trường Đại học Thuỷ Lợi tại lễ phát động chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" được tổ chức tại Trường Đại học Thương mại.

Sinh viên Trường Đại học Thuỷ lợi đã hưởng ứng chiến dịch này rất nhiệt tình. Theo bà, đâu là nguyên nhân chính?

Thạc sĩ Đặng Hương Giang: Theo tôi, nguyên nhân chính là vì sinh viên trường tôi vốn rất năng động và có tinh thần vì cộng đồng. Bên cạnh đó, chiến dịch có hình thức tham gia đơn giản, gần gũi — chỉ cần thu gom chai nhựa, lon nhôm — nên ai cũng có thể góp phần. Ngoài ra, các kênh truyền thông nội bộ của trường (fanpage, câu lạc bộ, đoàn thanh niên...) đã nhanh chóng lan tỏa thông tin, tạo không khí sôi nổi và thúc đẩy tinh thần thi đua tích cực giữa các khoa, lớp.

Các nghệ sĩ đồng hành và đại biểu dự lễ phát động chương trình "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối" tại Trường Đại học Thuỷ Lợi.

Bà có tự tin là Trường Đại học Thuỷ Lợi sẽ là đội thu gom được nhiều vỏ chai nhựa/lon nhôm nhất trong số 6 trường tham gia chiến dịch không?

Thạc sĩ Đặng Hương Giang: Tôi rất tự tin! Bởi sinh viên trường tôi luôn có tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cao với các hoạt động vì cộng đồng. Ngay cả trước khi chiến dịch khởi động chính thức, nhiều nhóm sinh viên đã tự tổ chức thu gom và phân loại rác tái chế. Hơn nữa, tinh thần “xanh” đã trở thành một nét văn hóa trong trường, nên tôi tin chúng tôi sẽ là một trong những đơn vị tiên phong và đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch.

Trân trọng cảm ơn bà!